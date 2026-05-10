La Guardia Civil exhibe en Canarias su última joya marítima: el 'ogro' de los narcotraficantes

Si hubiera estado operativo en abril de 2021 se habría «alistado» en la búsqueda de las hermanas Anna y Olivia en aguas tinerfeñas, pero entonces el buque oceanográfico de la Guardia Civil Duque de Ahumada ni siquiera tenía vida en unos planos. Y es que la gran ballena verde del Instituto Armado tiene una tecnología similar a la que desarrolla en el Ángeles Alvariño, buque del Instituto Español de Oceanografía que colaboró de manera decisiva en las misiones de rastreo submarino de las hijas de Beatriz Zimmermann de Zárate y Tomás Antonio Gimeno Casañas, autor del secuestro de las menores de uno y seis años y principal sospechoso de sus muertes: el 10 de junio de 2021 fue localizado a mil metros de profundidad el cadáver de Olivia. Aún no han aparecido los cuerpos de su hermana pequeña y de su padre.

Comienza una gira por tres puertos tinerfeños

El Duque de Ahumada [su nombre es un tributo a Francisco Javier Girón y Espeleta II, fundador en el año 1844 de la Guardia Civil] entró en los astilleros gallegos de Armón el 14 de noviembre de 2023 y un año después estaba listo para navegar, pero no entró en servicio de manera oficial hasta el último trimestre de 2025. El martes realiza su primera escala en El Hierro [se puede visitar de 10:00 a 14:00 horas], el 13 de mayo arribará al Puerto de Santa Cruz de Tenerife [visitas de 09:30 a 13:00 horas] y, cinco días después, atracará en el Puerto de Santa Cruz de La Palma [09:30 a 12:00 horas]. Esa es la gira tinerfeña del último «juguete» de la Guardia Civil.

El Puerto herreño de La Estaca recibirá en las próximas 24 horas la primera visita del oceanográfico de la Guardia Civil Duque de Ahumada, antes de seguir su gira canaria por Tenerife, GranCanaria, Lanzarote y La Palma

Casi 35 millones de euros

La inversión realizada en esta joya marítima no es moco de pavo. Billete sobre billete, el sustituto natural de la patrullera Río Miño costó 34,9 millones de euros. Sobra contar que está armado, además de una ametralladora con munición del calibre 12,7 mm y de un lanzagranadas, con la última tecnología de la navegación: un robot submarino (ROV) posibilita realizar búsquedas similares a las que se hicieron frente al litoral de Santa Cruz de Tenerife cuando estalló el caso de Anna y Olivia.

El peor enemigo de los narcotraficantes

A pesar de que lleva operativo menos de un año, el Duque de Ahumada ya ha sido clave en dos grandes operaciones contra el narcotráfico que se desarrollaron en las inmediaciones de aguas canarias, dos asaltos en alta mar que propiciaron el arresto de 77 personas asociadas con el tráfico de estupefacientes y la incautación de 51.215 kilos de cocaína y 8.500 de hachís.

Con menos de medio año de servicio ya ha colaborado en la ‘pesca’ de 51.215 kilos de coca y 8.500 de hachís

La lucha contra los traficantes es una de sus razones de ser, pero también puede ser una pieza muy útil para solventar emergencias en alta mar: cuenta con una sala de náufragos con capacidad para un centenar de personas, un pequeño helicóptero que puede operar desde una helisuperficie de 144 metros cuadrados y dos embarcaciones auxiliares [Rigid Hull Inflatavle Boats]. Su autonomía puede llegar a las 11.000 millas náuticas y puede desplazarse a una velocidad media de 14 nudos.

El ministro Grande-Marlaska durante una visita al puente de mando del 'Duque de Ahumada'. / E.D.

El oceanográfico que se presentará en unas horas en La Estaca, tras tener un rol decisivo en la interceptación del Arconian con el mayor alijo de cocaína intervenido en aguas próximas al Archipiélago, tocará los muelles de Santa Cruz de Tenerife y Santa Cruz de La Palma tras exhibirse en El Hierro. También se amarrará a los muelles de Las Palmas de Gran Canaria (14 y 15 de mayo) y Arrecife (16 de mayo).

Dos ‘manozatos’ a los narcos ‘Operación Abisal’ Cerrada en mayo de este año entre Canarias y las Azores, la Guardia Civil interceptó al buque Arconian con 30.215 kilos de cocaína repartidos en 1.279 fardos. En el asalto fueron arrestados 23 tripulantes que iban armados hasta los dientes para proteger la droga. ‘Operación Alfa-Lima’ Se desarrolló en distintos enclaves de la geografía española, incluido en Canarias, en la segunda quincena del pasado mes de abril como fruto de una gran alianza internacional. Cayeron 54 traficantes y se recuperaron más de 11.000 kilos de cocaína y 8.500 de hachís.

Con unas dimensiones robustas [82,15 metros de eslora, 14 metros de manga y 4,7 metros de calado], el Duque de Ahumada está llamado a ser el «mejor vigilante» de la frontera sur europea:las alianzas internaciones con policías de la cornisa Atlántica y Mediterránea, con los investigadores de la Agencia Tributaria y con las DEA estadounidense serán determinantes para ampliar su currículum contra las mafias que buscan introducir grandes cargamentos de drogas a través de la costa occidental africana, Canarias y Galicia. La entrada en acción supone un antes y un después en la estrategia del Estado para dotar a la Guardia Civil de mejores recursos marítimos. Ahora, solo falta equilibrar las fuerzas para competir de tú a tú con las rapidísimas narcolanchas que surcan el Estrecho de Gibraltar.