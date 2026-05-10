Hantavirus en el crucero MV Hondius, en directo: los pasajeros españoles ya están en Madrid

El crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus durante su travesía desde Ushuaia, mantiene movilizadas a las autoridades sanitarias nacionales e internacionales. El buque ha llegado este domingo, alrededor de las 6.00 horas, al entorno del puerto de Granadilla, en el sur de Tenerife, donde se desarrolla el operativo previsto para el desembarco y traslado de pasajeros y tripulación.

Los posibles casos vinculados al barco ascienden ya a nueve, con tres fallecidos y cinco positivos confirmados por laboratorio, tras conocerse la hospitalización en Ámsterdam de una azafata neerlandesa que no viajó en el crucero, pero que habría tenido contacto con una de las afectadas.

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El buque, operado por la compañía neerlandesa Oceanwide Expeditions, partió con 147 personas a bordo —88 pasajeros y 59 tripulantes— de 23 nacionalidades. Entre ellas figuran españoles o residentes en España, que serán trasladados a Madrid para cumplir cuarentena preventiva bajo supervisión sanitaria.

La evacuación del Hondius avanza según lo previsto y concluirá el lunes La operación de evacuación de los pasajeros del MV Hondius se desarrolla según las previsiones en el Puerto de Granadilla, con los primeros pasajeros y tripulantes volando ya hacia sus países de origen. El buque entró poco después de las 6.00 horas en el puerto tinerfeño con 147 personas a bordo, todas ellas sin síntomas de hantavirus tras la evaluación sanitaria realizada por las autoridades. Los primeros en salir fueron los 14 pasajeros españoles, trasladados a Madrid en un avión del Ejército del Aire para cumplir cuarentena en el Hospital Gómez Ulla. Tras ellos han desembarcado pasajeros de otras nacionalidades, trasladados directamente a pista en guaguas de la UME para embarcar en los vuelos de repatriación. La evacuación continuará hasta el lunes, cuando está previsto que salgan los pasajeros australianos, neozelandeses y del área asiática.

RTVC Las polémicas imágenes del psiquiatra del operativo del Hondius que baja sin mascarilla y con el EPI en la mano de la guagua de la UME.

Una persona que viajaba en la guagua de los pasajeros españoles del MV Hondius camina por el aeropuerto con un EPI en la mano, en una imagen emitida por La Sexta. Dudas sobre el protocolo del Hondius tras bajar una persona de la guagua con un EPI en la mano Unas imágenes han abierto dudas sobre el protocolo seguido durante el traslado de los pasajeros españoles del MV Hondius, evacuados este domingo desde Tenerife tras el brote de hantavirus detectado en el crucero. En la secuencia se observa cómo una persona que viajaba en la guagua de la UME que transportaba a los españoles baja del vehículo, después de dejar a los pasajeros en pista, y camina por la zona del aeropuerto con un traje de protección especial en la mano. Leer la información completa.

La segunda PCR decidirá si la alicantina aislada por posible hantavirus va a La Fe o al Gómez Ulla Las muestras de la segunda PCR realizadas a la alicantina de 32 años ingresada desde el viernes en el Hospital de Sant Joan ya han llegado al Centro Nacional de Microbiología para su análisis. La paciente coincidió en un vuelo en Johannesburgo con una de las pasajeras del MV Hondius que falleció posteriormente por hantavirus. La primera PCR, realizada en el hospital alicantino, dio negativo. El resultado de esta segunda prueba determinará si es trasladada a La Fe de València, en caso de positivo, o al Gómez Ulla de Madrid, si vuelve a dar negativo y pasa a ser considerada contacto.

Ampliación: Llega a Madrid el avión con los evacuados españoles del crucero MV Hondius, con un brote de hantavirus El avión del Ejército del Aire que trasladaba a Madrid a los 14 pasajeros españoles del crucero MV Hondius ha aterrizado este domingo, sobre las 14.00 horas canaria, en la base aérea de Torrejón de Ardoz, según ha informado el Ministerio de Defensa. Los 14 ciudadanos españoles, 13 pasajeros y 1 miembro de la tripulación, serán trasladados al Hospital Central de la Defensa 'Gómez Ulla', donde serán ingresados y harán cuarentena de 42 días. Entre los españoles repatriados se encuentran cinco personas de Cataluña, tres de Madrid, tres del Principado de Asturias, así como una de Castilla y León, otra de Galicia y otra de la Comunidad Valenciana. Leer la información completa.

El director de la OMS insiste en que el riesgo es bajo, aunque los países mantienen precauciones Tedros Adhanom Ghebreyesus ha reiterado desde el Puerto de Granadilla que el riesgo de contagio por el brote de hantavirus asociado al MV Hondius es bajo, aunque ha subrayado que los países de origen de los pasajeros están tomando sus propias precauciones. Tedros ha destacado el liderazgo de España y Tenerife en la gestión de la crisis y ha señalado que la situación se está gestionando “muy bien”.

Los pasajeros españoles del Hondius ya están en Madrid El avión con los pasajeros españoles evacuados del MV Hondius ha llegado ya a Madrid, según AFP. Los evacuados serán trasladados al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, donde cumplirán cuarentena preventiva bajo supervisión sanitaria.

El Gómez Ulla espera "tranquilo" la llegada de los españoles del Hondius Los trabajadores del Hospital Gómez Ulla de Madrid esperan “expectantes” pero “tranquilos” la llegada de los 14 pasajeros españoles del MV Hondius, que cumplirán allí cuarentena preventiva tras su traslado desde Tenerife. Representantes de Satse y CSIF han asegurado que el centro tiene “todo preparado y organizado” para garantizar la seguridad del personal y de los pasajeros. “Estamos preparados”, ha señalado Silvia Valcarce, del sindicato de Enfermería Satse, que ha recordado que el hospital ya ha afrontado situaciones de estas características.

Países Bajos garantiza que el Hondius partirá tras la evacuación Países Bajos ha trasladado su colaboración con Canarias para completar en el menor tiempo posible el desembarco y traslado a sus países de origen de los pasajeros del MV Hondius. Las autoridades neerlandesas garantizan además que el buque partirá una vez finalice la evacuación.