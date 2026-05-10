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Hantavirus en el crucero MV Hondius, en directo: los pasajeros españoles ya están en Madrid

Última hora del operativo desplegado en Canarias por el brote de hantavirus en el MV Hondius, con el desembarco en Tenerife, la evacuación de pasajeros y la repatriación a sus países de origen

Así ha sido el despegue del avión militar que lleva a los pasajeros españoles del Hondius a Madrid

Así ha sido el despegue del avión militar que lleva a los pasajeros españoles del Hondius a Madrid

Javier Vendrell Camacho

Aránzazu Fernández

Johanna Betancor Galindo

Héctor Rosales

Claudia Morín

Eva de León

Alexandra Socorro

Las Palmas de Gran Canaria

El crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus durante su travesía desde Ushuaia, mantiene movilizadas a las autoridades sanitarias nacionales e internacionales. El buque ha llegado este domingo, alrededor de las 6.00 horas, al entorno del puerto de Granadilla, en el sur de Tenerife, donde se desarrolla el operativo previsto para el desembarco y traslado de pasajeros y tripulación.

Los posibles casos vinculados al barco ascienden ya a nueve, con tres fallecidos y cinco positivos confirmados por laboratorio, tras conocerse la hospitalización en Ámsterdam de una azafata neerlandesa que no viajó en el crucero, pero que habría tenido contacto con una de las afectadas.

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El buque, operado por la compañía neerlandesa Oceanwide Expeditions, partió con 147 personas a bordo —88 pasajeros y 59 tripulantes— de 23 nacionalidades. Entre ellas figuran españoles o residentes en España, que serán trasladados a Madrid para cumplir cuarentena preventiva bajo supervisión sanitaria.

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