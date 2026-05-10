La ministra de Sanidad se pronuncia tras el encontronazo con Clavijo por el 'crucero del hantavirus': “A pesar de las oposiciones, el MV Hondius ha fondeado con total normalidad”
La ministra Mónica García defiende la normalidad del fondeo del buque y asegura que nada les distraerá del operativo sanitario
Claudia Morín
El 'MV Hondius' ya está en el Puerto de Granadilla de Abona (Tenerife), donde reina la calma tensa. El clima está marcado por una notable tensión entre administraciones -Gobierno central y regional- que prácticamente comenzó a fraguarse cuando estalló el brote de hantavirus y que se ha prolongado hasta su evacuación.
En la medianoche del sábado, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, desautorizó el fondeo del buque por “falta de información y decisiones unilaterales”. No había pasado ni una hora de ese anuncio cuando llegó la respuesta del Estado: el Ministerio de Fomento impone al Puerto de Granadilla que acoja al crucero ya sea mediante fondeo o atraque.
Mónica García: “Nada nos va a distraer de seguir trabajando”
Esta mañana, ya con los sanitarios en el interior del barco, la ministra responsable del área sanitaria, Mónica García, respondió de manera tajante tras ser preguntada por el encontronazo con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo. Durante su comparecencia, señaló que “nada nos va a distraer de seguir trabajando” por el objetivo común: lograr que este operativo culmine con éxito. “Nosotros, con todo el respeto y a pesar de las oposiciones, tenemos que manifestar que el fondeo y la llegada del barco se han producido con total normalidad”, añadió.
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