Barcones corta la polémica del sanitario sin EPI en Tenerife: “Quitarse el traje estaba previsto”

La llegada del crucero MV Hondius al puerto de Granadilla, en Tenerife, continúa generando debate social y político tras la difusión de unas imágenes que han sembrado dudas sobre el operativo sanitario desplegado en la Isla. El foco de la polémica se ha situado sobre un vídeo grabado durante el traslado de pasajeros españoles evacuados del buque, en el que se aprecia a un hombre descendiendo de una denominada “guagua burbuja” de la Unidad Militar de Emergencias (UME) mientras porta en la mano el Equipo de Protección Individual (EPI).

La escena, ampliamente compartida en redes sociales durante las últimas horas, provocó inquietud entre parte de la población por la posibilidad de una supuesta brecha de seguridad en el protocolo diseñado para gestionar la crisis sanitaria vinculada al hantavirus detectado a bordo del crucero.

Ante el revuelo generado, la directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, compareció públicamente para aclarar lo ocurrido y defender la actuación de los equipos de emergencia. Según explicó, el procedimiento aplicado contemplaba expresamente que determinados profesionales sanitarios debían retirarse el traje de protección antes de acceder a áreas restringidas del aeropuerto Tenerife Sur.

Protección Civil insiste en que el protocolo se siguió correctamente

Barcones aseguró que el hombre captado en las imágenes no era un pasajero infectado ni una persona ajena al operativo, sino uno de los psiquiatras desplazados a Tenerife para prestar apoyo psicológico y sanitario a los pasajeros del MV Hondius.

La responsable estatal de Protección Civil recalcó que el protocolo diseñado para el traslado de personas potencialmente expuestas al virus era “extremadamente estricto” y que incluía medidas específicas sobre el uso y retirada de los EPI.

Según detalló, el personal debía permanecer equipado con el traje de protección dentro de las guaguas habilitadas para el traslado, pero una vez alcanzado el punto de destino, el procedimiento indicaba la retirada inmediata del equipo antes de entrar en determinadas zonas aeroportuarias.

“Debía quitárselo al salir porque no podía acceder con él a la zona restringida”, insistió Barcones durante sus declaraciones a los medios.

La directora general también defendió la profesionalidad del operativo desplegado y evitó alimentar sospechas sobre un posible incumplimiento de las normas sanitarias. En ese sentido, expresó su confianza en los técnicos y sanitarios que participaron en la gestión de la emergencia.

Las imágenes generaron preocupación en redes sociales

La polémica se disparó debido al contexto de máxima sensibilidad sanitaria con el que se ha seguido la llegada del crucero a Canarias. El vídeo viral mostraba al sanitario caminando junto al vehículo con el traje en la mano, una escena que para muchos usuarios transmitía sensación de improvisación o relajación de las medidas de seguridad.

Las dudas aumentaron porque el traslado de los pasajeros del MV Hondius se había presentado públicamente como una operación completamente blindada frente a cualquier riesgo biológico.

De hecho, las llamadas “guaguas burbuja” de la UME fueron preparadas específicamente para minimizar el riesgo de contaminación. Los vehículos contaban con superficies plastificadas y zonas separadas para impedir contactos innecesarios durante el desplazamiento de pasajeros y personal sanitario.

Por ello, la aparición de una persona sin el EPI completamente colocado fuera del vehículo provocó críticas y preguntas sobre el nivel real de seguridad aplicado durante la evacuación.

Sin embargo, desde Protección Civil se insiste en que las imágenes corresponden precisamente a una de las fases previstas del protocolo de descontaminación y acceso al aeropuerto.