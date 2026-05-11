Canarias abre la puerta de la Formación Profesional: cerca de 3.700 personas se examinan para acceder a los ciclos formativos

Canarias abre las puertas de la Formación Profesional a las cerca de 3.700 personas que se examinaron este sábado en las pruebas de acceso para los ciclos formativos de grado medio (1.646 estudiantes) y superior (2.037 alumnos), organizadas en todas las Islas por la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno del Archipiélago. Estos exámenes están dirigidos a aquellos que no disponen de la titulación académica requerida para acceder por vía directa.

Los certificados obtenidos al superar la prueba tienen validez en el conjunto del territorio estatal y, además, no tienen caducidad. Esto otorga a quiénes las obtienen una acreditación permanente para acceder a la Formación Profesional de toda España. Además, la convocatoria tiene un carácter abierto y diverso que genera que, además de los residentes en el Archipiélago, asistan personas de toda la geografía española, así como residentes extranjeros que buscan una vía para incorporarse al sistema educativo y mejorar su cualificación.

Ciclos de Artes Plásticas y Diseño y Enseñanzas Deportivas

Este jueves tendrán lugar los exámenes de la convocatoria ordinaria de las pruebas de acceso a los ciclos formativos de grado medio y superior de Artes Plásticas y Diseño, previstos en las escuelas de arte de Fuerteventura, Manolo Blahnik, en La Palma, y Pancho Lasso, en Lanzarote, así como en las escuelas de arte y superior de diseño (EASD) de Gran Canaria y Fernando Estévez, en Tenerife, algo que, según Educación, ofrece igualmente la oportunidad de que las personas sin requisitos académicos puedan acceder a estas enseñanzas. Asimismo, se celebrará la prueba específica de acceso para los que opten por esta vía de acceso al no tener una titulación de acceso directo.

En cuanto a las Enseñanzas Deportivas de Régimen Especial, las pruebas específicas de acceso se realizarán hasta el 15 de mayo, dependiendo de la especialidad o modalidad deportiva a la que se presente la persona interesada. Unas 1.500 personas participan en estas otras convocatorias ordinarias, pero en el caso de existir vacantes, tanto las enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño como las Enseñanzas Deportivas de Régimen Especial contarán con una convocatoria extraordinaria en el mes de septiembre.

Oferta accesible

La Consejería pone en valor su realización en todo el territorio insular, no sólo en las islas capitalina, que es "de gran importancia" al paliar las limitaciones por territorio y permitir que cualquier canario "pueda continuar con sus estudios y gozar de nuevas oportunidades de cualificación y empleo".

La convocatoria, añade la institución dirigida por Poli Suárez, "responde al compromiso del Ejecutivo autonómico con el principio de formación a lo largo de la vida". De igual manera, refuerza el objetivo de la Consejería de "llevar la Formación Profesional a toda Canarias", con lo que buscan consolidar "una oferta accesible y adaptada a las necesidades reales de la ciudadanía".

El calendario completo de realización de las pruebas específicas, por modalidad o especialidad puede consultarse en la página web de la Consejería.