¿Qué hago si tengo el hantavirus? Descubre cómo se contagia, síntomas y medidas preventivas

Con la llegada del hantavirus estamos en un constante bombardeo de información en el que muchas veces se comete el error de alarmarse sin conocer todos los aspectos relevantes de esta enfermedad. Con lo vivido en la pandemia del COVID, se vuelve a pensar que es el inicio de algo similar, y que pronto volveremos a estar en 'cuarentena', pero esto se aleja en demasía de la realidad.

Primero debemos saber qué es el hantavirus para entender a qué nos enfrentamos. Según explica la Organización Mundial de la Salud (OMS), se trata de un conjunto de virus que circulan naturalmente entre roedores y que, en ocasiones, pueden transmitirse desde los animales a las personas.

El caso que estamos viviendo ahora con los contagios del Hondius, es una cepa, llamada de los Andes, con la particularidad de que una vez en las personas se puede transmitir entre ellas cuando mantienen un contacto cercano y prolongado. Pese a ello, la OMS resalta que la transmisión entre personas es extremadamente rara.

¿Qué me pasará si contraigo hantavirus?

La infección puede causar distintas enfermedades dependiendo del tipo de virus y de la región del mundo donde se produzca el contagio. En América, puede causar el síndrome cardiopulmonar por hantavirus (SCPH), una enfermedad respiratoria grave que afecta los pulmones y el corazón y que puede avanzar rápidamente.

En Europa y Asia, el hantavirus suele provocar fiebre hemorrágica con síndrome renal, una enfermedad que afecta principalmente los riñones y los vasos sanguíneos. Es una enfermedad rara, porque no es común, pero peligrosa.

Las infecciones por hantavirus son relativamente raras a nivel mundial. La OMS estima que cada año se producen entre 10.000 y más de 100.000 infecciones, principalmente en Asia y Europa.

¿Cómo se contagia?

Las personas suelen infectarse al entrar en contacto con orina, saliva o excrementos de roedores infectados. El contagio también puede ocurrir al inhalar partículas contaminadas suspendidas en el aire, especialmente en lugares cerrados o poco ventilados.

Las autoridades sanitarias consideran de mayor riesgo actividades como limpiar espacios infestados de roedores, trabajar en áreas rurales o forestales, o permanecer en viviendas donde hay presencia de ratones.

En el caso que se reporta en el crucero, es decir, los contagios por la variante andina, se vincula a contactos cercanos y prolongados.

¿Cómo sé si es hantavirus u otra cosa?

Hay síntomas en esta enfermedad que pueden confundirse con otras que poseen sintomatologías similares. El COVID-19, la gripe o la neumonía viral son algunas de las infecciones respiratorias o febriles que puedan confundirse con el actual hantavirus.

Los síntomas iniciales suelen ser:

Fiebre.

Dolor de cabeza.

Dolores musculares.

Náuseas.

Vómitos.

Dolor abdominal.

En los casos más graves, el síndrome cardiopulmonar puede evolucionar rápidamente hacia tos, dificultad respiratoria severa, acumulación de líquido en los pulmones y shock.

Diagnóstico

El diagnóstico temprano puede ser complicado porque los síntomas iniciales se parecen a los de muchas otras enfermedades. Por eso, los médicos deben prestar especial atención a posibles exposiciones a roedores, antecedentes de viaje o contacto con casos sospechosos.

La confirmación del hantavirus se realiza mediante pruebas de laboratorio, entre ellas análisis para detectar anticuerpos específicos y pruebas moleculares como la RT-PCR, que permite identificar material genético del virus durante la fase aguda de la enfermedad.

¿Qué tratamiento debo llevar si estoy contagiado?

Actualmente no existe una vacuna autorizada ni un tratamiento antiviral específico contra el hantavirus. La atención médica se centra en tratar las complicaciones y mantener estables las funciones respiratorias, cardíacas y renales del paciente. La OMS subraya que el acceso temprano a cuidados intensivos puede mejorar considerablemente las probabilidades de supervivencia.

Prevención

La prevención depende principalmente de reducir el contacto con roedores. Entre las medidas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud están:

Limpieza en hogares y trabajos.

Sellar agujeros y entradas que puedan ser acceso para los roedores.

Almacenar los alimentos de forma segura.

Evitar barrer o aspirar excrementos secos de roedores.

Humedecer las superficies contaminadas antes de limpiarlas.

Reforzar el lavado de manos.

Con los casos que se van sumando tras la propagación del virus en el Hondius, que actualmente se encuentra desembarcando a los pasajeros en la isla de Tenerife, la OMS trabaja con países y socios internacionales para fortalecer la vigilancia epidemiológica, mejorar la capacidad de laboratorio y apoyar la detección temprana y la respuesta ante brotes. Aunque sea una enfermedad de baja incidencia, la enfermedad preocupa a las autoridades sanitarias por su alta letalidad.