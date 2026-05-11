Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crucero Hantavirus en CanariasMuere un agente de la Guardia Civil de 63 añosMario Rodríguez Rodríguez, presidente Grupo Hospitales San RoqueDerrota UD Las PalmasAaron confiesa el parricidioTiempo Canarias
instagramlinkedin

El crucero 'MV Hondius' se abastece en Tenerife antes de poner rumbo a Países Bajos

El crucero permanecerá fondeado en Tenerife hasta las 19:00 horas mientras completa una operación de avituallamiento que durará entre cuatro y cinco horas

Las mejores imágenes del desembarco del MV Hondius en el Puerto de Granadilla

Las mejores imágenes del desembarco del MV Hondius en el Puerto de Granadilla / Andrés Gutiérrez Taberne / ELD

Elena Morales

Santa Cruz de Tenerife

El crucero 'MV Hondius' ha iniciado este lunes su operación de repostaje en el puerto de Granadilla, en el sur de Tenerife, donde permanece fondeado tras el operativo de desembarco de pasajeros y tripulantes. Una vez finalizado el suministro y completada la salida del resto de personas a bordo, el buque partirá rumbo a Países Bajos, previsiblemente a las 19.00 horas, hora canaria.

El presidente de Puertos de Tenerife, Pedro Suárez, ha explicado que se trata de una operación de avituallamiento barco a barco, habitual cuando una embarcación se encuentra en fondeo. Según indicó, el procedimiento durará entre cuatro y cinco horas, dependiendo de la presión aplicada durante la recarga.

El destino final será Róterdam

Suárez señaló que la recarga fue solicitada por el capitán del 'MV Hondius', después de que el crucero haya permanecido bastante tiempo flotando y consumiendo combustible. El destino final previsto para el barco es el puerto de Róterdam, en Países Bajos.

Además del combustible, el crucero recibirá también suministros mediante las barcazas utilizadas durante el desalojo de los pasajeros y tripulantes.

Buenas condiciones para el repostaje

El presidente de Puertos de Tenerife destacó que las condiciones meteorológicas están siendo "idóneas" para desarrollar la operación. Según explicó, no sopla viento, algo habitual en la zona de Granadilla, y tampoco hay oleaje.

Estas circunstancias facilitan el desarrollo del avituallamiento y la preparación del buque para su salida hacia Países Bajos.

Balance positivo del operativo en Granadilla

Suárez afirmó que, a falta de lo que ocurra durante el resto de la jornada, la operación de fondeo y desembarco en el puerto de Granadilla "ha funcionado muy, muy bien", pese al carácter extraordinario de la situación.

Noticias relacionadas

El 'MV Hondius' prevé abandonar Tenerife una vez finalizado el repostaje y completadas las actuaciones pendientes antes de emprender viaje hacia Róterdam.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Canarias se prepara para la llegada de lluvias y un descenso de temperaturas este viernes
  2. El 'crucero del hantavirus' fondeará en la costa de Tenerife, evacuará en lancha y Canarias activa el protocolo ante enfermedades infecciosas: 'No estamos conformes, pero es competencia del Gobierno central y no podemos hacer nada
  3. El Gobierno de España evita trasladar el avión de Gran Canaria a Málaga con el paciente con hantavirus para ahorrarse un conflicto institucional y electoral en Andalucía
  4. Un avión que trasladaba a dos infectados por hantavirus aterriza en Gran Canaria tras denegarle Marruecos la escala prevista en Marrakech
  5. Quevedo tiene millones de euros en el banco, pero no una casa en propiedad en Canarias: el motivo
  6. Poli Suárez evita cerrar todos los colegios por la visita del papa y apunta a suspensiones por zonas: 'Lo fácil es suspender las clases
  7. La Aemet avisa: giro en el tiempo en Canarias hoy miércoles
  8. Canarias prohíbe el fondeo del MV Hondius y el Estado lo impone

El crucero 'MV Hondius' se abastece en Tenerife antes de poner rumbo a Países Bajos

El crucero 'MV Hondius' se abastece en Tenerife antes de poner rumbo a Países Bajos

La Inteligencia Artificial puede destruir hasta 105.000 empleos en Canarias en una década

La Inteligencia Artificial puede destruir hasta 105.000 empleos en Canarias en una década

El Gobierno lo hace oficial: los canarios nacidos entre 1996 y 2008 tendrán descuentos de hasta el 90% en transporte público con el Verano Joven 2026

El Gobierno lo hace oficial: los canarios nacidos entre 1996 y 2008 tendrán descuentos de hasta el 90% en transporte público con el Verano Joven 2026

Salvamento rescata a 55 migrantes de una neumática semisumergida en el Atlántico y los traslada a Lanzarote

Salvamento rescata a 55 migrantes de una neumática semisumergida en el Atlántico y los traslada a Lanzarote

A la deriva y sin motor: el angustioso rescate de Salvamento Marítimo a un cayuco con 125 personas frente a El Hierro

A la deriva y sin motor: el angustioso rescate de Salvamento Marítimo a un cayuco con 125 personas frente a El Hierro

Muere de un infarto un guardia civil de 63 años durante el operativo de evacuación del crucero con hantavirus en Tenerife

Muere de un infarto un guardia civil de 63 años durante el operativo de evacuación del crucero con hantavirus en Tenerife

Canarias condena el crimen machista de Tenerife y clama por una mayor protección a las víctimas

Canarias condena el crimen machista de Tenerife y clama por una mayor protección a las víctimas

Aviso de multa de la UE a España por la alta temporalidad en el sector público

Aviso de multa de la UE a España por la alta temporalidad en el sector público
Tracking Pixel Contents