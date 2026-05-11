El crucero 'MV Hondius' se abastece en Tenerife antes de poner rumbo a Países Bajos
El crucero permanecerá fondeado en Tenerife hasta las 19:00 horas mientras completa una operación de avituallamiento que durará entre cuatro y cinco horas
Elena Morales
El crucero 'MV Hondius' ha iniciado este lunes su operación de repostaje en el puerto de Granadilla, en el sur de Tenerife, donde permanece fondeado tras el operativo de desembarco de pasajeros y tripulantes. Una vez finalizado el suministro y completada la salida del resto de personas a bordo, el buque partirá rumbo a Países Bajos, previsiblemente a las 19.00 horas, hora canaria.
El presidente de Puertos de Tenerife, Pedro Suárez, ha explicado que se trata de una operación de avituallamiento barco a barco, habitual cuando una embarcación se encuentra en fondeo. Según indicó, el procedimiento durará entre cuatro y cinco horas, dependiendo de la presión aplicada durante la recarga.
El destino final será Róterdam
Suárez señaló que la recarga fue solicitada por el capitán del 'MV Hondius', después de que el crucero haya permanecido bastante tiempo flotando y consumiendo combustible. El destino final previsto para el barco es el puerto de Róterdam, en Países Bajos.
Además del combustible, el crucero recibirá también suministros mediante las barcazas utilizadas durante el desalojo de los pasajeros y tripulantes.
Buenas condiciones para el repostaje
El presidente de Puertos de Tenerife destacó que las condiciones meteorológicas están siendo "idóneas" para desarrollar la operación. Según explicó, no sopla viento, algo habitual en la zona de Granadilla, y tampoco hay oleaje.
Estas circunstancias facilitan el desarrollo del avituallamiento y la preparación del buque para su salida hacia Países Bajos.
Balance positivo del operativo en Granadilla
Suárez afirmó que, a falta de lo que ocurra durante el resto de la jornada, la operación de fondeo y desembarco en el puerto de Granadilla "ha funcionado muy, muy bien", pese al carácter extraordinario de la situación.
El 'MV Hondius' prevé abandonar Tenerife una vez finalizado el repostaje y completadas las actuaciones pendientes antes de emprender viaje hacia Róterdam.
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