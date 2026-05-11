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Detectores contra móviles e IA en la selectividad: Canarias no los implantará este año

La comunidad catalana reforzará el control tecnológico en las PAU mientras las Islas mantendrán el sistema habitual de vigilancia

Un total de 5.644 estudiantes se han matriculado para realizar, entre el 7 y el 10 de junio, las pruebas de acceso a la Universidad (EBAU) en la provincia de Las Palmas.

Un total de 5.644 estudiantes se han matriculado para realizar, entre el 7 y el 10 de junio, las pruebas de acceso a la Universidad (EBAU) en la provincia de Las Palmas. / LP/DLP

Johanna Betancor Galindo

Johanna Betancor Galindo

Las Palmas de Gran Canaria

Catalunya incorporará por primera vez detectores de dispositivos electrónicos durante las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) que se celebrarán los próximos 9, 10 y 11 de junio. La medida, impulsada por la Generalitat a través del Consell Interuniversitari, permitirá a los organizadores utilizar sistemas de detección para localizar teléfonos móviles, relojes inteligentes, auriculares ocultos o cualquier otro dispositivo con capacidad de comunicación durante el desarrollo de los exámenes.

Sin embargo, Canarias no implantará este sistema en la convocatoria de este año, por lo que las pruebas mantendrán el modelo habitual de control y vigilancia en las aulas.

Prohibidos móviles, relojes y dispositivos inteligentes

Las autoridades educativas catalanas han pedido a los centros que recuerden expresamente a los estudiantes la prohibición de acceder al aula con teléfonos móviles, smartwatch, pulseras electrónicas, auriculares o gafas inteligentes.

Además, también quedará vetado el uso de herramientas de inteligencia artificial a través de estos dispositivos, así como apuntes o notas no autorizadas. Antes de comenzar cada examen, el alumnado deberá apagar los dispositivos y dejarlos en el lugar indicado por los responsables de aula junto a sus pertenencias personales.

Canarias mantiene el modelo habitual

Por el momento, Canarias continuará este año con el sistema tradicional de supervisión durante la PAU, sin detectores tecnológicos específicos en las aulas.

Las medidas de control seguirán dependiendo principalmente de la vigilancia presencial del profesorado y del cumplimiento de las normas ya existentes sobre el uso de dispositivos electrónicos.

El debate sobre la inteligencia artificial llega a la selectividad

La decisión de Catalunya refleja cómo la irrupción de la inteligencia artificial y de nuevos dispositivos tecnológicos está transformando también el modelo de vigilancia en los exámenes oficiales.

El temor al uso oculto de auriculares diminutos, relojes inteligentes o herramientas de IA durante las pruebas ha llevado a varias comunidades y universidades a estudiar nuevas fórmulas de control.

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Mientras tanto, Canarias afrontará la selectividad de 2026 sin estos detectores, aunque el debate sobre su posible implantación futura ya empieza a abrirse paso en el ámbito educativo.

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