La DGT aclara el cambio en las matrículas: las nuevas letras que verán los conductores canarios a partir de junio

La matriculación de los vehículos españoles continúa avanzando y, a partir de junio de 2026, empezarán a verse nuevas combinaciones de letras en los vehículos recién matriculados. Esto no se trata de un cambio por parte de la Dirección General de Tráfico, sino de una evolución del sistema actual.

Cómo funciona el sistema actual de matriculación

Desde septiembre del año 2000, las matrículas españolas tiene cuatro números (0000 a 9999) y tres letras, excluyendo la Ñ y Q. Todo esto se coloca junto a la banda azul de la Unión Europea y la letra E de España. Además, la DGT recuerda que este sistema no utiliza vocales para evitar palabras mal sonantes en las matrículas de los vehículos.

¿Cuánto cuesta matricular un coche nuevo?

Más allá de las letras que aparecen en la placa, matricular un vehículo nuevo también implica sumir una serie de gastos. Según explican desde RACE, el coste final depende de varios factores.

El primero es la tasa de matriculación de la DGT, que en 2026 es de 99,77 euros para los vehículos en general. En el caso de los ciclomotores, la tasa es inferior y se sitúa en 27,85 euros. A esa cantidad hay que sumar el impuesto de matriculación que varía en función de las emisiones de CO₂ del vehículo, y el impuesto de circulación, conocido como IVTM, que depende de la potencia fiscal del coche y del municipio en el que esté domiciliado.

Cuando se compra un vehículo nuevo, el propio concesionario se encarga de tramitar la matriculación. El coste oscila entre los 200 y los 1.000 euros, aunque dependiendo el caso puede superar esa cifra.

¿Por qué las matrículas españolas no contienen vocales? / neomotor

Estas son las combinaciones que llegaran próximamente

A partir de junio de este año, comenzarán a verse combinaciones como NNY hasta llegar más adelante a NPW. No es casualidad que este cambio vaya a producirse con la llegada del verano, y es que estas fechas son de los meses en los que más coches se venden en nuestro país.

Si el ritmo se mantiene, las previsiones apuntan a que la letra P podría empezar a verse a finales de 2026 o principio de 2027.

Por otro lado, si estás considerando comprar un coche de segunda mano que ya ha sido rematriculado debe tener en cuenta cuál ha sido realmente su uso, una información que se puede encontrar de manera gratuita en la página web de la DGT.