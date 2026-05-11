Canarias conmemora el Día Mundial de la Enfermería con actividades en todas las Islas

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias se suma un año más a la conmemoración del Día Mundial de la Enfermería, que se celebra cada 12 de mayo, con una programación de actividades en todas las islas a lo largo de la semana. El objetivo es visibilizar y reconocer la labor de las 13.206 enfermeras y enfermeros del Servicio Canario de la Salud (SCS) mediante jornadas, mesas informativas y actos de reconocimiento en centros sanitarios y en el ámbito comunitario.

Enfermera del SCS tratando un paciente. / LP/DLP

El Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) ha elegido como lema para 2026 “Nuestras enfermeras. Nuestro futuro. Las enfermeras empoderadas salvan vidas”, un mensaje que pone el foco en reforzar el liderazgo profesional y en la necesidad de entornos de trabajo seguros y justos. La fecha conmemorativa coincide, además, con el nacimiento de Florence Nightingale, considerada una figura clave en el desarrollo de la enfermería moderna.

Una persona, todo un proceso

La enfermería en la sanidad pública canaria interviene en todas las etapas del proceso asistencial, desde la atención a procesos agudos y crónicos hasta el seguimiento del embarazo y la infancia.

También participa en campañas de vacunación, atención domiciliaria, salud mental, cuidados paliativos, cirugía menor y salud sexual y reproductiva. En paralelo, su papel se extiende a la promoción de la salud, la prevención de enfermedades, la atención a la dependencia y la coordinación de cuidados complejos.

Esta presencia se reparte entre ámbitos hospitalarios, de atención primaria y comunitarios, además de entornos escolares y servicios de emergencias, junto a tareas de docencia e investigación en cuidados basados en la evidencia. En los últimos años, la Consejería ha impulsado la formación de enfermeras especialistas a través de las Unidades Docentes, con trece Unidades Docentes Multiprofesionales y una Unidad Docente de Enfermería en el archipiélago.

Actividades en Las Palmas de Gran Canaria

En la provincia de Las Palmas, el Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil ha previsto actividades durante toda la semana, centradas en el valor del cuidado, el compromiso profesional y el liderazgo enfermero. El programa incorpora sesiones sobre humanización de la asistencia y el papel de la enfermería en la donación de órganos y tejidos, además de una jornada de promoción de la salud dirigida a adolescentes de centros educativos de Gran Canaria.

El Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín ha organizado para el miércoles 13 de mayo una jornada científica dedicada al papel de la enfermería en la toma de decisiones y en la investigación. En ese marco se presentarán proyectos desarrollados durante 2025, se fomentará el intercambio de experiencias y se entregará un detalle conmemorativo a los profesionales.

En la Gerencia de Servicios Sanitarios de Lanzarote, la jornada se orienta a comunicaciones científicas sobre innovación y mejora de la atención, con temas como cuidados a pacientes ostomizados, continuidad asistencial mediante gestión de casos, atención a infecciones de transmisión sexual desde la consulta 'Safe Point' y abordaje del paciente crónico en la unidad del Dolor. La agenda incluye también una investigación sobre el perfil de demandantes de Manifestaciones Anticipadas de Voluntad en la isla y un taller de risoterapia.

En Fuerteventura, el Área de Salud ha producido un vídeo conmemorativo centrado en el valor del trabajo enfermero y en su bienestar profesional. Además, la Red de Promoción de la Salud impulsa la actividad “Conoce a tu enfermera”, con visitas a centros educativos y sanitarios para acercar la profesión a la ciudadanía.

Actos en la provincia de Santa Cruz de Tenerife

En la provincia occidental, el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria celebra el 12 de mayo las IV Jornadas de Investigación, Innovación y Transferencia de Conocimiento, con participación de profesionales de distintas unidades. Durante el encuentro se entregarán los premios de los concursos de fotografía y relatos dedicados al enfermero Francisco Negrín López.

En el Complejo Hospital Universitario de Canarias (CHUC), la conmemoración se articula en torno a una jornada científica bajo el lema “Las enfermeras empoderadas salvan vidas”. El programa incluye una conferencia inaugural de la presidenta del Colegio Oficial de Enfermeros de Santa Cruz de Tenerife, Natalia Rodríguez Novo, y tres mesas redondas sobre gestión enfermera, innovación en cuidados y atención paliativa, domiciliaria y pediátrica, con participación de profesionales y responsables del centro.

En La Palma, el Área de Salud y los ayuntamientos de Los Llanos de Aridane y Santa Cruz de La Palma impulsan dos jornadas abiertas bajo el lema “La enfermería a lo largo de tu vida: Cuidar, Educar, Acompañar”. Se ofrecerán talleres de RCP y OVACE, educación para la salud sobre hábitos de vida saludables y actividades para visibilizar diferentes ámbitos, como enfermería escolar, de enlace, de montaña y extrahospitalaria, con interacción directa entre profesionales y ciudadanía.

En La Gomera, la Gerencia de Servicios Sanitarios instalará el martes 12 de mayo tres mesas informativas en la Plaza de Las Américas, en San Sebastián de La Gomera, entre las 10.00 y las 13.00 horas. Dos de ellas estarán dedicadas a maniobras de RCP y actuación ante obstrucción de vía aérea, y otra a prevención de la obesidad y promoción de hábitos saludables. Además, en el hall del Hospital Nuestra Señora de Guadalupe se colocará un photocall para que profesionales y usuarios expresen su reconocimiento.

En El Hierro, la Gerencia de Servicios Sanitarios ha previsto un encuentro de reconocimiento con entrega de detalles conmemorativos y la instalación de un mural participativo en el hall del Hospital Nuestra Señora de Los Reyes, donde los profesionales podrán compartir en primera persona qué significa ser enfermera.

El Servicio Canario de Salud con la enfermería

Más allá de la agenda conmemorativa, la Consejería subraya la implicación del colectivo en proyectos del SCS. Entre ellos, los programas BPSO (Best Practice Spotlight Organizations), orientados a implantar buenas prácticas en cuidados a través de centros comprometidos con la excelencia. Según la información difundida, el programa se consolidó en 2019 con el reconocimiento del archipiélago como Host Regional y, en diciembre de 2025, se incorporaron once organizaciones dependientes del SCS para desarrollar una estrategia común de implantación, con experiencias en ámbitos como lactancia materna, prevención de caídas, manejo del dolor, cuidados en ostomías, atención centrada en la persona y liderazgo clínico.