Canarias deposita 164 millones de envases de vidrio en contenedores verdes en 2025

Canarias recicló más de 47.800 toneladas de envases de vidrio en 2025, un 3% menos que el año anterior, según los datos presentados por Ecovidrio. La entidad atribuye este descenso a la contracción del consumo de envases de vidrio de un solo uso, estimada en torno al 2%, que redujo también el volumen de residuos generados y recuperados.

A pesar de esta bajada, el archipiélago se situó por encima de la media nacional. Cada canario depositó 21,3 kilos de vidrio en el contenedor verde, lo que equivale a unos 73 envases por persona, frente a los 20 kilos y 68 envases de media en España.

164 millones de vidrios canarios

En total, los ciudadanos de las islas depositaron 164 millones de envases de vidrio en los contenedores verdes durante 2025. Esto supone más de 448.000 envases al día y más de 300 cada minuto.

Por islas, Lanzarote lideró la aportación ciudadana, con 43,9 kilos por habitante, seguida de Fuerteventura, con 35,9. Les siguen La Palma, La Gomera, Gran Canaria, El Hierro y Tenerife.

Santa Cruz de Tenerife mejoró sus cifras. Tías, Yaiza y Mogán lideraron el reciclaje municipal por habitante.

Entre las capitales, destacó Santa Cruz de Tenerife, que aumentó un 8,2% la recogida de vidrio y alcanzó por primera vez las 2.600 toneladas depositadas en los contenedores verdes. Entre los municipios de más de 10.000 habitantes, los mejores datos correspondieron a Tías, Yaiza y Mogán.

Además del vidrio recogido en los contenedores, Ecovidrio recuperó otras 2.517 toneladas procedentes de plantas de Residuos Urbanos, correspondientes a envases que no habían sido separados correctamente en origen.

El gerente de Ecovidrio en Canarias, Jorge Peña, valoró positivamente los resultados en un contexto marcado por la caída del consumo. Según señaló, los canarios han consolidado su compromiso con el reciclaje y se mantienen por encima de la media nacional.

Peña subrayó, no obstante, que “no podemos bajar la guardia” y apeló a la corresponsabilidad de ciudadanos, administraciones y entidades implicadas para seguir mejorando los resultados de recogida.

Reducción de emisiones, ahorro de energía y evitar la extracción de materias primas

“En un año marcado por la contracción del consumo, los canarios han conseguido consolidar sus resultados de recogida selectiva, demostrando un firme compromiso con el reciclaje de envases de vidrio”, afirmó Jorge Peña.

El reciclaje de vidrio en Canarias permitió evitar la emisión de más de 29.200 toneladas de CO₂, una cifra equivalente a retirar de la circulación más de 13.500 coches durante un año.

También permitió ahorrar más de 36.000 MWh de energía, similar a dos meses de consumo energético de todos los hospitales del archipiélago, y evitar la extracción de más de 60.400 toneladas de materias primas.

Ecovidrio también impulsó campañas informativas en Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, Arona, Las Palmas de Gran Canaria y Telde. Estas acciones llegaron a más de 25.000 residentes mediante visitas a comunidades de vecinos para reforzar la correcta separación de residuos.

A nivel nacional, Ecovidrio alcanzó en 2025 una tasa estimada de reciclaje de vidrio del 72,3%, por encima del objetivo legal del 70% fijado para ese año. En total, en España se recuperaron más de 1,04 millones de toneladas de residuos de envases de vidrio.

El contenedor verde, principal vía de recuperación de envases de vidrio en España

España superó el objetivo legal de reciclaje de vidrio, con una tasa estimada del 72,3%.

En el conjunto del país, más del 90% del vidrio recuperado procedió de la separación en origen a través del contenedor verde. Cada ciudadano depositó una media de 20 kilos de vidrio, lo que equivale a 68 envases por habitante.

Durante 2025 se depositaron en España 3.359 millones de envases en los contenedores verdes, más de 9 millones al día y más de 6.000 por minuto, lo que confirma el peso del contenedor verde en el sistema nacional de reciclaje.