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La Fundación “la Caixa” lleva la detección de la dislexia a las aulas

Dytective, la plataforma de IA que reeduca la dislexia en primaria, llega a Canarias

Maestra impartiendo clases

Maestra impartiendo clases / La Provincia

Renata Domingo

La dislexia sigue siendo uno de los grandes retos del sistema educativo. Afecta a un porcentaje significativo del alumnado de primaria y, sin embargo, continúa infradiagnosticada en muchos casos. Detectarla a tiempo resulta clave para evitar dificultades académicas, frustración y problemas de autoestima. En este contexto, la innovación educativa se abre paso con herramientas que permiten intervenir de forma precoz y personalizada.‬

La Fundación “la Caixa”, en colaboración con Change Dyslexia, ha impulsado Dytective, una plataforma digital basada en inteligencia artificial que facilita la detección y reeducación de la dislexia en alumnado de primaria. Disponible de forma gratuita para los centros educativos, su implantación avanza en todo el país y empieza a consolidarse también en el archipiélago.‬

En Canarias, 60 centros de educación primaria ya utilizan Dytective, lo que representa un 8,77% del total de colegios. De ellos, 31 se encuentran en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y 29 en la de Las Palmas. Aunque las cifras aún están por debajo de la media nacional, evidencian un interés creciente por incorporar herramientas innovadoras que refuercen la atención a la diversidad en las aulas. En un territorio con condicionantes como la insularidad o la dispersión geográfica, el acceso a soluciones digitales de este tipo adquiere un valor estratégico.‬

Dytective combina evaluación y tratamiento a través de un sistema online que analiza, mediante inteligencia artificial, los patrones de respuesta del alumnado. A partir de ahí, genera itinerarios personalizados que permiten trabajar de forma específica las dificultades detectadas. Esta capacidad de adaptación convierte a la herramienta en un apoyo relevante para el profesorado, que dispone así de información objetiva para ajustar su intervención educativa.‬

El impacto del programa se refleja también a nivel nacional. Actualmente, Dytective está implantado en más de 4.500 centros educativos de primaria -uno de cada cuatro en España- y ha llegado a más de 55.100 alumnos. Se trata, por tanto, de una de las plataformas con mayor alcance en el ámbito de la detección temprana de dificultades de aprendizaje.‬

Experiencias como la del colegio Ramón y Cajal de Alpartir, en Zaragoza, muestran su potencial. En este centro rural, la herramienta ha permitido detectar de forma precoz casos de riesgo y ofrecer una respuesta educativa adaptada, mejorando la trayectoria de alumnos que, de otro modo, habrían acumulado dificultades.‬

Más allá de los datos, el valor de Dytective radica en su impacto en la vida del alumnado y sus familias. Identificar a tiempo la dislexia permite comprender las dificultades, actuar sobre ellas y evitar que condicionen el desarrollo educativo y personal.‬

El reto ahora es ampliar su implantación y consolidar su uso como herramienta habitual en las aulas.

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