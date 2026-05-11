La Fundación “la Caixa” lleva la detección de la dislexia a las aulas
Dytective, la plataforma de IA que reeduca la dislexia en primaria, llega a Canarias
La dislexia sigue siendo uno de los grandes retos del sistema educativo. Afecta a un porcentaje significativo del alumnado de primaria y, sin embargo, continúa infradiagnosticada en muchos casos. Detectarla a tiempo resulta clave para evitar dificultades académicas, frustración y problemas de autoestima. En este contexto, la innovación educativa se abre paso con herramientas que permiten intervenir de forma precoz y personalizada.
La Fundación “la Caixa”, en colaboración con Change Dyslexia, ha impulsado Dytective, una plataforma digital basada en inteligencia artificial que facilita la detección y reeducación de la dislexia en alumnado de primaria. Disponible de forma gratuita para los centros educativos, su implantación avanza en todo el país y empieza a consolidarse también en el archipiélago.
En Canarias, 60 centros de educación primaria ya utilizan Dytective, lo que representa un 8,77% del total de colegios. De ellos, 31 se encuentran en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y 29 en la de Las Palmas. Aunque las cifras aún están por debajo de la media nacional, evidencian un interés creciente por incorporar herramientas innovadoras que refuercen la atención a la diversidad en las aulas. En un territorio con condicionantes como la insularidad o la dispersión geográfica, el acceso a soluciones digitales de este tipo adquiere un valor estratégico.
Dytective combina evaluación y tratamiento a través de un sistema online que analiza, mediante inteligencia artificial, los patrones de respuesta del alumnado. A partir de ahí, genera itinerarios personalizados que permiten trabajar de forma específica las dificultades detectadas. Esta capacidad de adaptación convierte a la herramienta en un apoyo relevante para el profesorado, que dispone así de información objetiva para ajustar su intervención educativa.
El impacto del programa se refleja también a nivel nacional. Actualmente, Dytective está implantado en más de 4.500 centros educativos de primaria -uno de cada cuatro en España- y ha llegado a más de 55.100 alumnos. Se trata, por tanto, de una de las plataformas con mayor alcance en el ámbito de la detección temprana de dificultades de aprendizaje.
Experiencias como la del colegio Ramón y Cajal de Alpartir, en Zaragoza, muestran su potencial. En este centro rural, la herramienta ha permitido detectar de forma precoz casos de riesgo y ofrecer una respuesta educativa adaptada, mejorando la trayectoria de alumnos que, de otro modo, habrían acumulado dificultades.
Más allá de los datos, el valor de Dytective radica en su impacto en la vida del alumnado y sus familias. Identificar a tiempo la dislexia permite comprender las dificultades, actuar sobre ellas y evitar que condicionen el desarrollo educativo y personal.
El reto ahora es ampliar su implantación y consolidar su uso como herramienta habitual en las aulas.
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