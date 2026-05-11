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Hantavirus en Canarias, en directo | Mónica García, Marlaska y Torres comparecen para informar sobre el operativo del crucero con hantavirus

El operativo entra en su fase final en Granadilla tras el desembarco de la mayoría del pasaje, mientras quedan pendientes los últimos vuelos de repatriación y crece la tensión institucional entre Canarias y el Estado

Sigue en directo la comparecencia de la ministra de Sanidad y los ministros del Interior y Política Territorial para atender la llegada del MV Hondius a Canarias / La Moncloa

Aránzazu Fernández

Johanna Betancor Galindo

Héctor Rosales

Claudia Morín

Eva de León

Alexandra Socorro

Las Palmas de Gran Canaria

El crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, permanece en el entorno del puerto de Granadilla de Abona, en Tenerife, donde continúa el operativo de desembarco y repatriación de pasajeros.

Tras una primera jornada intensa, la mayoría del pasaje ya ha sido evacuado y quedan pendientes los últimos vuelos hacia Países Bajos y Australia. Una vez completados los traslados, el buque deberá realizar labores de repostaje y avituallamiento antes de poner rumbo a Países Bajos, donde está prevista su desinfección y desratización.

El Ministerio de Sanidad mantiene que el riesgo para la población local es bajo, aunque el operativo ha abierto una fuerte crisis institucional entre el Gobierno de Canarias y el Ejecutivo central por la falta de información, la coordinación y la imposición del fondeo en Tenerife.

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Abrimos este directo para seguir la evolución de la evacuación del MV Hondius, los vuelos pendientes, la salida del buque de Canarias y las consecuencias políticas e institucionales de una crisis sanitaria que ha situado a Tenerife en el centro del foco internacional.

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