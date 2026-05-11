Hantavirus en Canarias, en directo | Mónica García, Marlaska y Torres comparecen para informar sobre el operativo del crucero con hantavirus

El crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, permanece en el entorno del puerto de Granadilla de Abona, en Tenerife, donde continúa el operativo de desembarco y repatriación de pasajeros.

Tras una primera jornada intensa, la mayoría del pasaje ya ha sido evacuado y quedan pendientes los últimos vuelos hacia Países Bajos y Australia. Una vez completados los traslados, el buque deberá realizar labores de repostaje y avituallamiento antes de poner rumbo a Países Bajos, donde está prevista su desinfección y desratización.

El Ministerio de Sanidad mantiene que el riesgo para la población local es bajo, aunque el operativo ha abierto una fuerte crisis institucional entre el Gobierno de Canarias y el Ejecutivo central por la falta de información, la coordinación y la imposición del fondeo en Tenerife.

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Abrimos este directo para seguir la evolución de la evacuación del MV Hondius, los vuelos pendientes, la salida del buque de Canarias y las consecuencias políticas e institucionales de una crisis sanitaria que ha situado a Tenerife en el centro del foco internacional.

El Gobierno está en contacto con la familia de un pasajero burgalés en cuarentena El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, ha informado de que el ciudadano de Lerma (Burgos) que permanece en cuarentena en el hospital Gómez Ulla de Madrid se encuentra en buen estado de salud y ha garantizado que desde el Ejecutivo central se están en contacto con la familia. Por otra parte, el delegado ha asegurado que el Gobierno de España ya ha establecido contacto con la familia del afectado y ha garantizado que la Delegación del Gobierno en Castilla y León mantendrá a partir de este momento la relación directa con los familiares para realizar el seguimiento de la situación. Sen ha destacado la capacidad de los profesionales y del país para abordar esta situación "ciertamente compleja" y sin referentes recientes. Además, ha señalado que el resto de los ciudadanos españoles que viajaban en el buque también se encuentran bien.

El Gobierno evita la polémica y defiende el operativo del MV Hondius El Gobierno de España ha evitado entrar en polémicas sobre la gestión del MV Hondius y ha defendido que la prioridad es trabajar para que la operación salga bien. Desde el Ejecutivo subrayan que el operativo está siendo observado a nivel internacional y que otros países están reconociendo la capacidad de España para coordinar una actuación de esta complejidad sanitaria, logística y diplomática.

La ministra de Sanidad agradece la implicación institucional y la comprensión ciudadana La ministra de Sanidad ha agradecido la labor de todas las instituciones implicadas en el operativo del MV Hondius, así como la comprensión del pueblo español durante la gestión de esta crisis sanitaria. “Estamos orgullosos de un país capaz de organizar un operativo de estas características”, ha señalado, en referencia al dispositivo de evacuación, repatriación y seguimiento sanitario desplegado en coordinación con las autoridades nacionales e internacionales.

El operativo del MV Hondius continúa con 22 nuevos desembarcos pendientes Las autoridades mantienen la colaboración con todos los países implicados para coordinar los vuelos de repatriación y el seguimiento epidemiológico del estado de salud de los pasajeros. El buque realizará labores de repostaje y, previsiblemente durante la mañana, tareas de avituallamiento antes de preparar su salida hacia Países Bajos. En estos momentos permanecen 54 personas a bordo, de las que 22 desembarcarán cuando lleguen los vuelos previstos de Australia y Países Bajos. Las otras 32 personas continuarán en el barco, que pondrá rumbo a territorio neerlandés.

Sanidad agradece el trabajo de los equipos públicos, la prensa y el pueblo canario García ha agradecido la labor de los servidores públicos de las instituciones sanitarias, civiles y de emergencias implicadas en el dispositivo. También ha reconocido el trabajo de la prensa por ofrecer información rigurosa, que ha señalado tiene un valor incalculable en materia de salud pública, y ha trasladado su agradecimiento al pueblo canario por su compromiso y solidaridad.

Mónica García se suma a las condolencias por el guardia civil afectado en el operativo La ministra de Sanidad, Mónica García, se ha sumado a las condolencias expresadas por el ministro del Interior tras la parada cardíaca sufrida por un guardia civil durante el operativo vinculado al MV Hondius.

El repostaje del crucero ha finalizado Protección Civil ha informado de que el repostaje del crucero, que comenzó a las 8:00 horas, ha finalizado. Se está procediendo al avituallamiento para que el crucero pueda continuar con su camino hacia Países Bajos.

Cuatro pasajeros alemanes del MV Hondius llegan aislados a Fráncfort sin síntomas Cuatro pasajeros alemanes evacuados desde Tenerife tras viajar en el crucero MV Hondius han llegado de madrugada a la Clínica Universitaria de Fráncfort, donde permanecen aislados y sin síntomas. Las autoridades alemanas mantienen que el riesgo para la población es muy bajo y prevén que los afectados sean trasladados a sus regiones de origen para cumplir el seguimiento correspondiente al periodo de incubación del hantavirus.

Las mejores imágenes del desembarco del MV Hondius en el Puerto de Granadilla / Andrés Gutiérrez Taberne / ELD El crucero 'MV Hondius' se abastece en Tenerife antes de poner rumbo a Países Bajos El crucero 'MV Hondius' ha iniciado este lunes su operación de repostaje en el puerto de Granadilla, en el sur de Tenerife, donde permanece fondeado tras el operativo de desembarco de pasajeros y tripulantes. Una vez finalizado el suministro y completada la salida del resto de personas a bordo, el buque partirá rumbo a Países Bajos, previsiblemente a las 19.00 horas, hora canaria. El presidente de Puertos de Tenerife, Pedro Suárez, ha explicado que se trata de una operación de avituallamiento barco a barco, habitual cuando una embarcación se encuentra en fondeo. Según indicó, el procedimiento durará entre cuatro y cinco horas, dependiendo de la presión aplicada durante la recarga.