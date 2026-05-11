Mario Rodríguez Rodríguez, presidente Grupo Hospitales San Roque: "Estudié Medicina, hice el juramento hipocrático, soy más médico que empresario"

El médico y radiólogo Mario Rodríguez Rodríguez (Vegueta, Las Palmas de Gran Canaria, 1946), presidente del Grupo Hospitales San Roque, repasa la historia y los avances registrados con el paso del en tiempo su especialidad y habla de la importancia de la sanidad privada y de su experiencia con la administración del Estado desde sus puestos de responsablidad en la Confederación Canaria de Empresarios de Las Palmas, de la que fue presidente.

Nace la radiología

"Cuando terminó mi vida en la Universidad de Granada ya me planteo la Radiología, ya estaba yo en Sevilla. La Radiología fue un hito muy importante. El físico alemán Wilhelm Conrad Röntgen descubrió los rayos X a finales del siglo XIX. Pudo ver un hueso de una mano. Eso es historia ya. Europa fue la que sacó adelante la Radiología y sufrió las consecuencias de los rayos X. Madame Curie y su equipo padecieron los isótopos radiactivos y las secuelas de los rayos X. Europa lo aprendió en sus carnes. Pero bueno, lo europeos supieron hacerlo bien con el tiempo, conseguir las protecciones y desarrollar las utilidades que tenían esas radiaciones. Y se volvió una especialidad".

Radiología sin provecho

"La Radiología que había al comienzo en España y en más de media Europa era una Radiología que yo considero que estaba un poco desaprovechada. Los radiólogos hacían cuatro cosas, fundamentalmente Radioterapia y Radiología. No tenía empaque. Yo los llamaba fotógrafos de lujo. Una carrera de Medicina para una actividad poco práctica porque estaba todavía poco desarrollada, sobre todo en el diagnóstico. No se diagnosticaba. Yo cogí la época de los años 60 y 70, cuando se produjo una explosión de la especialidad".

Gesto de las manos durante la entrevista con Mario Rodríguez. / José Carlos Guerra

Era de cambios

"En Estados Unidos cambió el sistema de formación de Radiología y entonces empezaron a venir algunos radiólogos formados allí que eran radiólogos que hacían informes, estudiaban la historia médica, hacían diagnósticos o acertaban directamente en qué es lo que tenía el paciente. La Radiología cambió. Tuve la suerte de vivir la historia del desarrollo radiológico".

Llega el futuro

"Procuré ir a Estados Unidos cada vez que surgía una nueva tecnología. Fue el caso, por ejemplo, de la tomografía digital computerizada, el TAC, la resonancia magnética, las ultrasonografías. Viajaba a cada zona de Norteamérica, a la fuente, para aprender la tecnología, a conocerla. Iba a los congresos tecnológicos que se hacían en Chicago todos los años y que nos permitían estar al día de la actualidad y del futuro. Eso fue muy importante porque todos esos bagajes de conocimiento que obtenía los aplicaba luego en el Hospital Insular".

Trabajo complejo

"Con todas esas herramientas, los radiólogos ya no estábamos solo para visionar y hacer radiografías. Ya el radiólogo se metía a intervencionismo, a hacer arteriografía, a hacer punciones vasculares, a hacer búsqueda y actuaciones sobre, pues no sé, desde una hemorragia a cualquier otra cosa que antes no hacíamos. Eso hizo que el trabajo fuera más complejo porque hubo que dedicar más tiempo a interactuar con los enfermos. Unos pacientes que antes no nos conocían porque no nos veían. Estábamos en un cubículo, solo analizábamos la placa e informábamos. A veces salíamos a preguntar alguna cosa. No estaban acostumbrados a que hubiera radiólogos activos. Radiólogos obligados a tener una responsabilidad y a emitir un diagnóstico".

La Clínica San Roque tiene 106 años, aquí han trabajado los grandes médicos de la historia de Gran Canaria"

En la vanguardia

"Creo recordar que fue sobre el año 87 cuando con un grupo de accionistas, nos hicimos cargo de Clínica San Roque con idea de convertirla en un gran hospital. Somos el único hospital privado de Canarias reconocido en el ranking World’s Best Hospitals 2026 de la prestigiosa revista Newsweek y el único hospital privado de la provincia de Las Palmas presente en el Monitor de Reputación Sanitaria (MRS), ocupando los puestos 60 (Las Palmas) y 63 (Maspalomas)".

Historia

"La Clínica San Roque ha cumplido 106 años. Hicimos el centenario durante el Covid. Tuvimos aquí jaleo. Fue tremendo. Este hospital ha vivido la II República, la Guerra Civil, la Segunda Guerra Mundial... Somos herederos de esa historia. Sí, señor. En esta Clínica ya centenaria estuvieron casi todos los grandes próceres médicos de Las Palmas de Gran Canaria. Las calles de la ciudad están llenas de esos nombres. Este hospital ha sido renovado entero. Hemos hecho un hospital sobre otro hospital. Ha sido duro y caro».

Meloneras

"Luego abrimos un hospital comarcal en Meloneras, en el Sur de Gran Canaria, un gran hospital concertado que atiende a nacionales y extranjeros. Actualmente va muy bien, después de padecer un acoso de 10 años, que nos costó más de dos tercios de la inversión. Pero como es sabido, no hay mal que cien años dure y el hospital atiende a tantos enfermos, que se ha quedado pequeño».

Las manos de Mario Rodríguez mientras conversa con el periodista. / José Carlos Guerra

Empresarios

"Casi sin proponérmelo, un día me convertí en el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios de la provincia de Las Palmas. Me propusieron desde el Círculo de Empresarios y prácticamente no hicimos campaña. De eso también puedo contar una anécdota. El día de la votación, comía con un grupo de amigos en el restaurante La Casita cuando entraron en tromba los que venían a votar desde Fuerteventura. Me dieron abrazos y ánimos. Dijeron que estaban conmigo. Me aturullé como novato y les pagué el almuerzo. Todos votaron por el contrario. No me molestó; les agradecí la lección".

Solo es competencia

"Odio y amor son dos sentimientos muy paralelos e igual de intensos. Para odiar de verdad, hay que tenerlos muy cuadrados. Pienso que odiar no está al alcance de cualquiera. En asuntos mercantiles únicamente se trata de competencia, de la que soy un ardiente defensor. Solo puede haber murmuraciones que se disuelven enseguida".

Pelear ante Madrid

"Como presidente de la Confederación Canaria de Empresarios me tocó pelear en Madrid a favor de la isla de Gran Canaria. Carecíamos de representación en el comité ejecutivo de la CEOE y tuve que pelear eso junto con el que hoy es el vicepresidente ejecutivo, José Cristóbal García. Estuve en la directiva y el comité ejecutivo nacional con los antiguos presidentes de la patronal española, José María Cuevas, un histórico ya fallecido, y Gerardo Díaz Ferrán, de Viajes Marsán, que acabó mal".

Lo que veo de la situación económica de Canarias es que figuramos entre los últimos en casi todo. Esto debería revertirse"

Entre los últimos

"Lo que veo de la situación económica de Canarias es que figuramos entre los últimos en casi todo. Esto debería revertirse. Ya empezó a pasar cuando yo era presidente de la Confederación Canaria de Empresarios. Íbamos a hablar con el ministro de Hacienda o con el ministro de lo que fuera para algo de Canarias y nos decían con mal tono: ‘¿Quieren más? ¿Qué más quieren?’. Y yo pensaba: ‘Pues sí que lo tenemos bien’. Y creo que eso sigue igual. Hay desprecio. Tenemos un problema. Estamos a 2.500 kilómetros de Madrid. No solo no nos tienen en cuenta, sino que creen que somo unos afortunados".

Tiempo interesante

"Mi paso por la Confederación Canaria de Empresarios fue una experiencia muy importante con la que descubrí de manera definitiva que compartía a partes iguales mi juramento hipocrático con la vocación de empresario. Un tiempo muy interesante porque pasé a conocer de primera mano los resortes que mueven la sociedad, la economía y la política. Pude discutir problemas de todo orden con el Gobierno de Canarias. Conocí a los empresarios de Tenerife y mantuve algunos rifirrafes con el entonces presidente de Canarias, fundamentalmente en asuntos de Sanidad. Un asunto que todavía me resuena en la cabeza".

Hacerse entender

"Aún no he conseguido que los políticos entiendan que sanidad pública es la que se paga con fondos públicos sin importar quien la preste... exactamente igual que las carreteras que son públicas, aunque las haga una empresa privada. Llegamos a demostrarles que lo que ellos entienden como sanidad pública, es decir, la que se hace en centros propiedad de la administración no puede sobrevivir sin lo que ellos llaman sanidad privada, es decir, la que se hace en clínicas propiedad de particulares porque en aquellos años -hoy de las intervenciones quirúrgicas del Servicio Canario de Salud supongo que será por el estilo- las clínicas privadas hacían el 35% de la sanidad pública con solo el 6% del presupuesto de ésta".

Mario Rodríguez se explica con las manos. / José Carlos Guerra / !

Precios públicos

"Basta con comparar los precios públicos con los concertados que se publican en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma... para su buen gobierno, la última orden de precios concertados es de 29 de mayo de 2024, como si la inflación no hubiera pasado por Canarias. Sigue siendo una lucha a brazo partido, no con los profesionales de la sanidad, sino con los políticos, sean del partido que sean".

"Atiendo a todos"

"Cuando me preguntan: ‘¿Tú eres [médico] público o eres privado?’. Respondo: ‘Mira, yo he estado en todos lados y he servido a mi mejor saber y entender’. Habría que plantearse si un médico estudió para la sanidad pública o para la privada. Yo estudié Medicina. Atiendo a todos. Mi obligación es esa. La sanidad privada no pretende sustituir a la pública. Tiene un mercado pequeño. Y beneficios, pocos".

Médico o empresario

"Tengo el juramento hipocrático, yo creo que soy más médico que empresario. Soy médico. Lo otro ha sido o es un incidente. Esto no es una empresa en la que fabricas y envasas lo que sea. Aquí la persona fundamental es el médico, es el que trabaja y el que crea prestigio, el que tiene unas normas que no puede saltarse. Los médicos son la parte fundamental del hospital. Si no tienes médicos ya puedes cerrar. Los médicos solemos ser muy individualistas y tenemos una serie de inconvenientes, pero también somos los que teóricamente estudiamos y sanamos".

Sin mi familia, jamás hubiera sido lo que soy y estoy muy orgulloso de ella. Mi hija, que es médico especialista en Endocrinología me ayuda en la dirección de la empresa"

Apoyo familiar

"Mi familia padece, como yo, las tensiones que produce un entramado empresarial que da trabajo a más de mil personas y en las que tienes que pensar constantemente. Pero me aguantan y apoyan. Sin mi familia, jamás hubiera sido lo que soy y estoy muy orgulloso de ella. Mi hija, que es médico especialista en Endocrinología y ha hecho cursos de todo lo imaginable para dirigir una gran empresa, me ayuda desde un puesto en el Consejo de Administración y en las relaciones institucionales. Actualmente, es presidenta de la Asociación Nacional de Clínicas Privadas, miembro del Círculo de Empresarios, vocal de la Fundación Universitaria…".

"Estoy en forma"

"En la actualidad considero que estoy en forma... hasta donde se puede estar en forma en los tiempos que corren. No se oye una noticia buena ni por equivocación, ya sea económica, política o de lo que sea porque cuando no es un accidente es una guerra, que nos hace temblar. Pero, como le digo, considero que estoy bastante en forma, sin euforias ni miedos excesivos".

Enemigo de nadie

"Algún enemigo tendré, supongo. Quiero entender que enemigo será quien me odie y, como le dije antes, no todo el mundo está capacitado para odiar. Rencores, sí; unos pequeños y otros miserables, que no me afectan porque no me considero enemigo de nadie, aunque discrepen de mi modo de pensar y de hacer las cosas. Cuando se tienen mis años de batalla, se comprenden muchas cosas, muchos posicionamientos, y es rara la ocasión en que molestan".