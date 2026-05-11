Munchitos lanza su nuevo sabor para celebrar el Día de Canarias

Las celebraciones del Día de Canarias ya tienen un nuevo protagonista en las mesas de las Islas. La firma Aperitivos Snack ha presentado una de sus apuestas más llamativas de los últimos años con el lanzamiento de los nuevos Munchitos Bacon y Queso, una edición especial que combina sabor intenso, identidad canaria y una estética pensada para conectar con el público del archipiélago.

La nueva variedad ya se encuentra disponible en supermercados y tiendas de alimentación de Canarias y llega coincidiendo con una de las fechas más importantes para la cultura popular isleña: el 30 de mayo, una jornada marcada por las reuniones familiares, las parrandas, los asaderos y las tradicionales chuletadas.

La marca busca así reforzar la presencia de uno de los snacks más reconocibles del mercado canario en un momento especialmente simbólico para el consumidor local. La propuesta mezcla tradición y novedad en una edición limitada que apuesta por sabores contundentes y una imagen muy vinculada a la identidad del archipiélago.

Un nuevo sabor pensado para compartir

La nueva receta de Munchitos Bacon y Queso mantiene la esencia clásica del producto que durante décadas ha acompañado celebraciones, encuentros y momentos de ocio en Canarias. Sin embargo, esta nueva edición introduce una combinación mucho más intensa y atrevida.

La mezcla de bacon ahumado y queso fundido ha sido diseñada para ofrecer una experiencia más potente sin perder la textura ligera y crujiente que caracteriza a los Munchitos originales. El resultado es un snack pensado para acompañar reuniones informales, comidas al aire libre y encuentros típicos de esta época del año.

Desde la compañía explican que el objetivo ha sido crear un producto asociado al disfrute colectivo y a los momentos de convivencia. En ese sentido, el lanzamiento coincide con el inicio de una temporada especialmente vinculada a celebraciones populares, romerías, encuentros familiares y actividades al aire libre.

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El nuevo sabor pretende posicionarse como una alternativa diferente dentro del mercado de aperitivos, apostando por un perfil gastronómico más intenso y adaptado a un consumidor que demanda experiencias de sabor más marcadas.