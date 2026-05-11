Munchitos lanza su nuevo sabor para celebrar el Día de Canarias
Aperitivos Snack presenta una edición especial inspirada en la identidad canaria, con una imagen renovada y un sabor intenso que ya puede encontrarse en supermercados y tiendas de las Islas
Las celebraciones del Día de Canarias ya tienen un nuevo protagonista en las mesas de las Islas. La firma Aperitivos Snack ha presentado una de sus apuestas más llamativas de los últimos años con el lanzamiento de los nuevos Munchitos Bacon y Queso, una edición especial que combina sabor intenso, identidad canaria y una estética pensada para conectar con el público del archipiélago.
La nueva variedad ya se encuentra disponible en supermercados y tiendas de alimentación de Canarias y llega coincidiendo con una de las fechas más importantes para la cultura popular isleña: el 30 de mayo, una jornada marcada por las reuniones familiares, las parrandas, los asaderos y las tradicionales chuletadas.
La marca busca así reforzar la presencia de uno de los snacks más reconocibles del mercado canario en un momento especialmente simbólico para el consumidor local. La propuesta mezcla tradición y novedad en una edición limitada que apuesta por sabores contundentes y una imagen muy vinculada a la identidad del archipiélago.
Un nuevo sabor pensado para compartir
La nueva receta de Munchitos Bacon y Queso mantiene la esencia clásica del producto que durante décadas ha acompañado celebraciones, encuentros y momentos de ocio en Canarias. Sin embargo, esta nueva edición introduce una combinación mucho más intensa y atrevida.
La mezcla de bacon ahumado y queso fundido ha sido diseñada para ofrecer una experiencia más potente sin perder la textura ligera y crujiente que caracteriza a los Munchitos originales. El resultado es un snack pensado para acompañar reuniones informales, comidas al aire libre y encuentros típicos de esta época del año.
Desde la compañía explican que el objetivo ha sido crear un producto asociado al disfrute colectivo y a los momentos de convivencia. En ese sentido, el lanzamiento coincide con el inicio de una temporada especialmente vinculada a celebraciones populares, romerías, encuentros familiares y actividades al aire libre.
El nuevo sabor pretende posicionarse como una alternativa diferente dentro del mercado de aperitivos, apostando por un perfil gastronómico más intenso y adaptado a un consumidor que demanda experiencias de sabor más marcadas.
- Canarias se prepara para la llegada de lluvias y un descenso de temperaturas este viernes
- El 'crucero del hantavirus' fondeará en la costa de Tenerife, evacuará en lancha y Canarias activa el protocolo ante enfermedades infecciosas: 'No estamos conformes, pero es competencia del Gobierno central y no podemos hacer nada
- El Gobierno de España evita trasladar el avión de Gran Canaria a Málaga con el paciente con hantavirus para ahorrarse un conflicto institucional y electoral en Andalucía
- Un avión que trasladaba a dos infectados por hantavirus aterriza en Gran Canaria tras denegarle Marruecos la escala prevista en Marrakech
- Quevedo tiene millones de euros en el banco, pero no una casa en propiedad en Canarias: el motivo
- Poli Suárez evita cerrar todos los colegios por la visita del papa y apunta a suspensiones por zonas: 'Lo fácil es suspender las clases
- Hantavirus en el crucero MV Hondius, en directo: los pasajeros españoles ya están en Madrid
- Canarias prohíbe el fondeo del MV Hondius y el Estado lo impone