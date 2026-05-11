Los neurólogos y los farmacéuticos se alían para mejorar la atención a los pacientes con migraña en Canarias

La Sociedad Canaria de Neurología (Socane) y los colegios oficiales de farmacéuticos de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife quieren reforzar su colaboración para mejorar la atención a las personas con migraña en Canarias. Por ello, han puesto en marcha una campaña que busca facilitar la detección de los casos no diagnosticados, mejorar el uso de los tratamientos y alertar sobre los riesgos de la automedicación y el abuso de analgésicos.

Tal y como explicó el presidente de la Socane, Abián Muñoz, la migraña "no es un simple dolor de cabeza", sino una enfermedad neurológica discapacitante, todavía infradiagnosticada e infratratada, y además muy frecuente. De hecho, Canarias es la comunidad autónoma que registra la mayor prevalencia de esta patología en el país, con un 18%, frente al 12% que aúna la media nacional. "El 80% de estas personas son mujeres", anotó el especialista.

Se estima que solo el 45% de los pacientes que sufren esta dolencia tienen un diagnóstico correcto. Para más inri, una de cuatro personas no consulta a un profesional por la cefalea y solo el 17% de los aquejados en España tienen una medicación analgésica concreta, específica y correcta. "Otro de los grandes problemas es la automedicación y el uso inadecuado de los fármacos analgésicos, ya que muchos pacientes acaban recurriendo a estos medicamentos siguiendo las recomendaciones de su entorno cercano y sin una supervisión profesional", advirtió el presidente de la Socane.

Cronificación de la dolencia

Ante esta realidad, el doctor alertó de que el uso excesivo de estos analgésicos puede favorecer la cronificación de la migraña. De ahí la importancia de que los neurólogos, los 3.500 farmacéuticos que hay en el Archipiélago y los profesionales de Atención Primaria trabajen de forma coordinada para evitar estas situaciones. "Muchas veces, las farmacias son el primer punto de contacto con el sistema sanitario y pueden desempeñar un papel clave para detectar a los posibles pacientes no diagnosticados, promover un uso adecuado de los tratamientos, alertar de los riesgos del uso excesivo de los analgésicos y recomendar recurrir a una valoración médica cuando sea necesario", subrayó el facultativo.

Según detalló el presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Santa Cruz de Tenerife, Carlos Díaz, la nueva campaña incluye diferentes materiales: un cartel destinado a visibilizar la patología, que estará presente en todas las boticas de las Islas, y un folleto informativo que recoge pautas y consejos para los afectados. "El díptico cuenta con un código QR que permite descargar un diario sobre los episodios de migraña y medicación. De este modo, los pacientes podrán anotar sus crisis y registrar lo que están tomando, por lo que actúa como un puente perfecto hacia la consulta del médico de cabecera o el neurólogo", indicó Díaz. El folleto estará disponible en las oficinas de farmacia a lo largo de esta semana.

Segunda fase

La iniciativa contará con una segunda fase en la que se pretende realizar un estudio desde las farmacias para conocer mejor la realidad de la migraña en Canarias y qué medicamentos están utilizando los pacientes. El objetivo final, según los organizadores, es que ninguna persona afectada se sienta desatendida en las Islas y que el abordaje de esta enfermedad sea más multidisciplinar y eficiente.

Por su parte, la presidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Las Palmas, Loreto Gómez, puso de relieve que las oficinas de farmacia son los espacios sanitarios más consultados y mejor repartidos en el territorio, lo que sitúa a los boticarios en una posición clave para detectar posibles enfermedades o trastornos. "Si añadimos nuestro saber científico como profesionales y el conocimiento que tenemos de los pacientes en sus tratamientos, nuestra capacidad para detectar problemas de salud se multiplica", valoró Gómez. No obstante, la responsable de la citada institución colegial lamentó que Canarias aún no haya desarrollado de forma plena el concepto de farmacia comunitaria asistencial y que siga entendiéndose como un espacio de dispensación.