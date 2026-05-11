Un pasajero español del crucero afectado por hantavirus da positivo provisional en la prueba PCR

Uno de los pasajeros españoles del MV Hondius, el crucero afectado por un brote de hantavirus, ingresado en el Hospital Gómez Ulla dio positivo ayer en la prueba de PCR. Sanidad lo considera un positivo provisional, ya que el resultado final lo determinará una segunda prueba. El paciente no presenta síntomas y su estado general es bueno. El resto de viajeros españoles permanecen aislados y sin síntomas, de momento, dos días después del desembarco en Granadilla. Por otor lado, las dos mujeres ingresadas en Barcelona y Alicante, que tuvieron contacto con la fallecida por hantavirus en Johannesburgo, han vuelto a dar negativo en las PCR realizadas.

El positivo del viajero español se suma a los contagios confirmados en Francia y Estados Unidos. La primera confirmación de un contagio en España la llevo a cabo ayer en torno a las 20.00 horas el Ministerio de Sanidad justo tras cumplirse día y medio del desembarco de los turistas Españoles y su ingreso en el Hospital Gómez Ulla donde permanecen aislados y en cuarentena. A cierre de esta edición y a falta de los últimos resultados, los 13 pasajeros restantes no muestran síntomas.

En caso de que el resultado sea positivo, las muestras serán estudiadas por el Centro Nacional de Microbiología y el paciente permanecerá ingresado en la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel del hospital hasta recuperarse por completo. Esta cuarentena comenzará a contarse desde el 6 de mayo, y se podrá extender hasta 42 días, según ha informado Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad.

José García, delegado del sindicato CSIF (Central Sindical Independiente y de Funcionarios) en dicho hospital, aseguró ayer a las puertas del centro que no existe ningún riesgo de contacto con otras personas. Explicó que los pacientes permanecen aislados en habitaciones cerradas y que, desde su llegada, se activó un amplio dispositivo de seguridad con presencia tanto de personal privado como militar. El CSIF también ha aprovechado la rueda de prensa para denunciar la falta de personal de refuerzo prometido en hospital. "Desde Recursos Humanos se nos dijo que iban a venir entre 60 y 90 trabajadores de todas las categorías. A fecha de hoy, todavía no ha llegado ninguno", aseguraba José García.

Mientras tanto, la paciente que ingresó en el Hospital Público Universitario de San Juan de Alicante tras haber mantenido contacto con la mujer fallecida en Johannesburgo, ha vuelto a dar negativo en su segunda prueba de PCR y se encuentra sin síntomas. La paciente fue trasladada el viernes por la tarde al hospital mencionado. Al llegar al centro sanitario, ingresó en una habitación de aislamiento y fue conducida a través de un circuito independiente y protegido del resto de pacientes y personal médico, con el objetivo de garantizar la máxima seguridad. En la misma situación se encuentra la mujer aislada en el Hospital Clínic de Barcelona, cuya prueba de PCR también descarta el contagio por el momento. El jefe del servicio de Salud Internacional del centro, José Muñoz compareció ayer ante los medios para actualizar su estado de salud: "Se encuentra muy bien y sin síntomas", ha asegurado.

Contagios en Francia y EEUU

Las buenas noticias no se extienden a Francia y Estados Unidos, que confirmaron ayer el contagio de dos de sus pasajeros, y el mantenimiento en observación de otro. El positivo del estadounidense no está exento de polémica, puesto que el Ministerio de Sanidad dirigido por Mónica García ignoró el resultado del test realizado al paciente cuando el barco estaba en Cabo Verde y lo consideró «no concluyente».

Ayer, Sanidad tuvo que rectificar, tras la información divulgada por el Gobierno de Estados Unidos con la confirmación del contagio de uno de los evacuados. Un epidemiólogo del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) sometió en Cabo Verde al pasajero a una prueba diagnóstica que se envió a dos laboratorios. «En uno de ellos su resultado fue considerado por las autoridades estadounidenses como un positivo débil, aunque para nosotros no era concluyente. El segundo análisis fue negativo», explicó Sanidad, que argumentó que la persona «no manifestaba síntomas».

Las autoridades de Estados Unidos, en cambio, decidieron considerar el caso como un positivo. Por ello, pidieron que la evacuación de esa persona se hiciera por separado, en una embarcación distinta. Después, el ECDC, mantuvo esa consideración y el paciente permaneció aislado dentro del avión. Además de ese caso positivo, las autoridades estadounidenses comunicaron ayer que otro pasajero presenta actualmente síntomas leves. Según Sanidad, esta persona tuvo una tos leve el 6 de mayo, aunque «remitió ese mismo día». Los médicos consideraron que no debía clasificarse como caso probable y, finalmente, fue trasladada aparte junto al otro paciente. Ambos pertenecen al grupo de 17 ciudadanos estadounidenses que fueron evacuados del barco el lunes por la tarde y que, según un comunicado del Departamento de Salud y Servicios Humanos, están siendo estrechamente monitorizados.

A estos contagios se suma el de una pasajera francesa. La viajera presentó síntomas como fiebre durante el vuelo y su estado fue empeorando durante la noche. Según informó la ministra francesa de Sanidad, Stéphanie Rist ayer, la paciente se encuentra «grave» y ha sido trasladada a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de un hospital de París. Además, se han identificado 22 contactos en Francia que deberán permanecer en aislamiento preventivo.

Los primeros estudios genéticos realizados al hantavirus han determinado que corresponde a la variante Andes y no han detectado mutaciones significativas en el virus, según ha explicado la ministra de Sanidad, Mónica García. Esta cepa, identificada en seis de los contagios confirmados a bordo del buque de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, es la más habitual en Chile y Argentina. El contagio entre personas es limitado.