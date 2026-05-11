La ONCE lanza Dupla, su nuevo juego con premios instantáneos y una mecánica innovadora

La ONCE ha estrenado este 11 de mayo de 2026 el nuevo juego ‘Dupla’, una modalidad que introduce una mecánica doble: el jugador conoce el premio al que opta en el momento de la compra y, después, comprueba el resultado en el sorteo. La Organización presentó el producto en Las Palmas de Gran Canaria, con el primer sorteo en directo.

El delegado de la ONCE en Canarias, José Antonio López, situó el lanzamiento en la línea de innovación de la entidad y en su finalidad social. “Hoy es un día importante para la ONCE, un día en el que damos un paso más en nuestra forma de innovar, de conectar con las personas y de seguir cumpliendo con nuestro propósito primero (…) nuestro compromiso social”, señaló durante el acto.

Cómo funciona ‘Dupla’ y qué lo diferencia

El juego se basa en una elección simple: el comprador selecciona un número del 1 al 15. En ese mismo instante, el boleto muestra el premio concreto al que aspira en caso de que el número elegido coincida con el que salga en el sorteo. Además, si el resultado es el número anterior o posterior, el cliente obtiene un reintegro.

El juego está disponible a partir de este mismo lunes. / LP/DLP

La ONCE enmarca esta propuesta en un formato de “premios frecuentes”: según los datos facilitados en la presentación, aproximadamente uno de cada cinco boletos obtiene algún tipo de premio. La principal diferencia con otros sorteos, subraya la Organización, es que el premio potencial se conoce desde el primer momento, antes de que se celebre la extracción del número ganador.

Premios, precio y horarios del sorteo

Cada participación cuesta 1 euro y el rango de premios va desde el reintegro hasta un máximo de 500 euros. Las cuantías posibles que pueden aparecer en el boleto incluyen 5, 7, 10, 15, 20, 25, 50, 100 o 500 euros, con asignación aleatoria en el momento de la compra, independientemente del número escogido.

El sorteo de Dupla se celebra cinco veces al día, a las 10:00, 12:00, 14:00, 17:00 y 21:15 horas. El primer sorteo tuvo lugar este 11 de mayo a las 10:00, y los sorteos pueden seguirse en directo en su página web, donde también se puede adquirir el producto, además de a través de los más de 21.300 vendedores de la ONCE y establecimientos colaboradores.

Cifras de premios y alcance en Canarias

Durante la presentación, José Antonio López vinculó el nuevo juego con la actividad de la entidad y su impacto en forma de premios. “Además de la labor social, otro de nuestros objetivos es repartir ilusión (…) a nuestros clientes, que nosotros no consideramos como tales, sino como colaboradores de nuestro fin social”, indicó. En ese marco, agradeció la confianza de la ciudadanía y aludió al “poder multiplicador de la solidaridad de la ONCE”.

La Organización recordó que en 2025 repartió globalmente más de 1.640 millones de euros en premios en toda España. En el caso de Canarias, la cifra comunicada fue de 127,9 millones de euros. La ONCE también detalló su red comercial: más de 21.300 vendedores en el conjunto del país y 1.271 en Canarias.

Confidencia y cercanía

Otro de los datos destacados fue la contratación. Según la información aportada, en 2025 la ONCE realizó en Canarias un total de 91 contrataciones de vendedores y vendedoras, “todas personas con discapacidad”, enmarcadas en su política de empleo.

En el acto participó la vendedora de la ONCE Verónica Alonso, con 14 años de trayectoria en la Organización. Alonso señaló que su trabajo va más allá de la venta del producto: “Se trata de compartir un momento de confidencia, de intercambio y de cercanía con mis vecinos”, explicó, y relató su experiencia laboral previa como camarera y dependienta antes de incorporarse a la entidad.