Puente avisa de "consecuencias dramáticas" en el transporte si se prolonga la guerra

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible admite que si el conflicto bélico de Irán se prolonga en el tiempo habrá "consecuencias dramáticas" para el transporte por la carestía de los combustibles y, como consecuencia, en el queroseno que utiliza las aeronaves. Este escenario preocupa especialmente en Canarias por las repercusiones que podrían tener en el coste de los billetes aéreos o en los ajustes que puedan realizar las compañías con posibles recortes de vuelos y frecuencias.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, contestó por carta a una misiva remitida a mediados de abril por el presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, en relación con las medidas específicas a tomar para Canarias para paliar los efectos de la guerra en Oriente Próximo. Puente tranquiliza el escenario en el corto plazo: "Los productores y suministradores españoles de combustible siguen afirmando que no ven problemas en el corto plazo", especifica en el texto. Y es que España, a diferencia del resto de Europa, cuenta con "una buena capacidad de refino y las refinerías están conectadas por tubería con la mayor parte de los aeropuertos, por lo que esta situación ayuda a que el riesgo sea menor en nuestro país en comparación con otros países europeos".

Ante ello el titular de Transportes considera que no se barruntan riesgos para la conectividad con Canarias ni la doméstica ni para la temporada turística de verano: "No es previsible que haya suministro en España a corto plazo que puedan afectar a las previsiones de conectividad", añade la misiva.

Pero lo preocupante es que el conflicto se prolongue en el tiempo y por ahora las noticias que llegan no son halagüeñas sobre una pronta solución de la guerra y que el estrecha de Ormuz vuelva a la normalidad del tráfico marítimo. Por ello el ministro de Transportes advierte con "consecuencias dramáticas" si la situación en Oriente Próximo se convierte en un conflicto de larga duración con una caída de la economía mundial y un alza generalizada de la inflación. Es en este caso donde la UE tendría que tomar decisiones de mayor calado y más drásticas para hacer frente a la gravedad de un escenario de estas características y que con la incertidumbre actual no se sabe a ciencia cierta cuando puede acabar el conflicto y con qué condiciones para los mercados.

Priorización y coordinación

El peor de los escenarios es que la UE se vea obligada a tomar medidas de priorización y coordinación en el caso de que el suministro de combustible comenzase a no ser suficiente "para atender toda la demanda necesaria para las operaciones aéreas y marítimas en nuestro entorno", explica Puente en la carta remitida a Clavijo. Llegados a este punto el ministro garantiza al Ejecutivo regional "que se tendría en cuenta la situación particular canaria".

Óscar Puente asegura al jefe del Ejecutivo regional que "para el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible es y seguirá siendo una prioridad garantizar la conectividad adecuada en todo el territorio nacional, muy especialmente en los territorios no peninsulares, altamente dependientes de los modos aéreo y marítimo, como es el caso de Canarias". De hecho el ministro traslada a Clavijo su "empatía y consideración" con las consecuencias que pueda tener las posibles restricciones de abastecimiento de combustible a consecuencia del conflicto en Oriente Próximo en Canarias por su naturaleza de región ultraperiférica.

Clavijo remitió la carta al ministro Puente en el marco del debate generado por el decreto ley del Gobierno central para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra de Irán, que ocasionó un enfrentamiento entre ambos gobiernos al considerar el Ejecutivo autonómico que no había medidas específicas y diferenciadas para las Islas, entre ellas por el grave riesgo de desabastecimiento de combustibles para las islas. En esta línea está la exigencia de una flexibilización de la regla del gasto y de la capacidad de endeudamiento para afrontar un plan de inversiones que amortigüe la crisis que puede avecinarse. El Ministerio que dirige Puente también se ha comprometido a controlar la repercusión en los precios, de tal forma que a partir del 5% de incremento de combustible se tienen que revisar los contratos de carga entre empresas de transporte y proveedores.