Salud Pública de Canarias advierte de riesgo muy alto de radiación ultravioleta en el archipiélago

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud (SCS), ha actualizado este lunes el aviso por radiación ultravioleta y sitúa el riesgo como muy alto en todas las islas y extremo en los municipios de Tejeda, Artenara y Valleseco, en Gran Canaria, según los datos suministrados por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y los indicadores del plan autonómico de prevención.

Mapa de radiación de esta semana en las Islas. / LP/DLP

La advertencia se enmarca en el Plan de Actuaciones Preventivas de los Efectos de la Exposición a la Radiación Ultravioleta en la Salud, un documento que establece recomendaciones para reducir los efectos sobre la salud en función de cinco niveles de riesgo: bajo, moderado, alto, muy alto y extremo. De manera semanal, Salud Pública publica un mapa del archipiélago con el nivel de riesgo, elaborado con los parámetros meteorológicos disponibles.

Protección solar más allá del verano

Salud Pública insiste en que la protección frente al sol debe mantenerse durante todo el año, no solo en verano, y también en días nublados. En niveles de riesgo muy alto y extremo, el departamento recomienda reforzar el uso diario de crema de factor de protección SPF 50 o superior, además de permanecer en zonas de sombra durante las horas centrales del día y utilizar barreras físicas como sombreros de ala ancha, ropa que cubra brazos y piernas y gafas de sol adecuadas.

Los técnicos recuerdan, además, que el daño solar es acumulativo y que la exposición excesiva y las quemaduras en la niñez incrementan el riesgo de determinados tipos de cáncer de piel muchos años después. También subrayan que la radiación puede atravesar la nubosidad y que, con brisa, la sensación térmica puede ser menor pese a mantenerse el riesgo.

Canarias, la radiación UV más alta del país

Según la información difundida por Sanidad, Canarias es la región de España con mayor radiación UV durante todo el año, de acuerdo con los datos de la AEMET. La radiación ultravioleta es una forma de radiación emitida por el sol ,y también por fuentes artificiales como las camas bronceadoras, que forma parte del espectro no visible de la luz solar.

Efectos en la salud y población con más riesgo

La exposición a la radiación UV puede provocar efectos agudos como daños en el ADN, quemaduras solares, reacciones fototóxicas y fotoalérgicas, e inmunodepresión, considerada un factor de riesgo asociado al cáncer y que puede favorecer la reactivación de virus como el herpes labial. La sobreexposición también se vincula a enfermedades cutáneas graves, incluido el melanoma, el cáncer basocelular y el espinocelular, además de un aumento del riesgo de afecciones oculares si no se protege adecuadamente la vista.

Salud Pública señala que los riesgos aumentan en personas que pasan muchas horas al sol por ocio o trabajo, en quienes tienen piel, cabello u ojos claros, en mayores de 50 años, en personas con antecedentes familiares de cáncer de piel y en quienes utilizan determinados medicamentos o productos que pueden incrementar la sensibilidad a la radiación.

Recomendaciones

Con el nivel actual de riesgo muy alto y extremo, la Dirección General recuerda medidas concretas: buscar sombra especialmente entre las 11.00 y las 17.00 horas, vestir ropa que cubra extremidades, usar gorra o sombrero de ala ancha y llevar gafas de sol homologadas que bloqueen UVA y UVB. También recomienda no exponer directamente al sol a menores de un año, por la vulnerabilidad de su piel y la limitación para usar fotoprotectores. Sanidad añade que las cremas solares tienen caducidad y pide revisar su estado antes de utilizarlas.