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A la deriva y sin motor: el angustioso rescate de Salvamento Marítimo a un cayuco con 125 personas frente a El Hierro

La Salvamar Diphda remolcó la embarcación con 125 migrantes de origen subsahariano tras quedar a la deriva a unos 17 kilómetros de la isla

Patera La Restinga

Patera La Restinga / Salvamento Marítimo

EFE

La Salvamar Diphda de Salvamento Marítimo remolcó durante la noche hasta el puerto de La Restinga, en el sur de El Hierro, a un cayuco que había quedado sin motor con 125 personas de origen subsahariano a bordo.

Entre los ocupantes viajaban 116 hombres, tres mujeres y seis menores de edad, según la información facilitada por Salvamento Marítimo.

La embarcación fue detectada por el radar del SIVE a unos 17,6 kilómetros al sureste de El Hierro. Tras la localización, la Salvamar Diphda salió a su encuentro y procedió a remolcar el cayuco hasta el puerto herreño.

El desembarco se produjo a las 00:17 horas en La Restinga, donde los ocupantes fueron atendidos por el dispositivo de emergencia habitual.

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