La Aemet pronostica un martes con nubes altas y vientos variables

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pronostica para este martes intervalos de nubes altas con nubosidad de evolución a partir de mediodía, temperaturas con pocos cambios y viento flojo del norte, rotando a noreste en las Islas orientales en la mañana e intensificándose, en general, por la tarde. En las cumbres centrales de Tenerife, el viento será del suroeste moderado con intervalos de fuerte.

En cuanto al estado de la mar, habrá viento del noroeste de fuerza 3 a 5 amainando a norte o nordeste de fuerza 3 o 4 en las Islas occidentales, mientras que en las orientales, norte o nordeste de fuerza 2 o 3 y 3 o 4. Localmente en Gran Canaria, marejadilla o marejada. Se espera mar de fondo del noroeste con olas de 1 a 2 metros.

La previsión por Islas es la siguiente:

Lanzarote

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Arrecife: 17/ 23 grados.

Intervalos de nubes altas y nubosidad de evolución durante las horas centrales en la vertiente sur. Temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso. Viento flojo del norte arreciando y girando a noreste moderado durante la mañana. Brisas en costa sur en horas centrales.

Fuerteventura

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Puerto del Rosario: 17/ 24 grados.

Intervalos de nubes altas tendiendo a nuboso en el interior por la tarde por nubosidad de evolución. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo del norte arreciando y girando a noreste moderado durante la mañana.

Gran Canaria

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Las Palmas de Gran Canaria: 18/ 23 grados.

Intervalos nubosos en el norte. Poco nuboso en el resto con intervalos de nubes altas y algunos intervalos de evolución en horas centrales. Temperaturas con pocos cambios salvo ascenso de las máximas en el sureste. Viento flojo del norte que arreciará a nordeste moderado por la tarde, más intenso en vertientes sureste y noroeste.

Tenerife

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de Tenerife: 18 /25 grados.

Intervalos de nubes altas, tendiendo a nuboso en el norte y sur durante la mañana. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligeros ascensos de las máximas en el este y en cumbres. Viento flojo del norte arreciando por la tarde. En cumbres centrales, viento del suroeste moderado con intervalos de fuerte.

La Gomera

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

San Sebastián de la Gomera: 18 /24 grados.

Intervalos nubosos, con predominio de los cielos nubosos en horas centrales. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo del norte arreciando a moderado por la tarde, especialmente en vertientes este y oeste.

La Palma

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de la Palma: 17/ 22 grados.

Intervalos de nubes altas tendiendo a nuboso en el norte y este durante la mañana. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso. Viento flojo del norte arreciando por la tarde a moderado en extremos este y oeste.

El Hierro

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Valverde: 11/17 grados.

Intervalos nubosos, con predominio de cielos nubosos en horas centrales. Temperaturas con pocos cambios en ligero descenso. Viento flojo del norte arreciando a moderado por la tarde.