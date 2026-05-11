La ULPGC abre nuevas salidas laborales a jóvenes migrantes con formación en logística y alimentación en Gran Canaria

Sana sonríe cuando cuenta que mañana empieza a trabajar. Hace dos años y medio llegó desde Gambia sin hablar español y esta mañana recibió en Mercalaspalmas uno de los certificados entregados dentro del proyecto impulsado por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), el Banco de Alimentos y el Gobierno de Canarias para facilitar la inserción laboral de jóvenes migrantes.

A pocos metros, Suleiman Yaldo recuerda que cuando llegó a Canarias “sabía que no iba a ser fácil”, pero también que necesitaba paciencia para construir una nueva vida lejos de casa. Desde entonces ha realizado cursos de fontanería, informática, almacén y carretillero mientras continúa preparándose para acceder al mercado laboral.

Ambos forman parte de los 27 jóvenes que han completado esta iniciativa formativa, desarrollada mediante el programa U-Fit ULPGC, que combina clases de español orientadas al empleo, formación práctica y actividades de voluntariado en el Banco de Alimentos.

Certificados y preparación

En total, se entregaron 27 certificados de mozo de almacén, otros 27 de manipulador de alimentos y 10 de carretillero. Además, los participantes recibieron 34 horas de formación en español vinculado al mundo laboral, ocho horas de prevención de riesgos laborales y realizaron alrededor de 400 horas de voluntariado.

Uno de los aspectos más valorados del proyecto fue el acompañamiento realizado por estudiantes universitarios que participaron como voluntarios. Natalia Morales, alumna del máster de Enseñanza de Español y su Cultura, explicó que comenzó colaborando durante sus prácticas y decidió continuar impartiendo clases de español relacionadas con la inserción laboral.

“Uno siempre tiene una idea preconcebida de los inmigrantes, pero al final son personas que vienen aquí en busca de una buena vida”, afirmó. La joven reconoció que el contacto diario con los participantes cambió por completo su percepción sobre la migración. “Ves la implicación por parte de ellos, cómo se integran y cómo crean vínculos entre distintas culturas”, añadió.

Instante durante la entrega de los certificados en el Banco de Alimentos de Mercalaspalmas. / Acfi Press

La voz de los voluntarios

También Carmen Pérez, otra de las voluntarias, destacó las dificultades que supone en ocasiones la barrera idiomática y el trabajo de acompañamiento que realizan en las tareas diarias del almacén. “Algunos no hablan bien español y les ayudamos para que entiendan”, resumió.

Entre los participantes, muchos compaginan esta formación con otros cursos o estudios. Uno de los menores procedentes de Guinea Bissau explicó que actualmente realiza dos formaciones distintas mientras continúa aprendiendo español. “Me encanta este curso. Hay muy buena gente aquí”, señaló.

Otro de los jóvenes agradeció públicamente la acogida recibida en Canarias y aseguró que su objetivo es poder trabajar y ayudar económicamente a su familia. “Venimos aquí para buscar una vida mejor”, explicó.

Inclusión laboral e integración social

El viceconsejero de Bienestar Social, Francis Candil, defendió durante el acto que la formación representa “un camino seguro” hacia la inclusión laboral, la integración social y el crecimiento personal. Además, subrayó que la migración “es una realidad que no podemos obviar” y defendió la necesidad de gestionarla pensando en las personas que llegan a Canarias buscando “un presente digno”.

Candil aseguró además que este tipo de iniciativas representan “un ejemplo de integración y corresponsabilidad” frente a los discursos que criminalizan la migración y destacó el papel de las universidades públicas para acompañar políticas públicas relacionadas con uno de los principales desafíos sociales del Archipiélago

Por su parte, el rector de la ULPGC, Lluís Serra, destacó que el programa permite capacitar a los jóvenes “en áreas tan importantes como la lengua, la manipulación de alimentos, mozo de almacén o llevar una carretilla”, facilitando así que puedan acceder con mayor facilidad al mercado laboral. También avanzó que ya se trabaja en una segunda edición del proyecto.

Combatir situaciones de precariedad

El presidente del Banco de Alimentos de Las Palmas, Pedro Llorca, reivindicó igualmente la importancia de la formación para combatir situaciones de precariedad. “Sin formación no hay futuro”, afirmó durante su intervención

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La propuesta se desarrolla mediante un convenio de cooperación entre la Viceconsejería del Gabinete del Presidente y la Fundación Universitaria de Las Palmas dentro de las acciones vinculadas a la Agenda Canaria 2030. El objetivo es conectar a jóvenes universitarios con jóvenes migrantes con dificultades de acceso al empleo para que todos “formen parte activa de la sociedad en la que conviven”.