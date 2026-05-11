Los últimos pasajeros desembarcan del 'MV Hondius' y ponen rumbo al aeropuerto

Los últimos pasajeros han desembarcado poco a poco del 'MV Hondius' sobre las 18:30 horas de este lunes.

Enfundados en EPIS azules y portando sus pertenencias dentro de una bolsa blanca, se les ha colocado en fila india para organizar su traslado terrestre junto a los efectivos de Sanidad Exterior hasta las guaguas de la UME, que les esperan desde hace casi dos horas para llevarlos hasta el aeropuerto de Tenerife Sur.

Una operativa que se ha retrasado debido a las condiciones meteorológicas que afectan a la zona del puerto de Granadilla y que han provocado que el crucero, finalmente, haya tenido que atracar para facilitar las labores de evacuación y garantizar la seguridad.

Los aviones, listos en el aeropuerto

Al igual que ocurrió en la jornada del sábado, una vez que los pasajeros subieron a las guaguas de la UME, tomaron rumbo al aeropuerto Tenerife Sur, donde ya esperaban los dos aviones en los que viajarán hasta Países Bajos.

En el muelle se pudieron oír aplausos cuando la última guagua salió en dirección al aeropuerto.

El crucero, rumbo a Países Bajos

A las 19:00 horas, el 'Hondius' hizo sonar su bocina y puso rumbo a Países Bajos después de 38 frenéticas horas en Canarias y más de 100 pasajeros repatriados.