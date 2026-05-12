¿Se puede adelantar a la Guardia Civil? La maniobra que puede costar una multa de hasta 600 euros a los conductores canarios
Para realizar adelantamientos hay que respetar la normativa de tráfico
Una de las dudas más comunes entre los conductores es cómo deben actuar cuando se encuentra con un vehículo de la Guardia Civil durante un desplazamiento, es decir, si pueden adelantarlo o deben permanecer detrás.
La respuesta es clara y es que adelantar a un vehículo de la Guardia Civil es legal siempre que se respete el Reglamento General de Circulación en todo momento.
No solo es cuestión de velocidad
La velocidad es un factor clave al realizar un adelantamiento, ya que los conductores deben respetar los límites establecidos en las carreteras españolas. Aunque no es el único elemento a tener en cuenta
Señalizar correctamente la maniobra utilizando los intermitentes es fundamental para alertar al resto de usuarios con antelación y puedan conocer las intenciones que tienen el conductor. Al realizar el adelantamiento, también se debe observar por los espejos retrovisores que se va a ejecutar sin entorpecer el paso de otros vehículos o poner en riesgo la seguridad vial.
Sanciones
Los conductores se enfrentan a sanciones cuando realizan el adelantamiento incumpliendo la normativa, ya que adelantar a la Guardia Civil superando el límite de velocidad puede acarrear graves sanciones económicas.
No respetar los límites de velocidad establecidos en las vías conlleva sanciones que oscilan entre 100 y 600 euros, además de la perdida de dos a seis puntos del carné de conducir, dependiendo de la gravedad.
Los conductores no tienen que frenar al ver a la Guardia Civil
- Uno de los gestos más comunes de los conductores al ver un coche de los agentes de tráfico es pisar el freno, independientemente a la velocidad que circulen. Sin embargo, la normativa no obliga a reducir la velocidad cuando se acerca un coche patrulla, sino respetar los límites de velocidad establecidos en la vía.
De esta manera, si los conductores circulan a una velocidad adecuada no deben pisar el frena porque la Guardia Civil no les puede denunciar. Sin embargo, sí que es obligatoria respetar las indicaciones de los agentes.
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