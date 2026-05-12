Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Desprendimiento en FamaraEspañol positivo en hantavirusAccidente GC-1Parricidio en FuerteventuraDesarrollos urbanísticos de GuanartemeTiempo en CanariasMigraña en Canarias
instagramlinkedin

La Aemet determina para este miércoles intervalos nubosos y temperaturas con pocos cambios

El pronóstico de la Aemet para Canarias anticipa vientos moderados del noreste que girarán a norte por la tarde, con escasos cambios en las temperaturas

Predicción del tiempo en Canarias (del 4 al 10 de mayo)

Predicción del tiempo en Canarias (del 4 al 10 de mayo)

Windy

Briseida Viera

Briseida Viera

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pronostica para este miércoles en Canarias intervalos nubosos, temperaturas con pocos cambios y viento flojo a moderado del noreste, que girará a norte por la tarde.

Se esperan intervalos nubosos con predominio de las nubes altas en las islas más orientales, y de la nubosidad de evolución en las occidentales, así como baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales en el norte de las islas montañosas a últimas horas, más probables en La Palma.

El viento soplará del suroeste, moderado a fuerte, en cumbres centrales de Tenerife. En el mar, la Aemet prevé viento del norte o noreste de fuerza 3 a 5, marejadilla o marejada y mar de fondo del norte de 1 a 2 metros.

Lanzarote

Intervalos nubosos con predominio de la nubosidad de tipo alta, y presencia de nubes bajas al norte a primeras y últimas horas. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste.

Arrecife 16 / 23 (ºC)

Fuerteventura

Intervalos nubosos con predominio de la nubosidad de tipo alta, y presencia de bajas a primeras horas. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste.

Puerto del Rosario 17/ 22 (°C)

Gran Canaria

Intervalos nubosos en el norte y nordeste, con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales a últimas horas. Poco nuboso en el resto con intervalos de nubes altas. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligeros ascensos de las máximas en medianías del norte donde pueden ser localmente moderados. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en vertientes sudeste y oeste. Brisas en costa suroeste.

Las Palmas de Gran Canaria 19/ 23 (ºC)

Tenerife

Poco nuboso con intervalos de nubes altas al inicio. A partir del mediodía tenderá a nuboso, en especial al norte donde no se descarta alguna lluvia débil y ocasional a últimas horas. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento flojo a moderado del nordeste, más intenso en la vertiente sudeste y extremo noroeste, girando a norte por la tarde. Brisas en la costa oeste. En cumbres centrales, viento del suroeste moderado a fuerte, sin descartar rachas ocasionalmente muy fuertes.

Santa Cruz de Tenerife 18/ 23 ºC

La Gomera

Intervalos nubosos, con predominio de los cielos nubosos en horas centrales. Baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales en el norte a últimas horas. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo a moderado del nordeste, más intenso en extremos este y oeste, girando a norte por la tarde. Brisas en costas sur.

San Sebastián de La Gomera 18 / 23 (°C)

La Palma

Intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en horas centrales. Probabilidad de lluvias débiles y ocasionales en el norte y este durante la segunda mitad del día. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligeros ascensos de las mínimas en el este. Viento flojo del nordeste con intervalos de moderado, girando a norte por la tarde. Brisas en la costa oeste.

Santa Cruz de La Palma 16/22 (°C)

El Hierro

Intervalos nubosos, tendiendo a nuboso durante la segunda mitad del día. Baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales en el norte y este a últimas horas. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligeros ascensos de las mínimas en el nordeste. Viento flojo a moderado del nordeste, girando a norte por la tarde. Brisas en costa suroeste.

Noticias relacionadas y más

Valverde 13 /19 (°C)

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Canarias se prepara para la llegada de lluvias y un descenso de temperaturas este viernes
  2. El 'crucero del hantavirus' fondeará en la costa de Tenerife, evacuará en lancha y Canarias activa el protocolo ante enfermedades infecciosas: 'No estamos conformes, pero es competencia del Gobierno central y no podemos hacer nada
  3. El Gobierno de España evita trasladar el avión de Gran Canaria a Málaga con el paciente con hantavirus para ahorrarse un conflicto institucional y electoral en Andalucía
  4. Un avión que trasladaba a dos infectados por hantavirus aterriza en Gran Canaria tras denegarle Marruecos la escala prevista en Marrakech
  5. Canarias prohíbe el fondeo del MV Hondius y el Estado lo impone
  6. La Aemet avisa: giro en el tiempo en Canarias hoy miércoles
  7. Sanidad ocultó un positivo en la travesía del MV Hondius a Canarias
  8. La Academia Canaria de la Lengua aplaude a Quevedo: 'Está prestigiando el español de Canarias

La Aemet determina para este miércoles intervalos nubosos y temperaturas con pocos cambios

La Aemet determina para este miércoles intervalos nubosos y temperaturas con pocos cambios

Las enfermeras reivindican en Canarias su papel clave en el sistema sanitario

Las enfermeras reivindican en Canarias su papel clave en el sistema sanitario

El parasitólogo Basilio Valladares, sobre la crisis del hantavirus: "Canarias está totalmente capacitada para realizar PCR"

El parasitólogo Basilio Valladares, sobre la crisis del hantavirus: "Canarias está totalmente capacitada para realizar PCR"

Los aeropuertos canarios encadenan dos meses de caídas en el tráfico de pasajeros y cierran abril en negativo

Los aeropuertos canarios encadenan dos meses de caídas en el tráfico de pasajeros y cierran abril en negativo

Fran 'el Pisahuevos' y su familia afrontan seis años de cárcel por blanquear las ganancias del narco

Fran 'el Pisahuevos' y su familia afrontan seis años de cárcel por blanquear las ganancias del narco

Good Franco, indie 'made in' Canarias que pone rumbo a la Península y Sonidos Líquidos impulsado por Sonora

Good Franco, indie 'made in' Canarias que pone rumbo a la Península y Sonidos Líquidos impulsado por Sonora

Condenado el Instituto Canario de Hemodonación por acoso laboral a su jefa de prensa

Condenado el Instituto Canario de Hemodonación por acoso laboral a su jefa de prensa

Una violinista canaria viaja a Honduras para crear una orquesta infantil con 120 menores

Una violinista canaria viaja a Honduras para crear una orquesta infantil con 120 menores
Tracking Pixel Contents