La Aemet determina para este miércoles intervalos nubosos y temperaturas con pocos cambios

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pronostica para este miércoles en Canarias intervalos nubosos, temperaturas con pocos cambios y viento flojo a moderado del noreste, que girará a norte por la tarde.

Se esperan intervalos nubosos con predominio de las nubes altas en las islas más orientales, y de la nubosidad de evolución en las occidentales, así como baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales en el norte de las islas montañosas a últimas horas, más probables en La Palma.

El viento soplará del suroeste, moderado a fuerte, en cumbres centrales de Tenerife. En el mar, la Aemet prevé viento del norte o noreste de fuerza 3 a 5, marejadilla o marejada y mar de fondo del norte de 1 a 2 metros.

Lanzarote

Intervalos nubosos con predominio de la nubosidad de tipo alta, y presencia de nubes bajas al norte a primeras y últimas horas. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste.

Arrecife 16 / 23 (ºC)

Fuerteventura

Intervalos nubosos con predominio de la nubosidad de tipo alta, y presencia de bajas a primeras horas. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste.

Puerto del Rosario 17/ 22 (°C)

Gran Canaria

Intervalos nubosos en el norte y nordeste, con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales a últimas horas. Poco nuboso en el resto con intervalos de nubes altas. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligeros ascensos de las máximas en medianías del norte donde pueden ser localmente moderados. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en vertientes sudeste y oeste. Brisas en costa suroeste.

Las Palmas de Gran Canaria 19/ 23 (ºC)

Tenerife

Poco nuboso con intervalos de nubes altas al inicio. A partir del mediodía tenderá a nuboso, en especial al norte donde no se descarta alguna lluvia débil y ocasional a últimas horas. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento flojo a moderado del nordeste, más intenso en la vertiente sudeste y extremo noroeste, girando a norte por la tarde. Brisas en la costa oeste. En cumbres centrales, viento del suroeste moderado a fuerte, sin descartar rachas ocasionalmente muy fuertes.

Santa Cruz de Tenerife 18/ 23 ºC

La Gomera

Intervalos nubosos, con predominio de los cielos nubosos en horas centrales. Baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales en el norte a últimas horas. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo a moderado del nordeste, más intenso en extremos este y oeste, girando a norte por la tarde. Brisas en costas sur.

San Sebastián de La Gomera 18 / 23 (°C)

La Palma

Intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en horas centrales. Probabilidad de lluvias débiles y ocasionales en el norte y este durante la segunda mitad del día. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligeros ascensos de las mínimas en el este. Viento flojo del nordeste con intervalos de moderado, girando a norte por la tarde. Brisas en la costa oeste.

Santa Cruz de La Palma 16/22 (°C)

El Hierro

Intervalos nubosos, tendiendo a nuboso durante la segunda mitad del día. Baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales en el norte y este a últimas horas. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligeros ascensos de las mínimas en el nordeste. Viento flojo a moderado del nordeste, girando a norte por la tarde. Brisas en costa suroeste.

Valverde 13 /19 (°C)