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La Aemet pone fecha al aumento del viento en Canarias: las zonas donde más se notará este martes

Canarias experimentará una jornada con nubes altas y evolución diurna, mientras que el viento del norte y nordeste se intensificará por la tarde, especialmente en el este

Predicción del tiempo del 11 al 16 de mayo de 2026

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Windy

Ancor Torrens

La Aemet prevé para este martes en Canarias una jornada marcada por intervalos de nubes altas, algo de nubosidad de evolución durante las horas centrales del día y temperaturas con pocos cambios en la mayoría del archipiélago. El viento soplará flojo del norte durante la mañana, aunque irá girando a nordeste y ganará intensidad por la tarde, especialmente en las islas orientales y en zonas expuestas.

En el mar se espera viento del norte y nordeste con marejadilla o marejada y mar de fondo del noroeste con olas de entre uno y dos metros. En las cumbres centrales de Tenerife, el viento del suroeste será moderado con intervalos de fuerte.

LANZAROTE — Intervalos de nubes altas y viento al alza

Cielos con intervalos de nubes altas y nubosidad de evolución en la vertiente sur durante las horas centrales. Temperaturas con pocos cambios o ligero ascenso. Viento flojo del norte girando a nordeste moderado durante la mañana.

Arrecife: 17 / 23 °C

FUERTEVENTURA — Más nubes en el interior por la tarde

Intervalos de nubes altas tendiendo a cielos más nubosos en el interior durante la tarde. Temperaturas estables. Viento del norte girando a nordeste moderado.

Puerto del Rosario: 17 / 24 °C

GRAN CANARIA — Nubosidad en el norte y más viento por la tarde

Intervalos nubosos en el norte y cielos más despejados en el resto. Ascenso ligero de las máximas en el sureste. Viento del norte arreciando a nordeste moderado, más intenso en sureste y noroeste.

Las Palmas de Gran Canaria: 18 / 23 °C

TENERIFE — Más nubes en norte y sur durante la mañana

Intervalos de nubes altas con tendencia a cielos nubosos en norte y sur. Ligero ascenso de máximas en el este y en cumbres. Viento flojo del norte; en cumbres centrales, suroeste moderado con intervalos fuertes.

Santa Cruz de Tenerife: 18 / 25 °C

LA GOMERA — Predominio de cielos nubosos en horas centrales

Intervalos nubosos con más nubosidad durante el mediodía y primeras horas de la tarde. Temperaturas sin cambios destacados. Viento del norte arreciando a moderado.

San Sebastián de La Gomera: 18 / 24 °C

LA PALMA — Nubosidad en norte y este desde la mañana

Intervalos de nubes altas con aumento de nubosidad en norte y este. Temperaturas con ligero descenso en algunas zonas. Viento del norte moderado por la tarde en extremos este y oeste.

Santa Cruz de La Palma: 17 / 22 °C

EL HIERRO — Jornada nubosa y temperaturas suaves

Intervalos nubosos con predominio de cielos cubiertos en horas centrales. Temperaturas con ligero descenso. Viento del norte aumentando a moderado durante la tarde.

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