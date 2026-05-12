La Aemet pone fecha al aumento del viento en Canarias: las zonas donde más se notará este martes

La Aemet prevé para este martes en Canarias una jornada marcada por intervalos de nubes altas, algo de nubosidad de evolución durante las horas centrales del día y temperaturas con pocos cambios en la mayoría del archipiélago. El viento soplará flojo del norte durante la mañana, aunque irá girando a nordeste y ganará intensidad por la tarde, especialmente en las islas orientales y en zonas expuestas.

En el mar se espera viento del norte y nordeste con marejadilla o marejada y mar de fondo del noroeste con olas de entre uno y dos metros. En las cumbres centrales de Tenerife, el viento del suroeste será moderado con intervalos de fuerte.

LANZAROTE — Intervalos de nubes altas y viento al alza

Cielos con intervalos de nubes altas y nubosidad de evolución en la vertiente sur durante las horas centrales. Temperaturas con pocos cambios o ligero ascenso. Viento flojo del norte girando a nordeste moderado durante la mañana.

Arrecife: 17 / 23 °C

FUERTEVENTURA — Más nubes en el interior por la tarde

Intervalos de nubes altas tendiendo a cielos más nubosos en el interior durante la tarde. Temperaturas estables. Viento del norte girando a nordeste moderado.

Puerto del Rosario: 17 / 24 °C

GRAN CANARIA — Nubosidad en el norte y más viento por la tarde

Intervalos nubosos en el norte y cielos más despejados en el resto. Ascenso ligero de las máximas en el sureste. Viento del norte arreciando a nordeste moderado, más intenso en sureste y noroeste.

Las Palmas de Gran Canaria: 18 / 23 °C

TENERIFE — Más nubes en norte y sur durante la mañana

Intervalos de nubes altas con tendencia a cielos nubosos en norte y sur. Ligero ascenso de máximas en el este y en cumbres. Viento flojo del norte; en cumbres centrales, suroeste moderado con intervalos fuertes.

Santa Cruz de Tenerife: 18 / 25 °C

LA GOMERA — Predominio de cielos nubosos en horas centrales

Intervalos nubosos con más nubosidad durante el mediodía y primeras horas de la tarde. Temperaturas sin cambios destacados. Viento del norte arreciando a moderado.

San Sebastián de La Gomera: 18 / 24 °C

LA PALMA — Nubosidad en norte y este desde la mañana

Intervalos de nubes altas con aumento de nubosidad en norte y este. Temperaturas con ligero descenso en algunas zonas. Viento del norte moderado por la tarde en extremos este y oeste.

Santa Cruz de La Palma: 17 / 22 °C

EL HIERRO — Jornada nubosa y temperaturas suaves

Intervalos nubosos con predominio de cielos cubiertos en horas centrales. Temperaturas con ligero descenso. Viento del norte aumentando a moderado durante la tarde.

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Valverde: 11 / 17 °C