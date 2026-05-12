Los aeropuertos canarios encadenan dos meses de caídas en el tráfico de pasajeros y cierran abril en negativo

La llegada de pasajeros a los aeropuertos canarios sufrió en abril su tercer traspié después de la recuperación postpandemia y ya encadena dos meses de caídas en 2026, lo que ha provocado que la cifra global de los primeros cuatro meses del año se torne también negativa. Un cambio de tendencia que llega después de varios años en los que el número de usuarios de las instalaciones de Aena en el Archipiélago no ha dejado de crecer, llevando incluso a algunos aeropuertos al límite de su capacidad.

En el mes de abril, los aeropuertos de Canarias anotaron 4,42 millones de pasajeros, –4,41 procedentes de vuelos comerciales– una cifra que supone un descenso del 3,5% si se compara con la que se obtuvo en ese mismo mes de 2025.

Esta caída, unida a la que ya se produjo en marzo –que registró un descenso del 1% en el número de pasajeros en uno de los meses más importantes para la temporada alta turística– ha vuelto negativo el dato del primer cuatrimestre del año. Entre enero y abril, los aeropuertos de la red de Aena en Canarias gestionaron un total de 18,58 millones de pasajeros, lo que supone un 0,8% menos que el mismo periodo del año anterior.

En este sentido, de los 18,5 millones de viajeros comerciales, 6,71 millones viajaron en vuelos nacionales, usuarios que se han reducido un 1,1%. Mientras que 11,7 millones se movieron hacia las Islas en vuelos internacionales, una cantidad que también supone un 0,3% menos respecto al acumulado de estos meses en 2025.

Sin embargo, el descenso en el número de pasajeros no fue igual en todos los aeródromos de las Islas. La caída más importante la registró Tenerife Sur, donde en abril llegaron un 8,2% menos de viajeros respecto a 2025. Le sigue el de Fuerteventura con una rebaja del 6,7% en ese mismo mes.

También obtuvieron resultados negativos el aeropuerto de César Manrique-Lanzarote, que pierde un 3,7% de los viajeros y el de Gran Canaria, que sigue a la cabeza en cuanto al número de usuarios, pero que perdió un 2,8% de ellos en abril.

En cambio, resultaron positivos los resultados del aeropuerto Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna, que aumentó sus números un 4,7%, los de La Palma, con un 5,4% más, así como los de El Hierro y La Gomera. El primero vio crecer un 7,6% su número de pasajeros, mientras que en La Gomera subieron un 6,1%.