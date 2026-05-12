Ni calor intenso ni sol pleno: así será el tiempo este miércoles en Canarias

Canarias afrontará este miércoles una jornada marcada por los intervalos nubosos, las temperaturas con pocos cambios y el viento flojo a moderado del nordeste, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La nubosidad será más visible en las islas occidentales, mientras que en Lanzarote y Fuerteventura predominarán las nubes altas durante buena parte del día. Además, no se descartan precipitaciones débiles y ocasionales en zonas del norte de las islas montañosas durante las últimas horas de la jornada, especialmente en La Palma.

Previsión por islas

LANZAROTE

Intervalos nubosos con predominio de la nubosidad de tipo alta, y presencia de nubes bajas al norte a primeras y últimas horas. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Arrecife 16 - 23

FUERTEVENTURA

Intervalos nubosos con predominio de la nubosidad de tipo alta, y presencia de bajas a primeras horas. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Puerto del Rosario 17 - 22

GRAN CANARIA

Intervalos nubosos en el norte y nordeste, con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales a últimas horas. Poco nuboso en el resto con intervalos de nubes altas. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligeros ascensos de las máximas en medianías del norte donde pueden ser localmente moderados. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en vertientes sudeste y oeste. Brisas en costa suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 19 - 23

TENERIFE

Poco nuboso con intervalos de nubes altas al inicio. A partir del mediodía tenderá a nuboso, en especial al norte donde no se descarta alguna lluvia débil y ocasional a últimas horas. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento flojo a moderado del nordeste, más intenso en la vertiente sudeste y extremo noroeste, girando a norte por la tarde. Brisas en la costa oeste. En cumbres centrales, viento del suroeste moderado a fuerte, sin descartar rachas ocasionalmente muy fuertes.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Santa Cruz de Tenerife 18 - 23

LA GOMERA

Intervalos nubosos, con predominio de los cielos nubosos en horas centrales. Baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales en el norte a últimas horas. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo a moderado del nordeste, más intenso en extremos este y oeste, girando a norte por la tarde. Brisas en costas sur.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

San Sebastián de La Gomera 18- 23

LA PALMA

Intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en horas centrales. Probabilidad de lluvias débiles y ocasionales en el norte y este durante la segunda mitad del día. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligeros ascensos de las mínimas en el este. Viento flojo del nordeste con intervalos de moderado, girando a norte por la tarde. Brisas en la costa oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Santa Cruz de La Palma 16 - 22

EL HIERRO

Intervalos nubosos, tendiendo a nuboso durante la segunda mitad del día. Baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales en el norte y este a últimas horas. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligeros ascensos de las mínimas en el nordeste. Viento flojo a moderado del nordeste, girando a norte por la tarde. Brisas en costa suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

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