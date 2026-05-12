Clamidia, gonorrea y sífilis: las ITS más frecuentes entre la juventud canaria

La clamidia, la gonorrea y la sífilis se han convertido en las infecciones de transmisión sexual (ITS) más frecuentes en Canarias, con un impacto especialmente elevado entre la población joven de entre 15 y 29 años.

Así lo reflejan los informes de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias, que también advierten de que el 63% de los nuevos diagnósticos de VIH detectados en 2023 correspondieron a personas menores de 35 años.

Además, el Archipiélago se mantiene entre las comunidades autónomas con mayor incidencia de VIH en España. En 2022 se notificaron 5,9 nuevos diagnósticos por cada 100.000 habitantes, una cifra superior a la media nacional, situada en 5,4.

“Menos de un milímetro”

Ante este escenario, la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, junto a la Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias (ESSSCAN), ha puesto en marcha la campaña “Menos de un milímetro”.

La iniciativa busca concienciar especialmente a la juventud sobre la importancia de la prevención, el autocuidado y el uso del preservativo como una práctica normalizada dentro de la vida sexual.

El nombre de la campaña hace referencia al grosor aproximado de un preservativo y al papel que puede desempeñar en la prevención de enfermedades. “Menos de un milímetro se convierte en el símbolo perfecto de la prevención: un recordatorio contundente de que basta con un gesto pequeño para proteger tu vida y la de quienes te rodean”, explicó el director general de Juventud, Daniel Morales.

Música, redes sociales y festivales

La campaña incluye una pieza audiovisual para redes sociales y plataformas digitales, además de una página web con información sobre ITS, recursos preventivos y materiales descargables para ayuntamientos, asociaciones y entidades colaboradoras.

También contará con reparto de preservativos en grandes eventos musicales de Canarias, como el Cook Music Fest o el Granca Live Fest, además de acciones formativas en centros educativos.

La parte musical de la campaña ha sido desarrollada por el creador David Omar, conocido por su trabajo en Laboratorio Musical. Según explicó, el objetivo era acercar el mensaje preventivo a los jóvenes “hablando no solo de transmisión, sino también de consentimiento y libre elección”.

Preocupación por el aumento de las ITS

Desde la ESSSCAN, su director José Montelongo calificó la iniciativa como “necesaria” ante el incremento de las infecciones de transmisión sexual entre la población joven.“Prevenir es cuidar. Los datos nos obligan a actuar”, señaló.

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Por su parte, la consejera Candelaria Delgado defendió que las políticas de juventud deben ocupar un lugar central dentro de la acción pública y aseguró que esta campaña forma parte de una estrategia a largo plazo impulsada desde distintas áreas del Gobierno de Canarias.