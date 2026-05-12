La Asociación Española de Enfermería en Neurociencias celebrará su encuentro en Las Palmas de Gran Canaria en 2026

La Asociación Española de Enfermería en Neurociencias (AEEN) celebrará en Las Palmas de Gran Canaria su próximo encuentro científico nacional del 20 al 22 de mayo de 2026, con la previsión de reunir a más de un centenar de profesionales sanitarios procedentes de distintos puntos de España.

La cita tendrá como sede el Gabinete Literario y se presenta como un foro para debatir el rumbo de la profesión en un contexto marcado por la transformación digital.

El congreso se desarrollará bajo el lema ‘Liderando Cuidados Humanizados: IA al servicio de la Excelencia’ y combinará contenidos técnicos con espacios de reflexión sobre el papel de la enfermería en los cuidados neurológicos y neuroquirúrgicos. La organización anticipa la participación de especialistas de referencia, así como la presentación de trabajos científicos y el intercambio de experiencias profesionales.

El rol de la enfermería

“Se trata de crear un espacio donde podamos detenernos a pensar, cuestionar, innovar y sentir, donde cada profesional pueda reencontrarse con la esencia de su vocación y con la fuerza que nos impulsa a seguir cuidando, acompañando y avanzando, incluso en los momentos más complejos”, señala Elena Hernández Costa, presidenta del comité organizador.

Desde la AEEN se apunta a que el programa busca que los asistentes regresen a sus centros con herramientas aplicables y con una mirada renovada hacia los cuidados. “Este congreso no es solo una actualización de conocimientos; es una invitación a detenernos y reflexionar sobre quiénes somos y hacia dónde vamos como cuidadores”, añade Hernández.

Mesas redondas, talleres y conferencias

Durante las tres jornadas se celebrarán mesas redondas, talleres prácticos de alta especialización y conferencias magistrales.

Según la organización, los contenidos abarcarán desde la base del pensamiento crítico hasta la aplicación práctica de la tecnología en el ámbito de la neurología, con un enfoque multidisciplinar.

El comité científico, liderado por Teresa Molina Sánchez, y el comité científico local integrado por profesionales como Yurena Santana Socorro y Ariday Díaz Ginory, han diseñado un programa que sitúa como ejes la Inteligencia Artificial y el pensamiento crítico, junto con el componente de humanización en los cuidados.

IA, innovación y humanización

Los debates principales se articularán en torno a tres líneas: el uso de la IA aplicada para mejorar los cuidados sin perder la dimensión humana; la innovación en neurociencias vinculada a nuevos protocolos y terapias; y la humanización y el sentimiento como parte del acompañamiento asistencial, especialmente en procesos complejos.

Entre los contenidos anunciados figura la conferencia inaugural ‘Era de la IA y su Aplicación en Salud’, a cargo del especialista en transferencia tecnológica sanitaria Vickesh Chugani. También se ha programado la mesa redonda ‘Gestión con Alma. Liderazgo y Humanización en las Organizaciones de hoy’, centrada en el liderazgo y la cultura organizativa en entornos sanitarios.

Los pacientes

Otra de las mesas destacadas será ‘La Experiencia del paciente en los cuidados neurológicos y neuroquirúrgicos: Humanizar desde la escucha’, donde se abordará la atención desde la perspectiva del paciente y del cuidado centrado en la persona. La organización prevé, además, que los propios pacientes compartan experiencias con los asistentes como parte del programa.

La agenda incorporará ponencias y debates vinculados a la gestión del estrés y la resiliencia emocional en neuroenfermería, así como sesiones dedicadas a la prevención y el abordaje de las agresiones que sufren profesionales del ámbito sanitario.

Como elementos singulares del encuentro, el comunicador Kiko Barroso participará como maestro de ceremonias en la inauguración. La clausura incluirá la intervención del verseador y profesor de Literatura de la ULPGC, Yeray Rodríguez, con la charla ‘Improvisar Versos: Memoria, Salud e Inteligencia Natural’, planteada como cierre de las tres jornadas.