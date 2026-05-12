Las enfermeras reivindican en Canarias su papel clave en el sistema sanitario

Las enfermeras son el rostro más cercano del sistema sanitario, las que sostienen la atención diaria en los hospitales, los centros de salud y los domicilios. Sin embargo, a pesar de haberse consolidado como las referentes de los cuidados, el colectivo siente que aún no tiene el reconocimiento que merece. Por ello, las profesionales de Canarias reivindicaron este martes, en su Día Internacional, mejores condiciones laborales, más personal y una reclasificación acorde a su formación universitaria.

La efeméride se conmemoró este año bajo el lema Nuestras enfermeras. Nuestro futuro. Las enfermeras empoderadas salvan vidas, un mensaje que, según la presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de Santa Cruz de Tenerife, Natalia Rodríguez, resume el respaldo que merece la profesión. "Entendemos que las enfermeras con conocimiento, autonomía, formación, reconocimiento y capacidad de decisión y de gestión ofrecen mejores cuidados y se sienten motivadas", valoró.

Una de las grandes preocupaciones del gremio es la necesidad de incrementar las plantillas orgánicas tanto en el ámbito sanitario como en el sociosanitario para responder al envejecimiento de la población, el aumento de la cronicidad y la soledad no deseada. Tal y como afirmó Rita Mendoza, presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de la provincia de Las Palmas, en Canarias hay unas 16.000 enfermeras, pero se necesitarían unas 2.500 más para poder hacer frente a la demanda asistencial actual. “Pedimos tener más enfermeras para poder atender bien a nuestra población”, aseveraron ambas profesionales.

Las presidentas colegiales también abogaron por un mayor desarrollo de las seis especialidades enfermeras, pues muchas profesionales no disponen de plazas específicas acordes con su formación. Un ejemplo son las enfermeras comunitarias, una especialidad que cuenta con un gran volumen de efectivos y que carece de vacantes en las plantillas orgánicas del Servicio Canario de la Salud (SCS). "También hay que pensar en las matronas y en las enfermeras especialistas en salud mental, que no cuentan con plazas suficientes. Sabemos que no se puede pasar del blanco al negro, pero siempre hay una escala de grises y una posibilidad de evolucionar para ir solucionando esta situación poco a poco", sostuvo Rita Mendoza.

Reclasificación

Otros de los asuntos que cobraron protagonismo en el marco de la jornada fueron el nuevo Estatuto Marco y la reclasificación profesional de las enfermeras. En este sentido, tanto Rodríguez como Mendoza denunciaron que el colectivo continúa encuadrado "de manera injusta” en el grupo A2, aunque cuenta con la titulación universitaria de grado desde hace más de una década para estar integrado en el A1. La nueva propuesta plantea situar a las enfermeras generalistas en el nivel 6, a las especialistas en el 7 y a las doctoras en el 8. “Creemos que el estatuto trabaja la estabilidad en el empleo y la reclasificación, y ya llevamos tiempo pidiéndole al Gobierno de Canarias que apoye esta medida”, detalló la responsable de la institución colegial en la provincia de Las Palmas.

La enfermera defendió además la importancia de apostar por un modelo sanitario más orientado a los cuidados, la prevención y el entorno comunitario. A su juicio, el sistema continúa siendo demasiado “hospitalocentrista” , sin tener en cuenta que la realidad social ha experimentado un cambio radical en las últimas décadas. “La cronicidad no se cura, se cuida”, resumió. Por esta razón, destacó la necesidad de reforzar la atención comunitaria, ampliar la red de enfermeras escolares y crear una Dirección General de Cuidados en el Gobierno de Canarias.

Al listado de reivindicaciones se sumaron las contrataciones, pues no solo se abusa de la temporalidad, sino que a menudo se gestionan de una forma “punitiva”. Y es que, tal y como aseguró Mendoza, son muchas las enfermeras que reciben una llamada para incorporarse a un puesto de trabajo, pero que no pueden responder en ese momento al teléfono. Este hecho se traduce en una sanción de 15 días sin poder trabajar. "Esto no se puede permitir, y menos aún en un contexto en el que falta personal", aseveró.

Ley del Medicamento

Por otro lado, las sanitarias pusieron de relieve la necesidad de reformar la Ley del Medicamento. ¿El objetivo? Que las enfermeras sean reconocidas como prescriptoras de pleno derecho, dentro de sus competencias profesionales. "Esto es algo que va a pedales. De hecho, en diez años se han publicado diez guías, y no todas están funcionando en nuestra comunidad autónoma", lamentaron. Para el colectivo, el impulso de esta medida permitiría agilizar la atención y evitaría que los pacientes tengan que esperar una validación médica para tratamientos ya indicados por enfermería.

Más allá de todas estas reivindicaciones, las presidentas quisieron agradecer al Gobierno de Canarias la Medalla de Oro que les ha concedido a ambas instituciones profesionales. No obstante, insistieron en que el Día Internacional de la Enfermera debe servir también para reclamar mejoras que permitan "atender de forma digna y responsable a la población canaria”.