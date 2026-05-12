Fran 'el Pisahuevos' y su familia afrontan seis años de cárcel por blanquear las ganancias del narco

Uno de los principales narcotraficantes de Canarias, Francisco Falcón, alias Fran el Pisahuevos, afronta una condena de hasta seis años de cárcel y 15 millones de euros de multa por blanquear las ganancias millonarias que logró reunir durante años en el mundo de la droga. Junto a él, se sentarán este miércoles al banquillo de la Audiencia Provincial de Las Palmas tres familiares suyos que habrían actuado a modo de testaferros.

Los acusados supuestamente invirtieron el dinero ilícito en la compra de viviendas, vehículos de alta gama, relojes de lujo, embarcaciones e inversiones en negocios locales. Además, acumulaban más de 1,3 millones en sus cuentas bancarias. La Fiscalía cree que se lucraron de forma injusta al menos desde 2002 y de forma más acentuada entre 2007 y 2015.

Según la acusación, los implicados de un momento a otro incrementaron de forma extraordinaria su patrimonio sin que tuviesen ningún negocio o ingreso legal que justificase el manejo de cantidades económicas tan elevadas o las transmisiones patrimoniales que llevaron a cabo.

Caída de la trama

La Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) empezó a seguirle el rastro en 2012 al narcotraficante, que era el cabecilla de una organización que se dedicaba a introducir en Gran Canaria cocaína procedente de Sudamérica. Para ello, los integrantes de la banda empleaban el método del gancho ciego para ocultar la sustancia estupefaciente en contenedores que hacían escala en el Puerto de La Luz sin que sus propietarios tuvieran conocimiento. Para lograr que el golpe tuviera éxito, contaban con la ayuda de trabajadores portuarios que se ocupaban de abrir las cajas en las que llevaban la droga.

La trama cayó en 2015 con la detención de las 36 personas implicadas, la mayor parte en la localidad de Arinaga, y la operación dio un balance positivo en todo tipo de drogas, como cocaína, anfetamina y hachís. Fruto de dicha intervención, el Pisahuevos resultó condenado a 13 años y 6 meses de prisión por un delito contra la salud pública, en un fallo que ya es firme.

Compras de lujo

Gracias a su papel en la trama, el Ministerio Público sostiene que compró seis vehículos y una moto acuática, tres fincas sobre las que construyó viviendas a nombre de sus familiares, 22 relojes de alta gama, realizó inversiones en negocios locales y dispuso de grandes cantidades de efectivo. Asimismo, se le intervinieron otros 40.000 euros que transportó en un coche de su propiedad hasta la zona de atraque de Naviera Armas en el Puerto.

El escrito también se dirige contra otra narcotraficante identificada con las iniciales M. Q. P., que fue condenada por ello y compartía con Falcón una vivienda habitual y una embarcación. Por último, se sentarán en el banquillo dos hermanos y un sobrino del encausado, G. F. P., J. F. P. y C. J. F.