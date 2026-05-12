Good Franco, indie 'made in' Canarias que pone rumbo a la Península y Sonidos Líquidos impulsado por Sonora

Vivimos tiempos extraños -¿acaso no todos lo son?-, de pulgares inquietos y móviles llenos de notificaciones. Tiempos de individualismo y atención fragmentada. Pero, por suerte, todavía quedan algunos oasis para el encuentro: «En este momento histórico, de tanta división y guerra, hay un montón de cosas raras que no deberían estar pasando. La música tiene el poder de conectarnos y tenernos presentes como público».

El que habla es Fran de Armas, vocalista de Good Franco, banda ganadora (junto a Los Blody, de Tenerife) del Sonora Oro 2026 el pasado 18 de abril. Una victoria histórica en el Auditorio Alfredo Kraus, porque fue la primera vez que el jurado decidió no desempatar y compartir el máximo galardón entre dos proyectos distintos.

El premio, además de los 6.000 euros de dotación económica, vino acompañado de varios pasaportes Sonora para la banda: actuaciones en Sonidos Líquidos 2026 (el próximo 6 de junio) y el Phe Festival 2026 (los días 4 y 5 de septiembre en Puerto de la Cruz), además de la participación en el Festival Sonora 2026 (del 16 al 18 de octubre en la Plaza de Santa Ana) y la grabación de un EP junto al sello y agencia Taste The Floor.

El 'picor' de la música

Antes del éxito cosechado en el Sonora, de los focos y de los festivales, estuvo Famara. O, mejor dicho, el regreso a Famara. Fran de Armas cuenta que el proyecto comenzó prácticamente en solitario, después de mudarse de nuevo a Lanzarote y sentir «ese picor de la música» reapareciendo otra vez. Una necesidad que regresó como lo hacen algunas mareas: poco a poco, pero imposible de ignorar.

«Siempre me ha gustado tener una banda», puntualiza el vocalista. Pero montar un grupo a los 30 no es igual que hacerlo a los 18: ya no basta con encerrarse en un local y fantasear con escenarios enormes. Entre medias aparecen trabajos, compromisos, cansancios acumulados y proyectos que se quedan a medias. «No es tan fácil motivar a los colegas músicos ni soñar tan grande», añade.

Así, en 2021, lo que hoy es Good Franco empezó a perfilarse y coger forma. A De Armas se unió el músico Leo Segovia, encargado de producir los temas, mezclarlos y masterizarlos, aunque después acabaría quedándose también como guitarrista. Más tarde llegó Juan Pérez para grabar baterías. Y finalmente se sumaron Ale Herón, al bajo, y Carlos Artiles a los teclados, completando una formación que terminó creciendo de manera orgánica.

En su dossier definen su estilo como «indie espacial», aunque De Armas admite que se encuentran en un momento de redefinir la forma en la que nombran su sonido. «No nos limitamos a un estilo, sino que vamos un poco donde nos guía el corazón y el groove», resume. Así, en sus canciones conviven guitarras indie, ritmos funk, electrónica, rock y algunas influencias latinas que aparecen como pequeñas corrientes cálidas que atraviesan el Atlántico.

«Es como indie con cosas», apunta entre risas el vocalista del grupo. Un potaje sonoro donde también aparece Canarias, aunque no siempre de forma evidente: a veces en referencias escondidas en las letras; otras, en ciertos ritmos o sonoridades que se cuelan de fondo. «Está un poco en la subcapa de todo», añade.

Esa mezcla también se refleja en la forma de trabajar del grupo. Si al principio De Armas componía prácticamente solo, el proceso creativo se ha ido transformando hasta convertirse en algo mucho más colectivo. Ahí es donde, para el artista, sucede «la magia».

Good Franco es también crear en compañía y compartir: «No es lo mismo componer desde casa tú solo que crear en banda. Es como irte de aventuras con gente», describe. Las canciones empiezan a brotar, normalmente, desde la semilla de una base instrumental, una melodía o una sonoridad concreta. Después, poco a poco, las palabras van apareciendo dentro de ese paisaje sonoro. «El vibe de la canción te va desvelando la letra», apunta el cantante.

En este camino de composición, lo habitual es que las canciones nazcan desde la música. «La tónica es encontrar algunas palabras escondidas en la melodía que estamos haciendo», explica De Armas.

Hasta ahora, además, todo el universo Good Franco se ha construido prácticamente desde lo doméstico. Así, sus canciones han sido grabadas entre casas particulares, habitaciones convertidas en estudios y mucho trabajo artesanal. «Ha sido todo súper casero», resume el vocalista.

Próximo disco

Después del Sonora, el horizonte parece abrirse un poco más para esta banda canaria. El grupo ya tenía previsto comenzar a trabajar en un disco para mediados de 2026 y el premio recibido funciona como «un empujoncito bueno», en palabras de De Armas. Especialmente gracias al pasaporte impulsado por Taste The Floor, que permitirá a la banda grabar próximamente en Madrid. Todavía están definiendo cómo encajar exactamente ese proceso dentro del álbum, aunque la intención es aprovechar la oportunidad para construir algo sólido y honesto.

«Queremos buscar algo que nos guste, que nos defina y que pueda conectar», explica Fran. Habla del disco como «una piedra grande y bonita», un lugar donde experimentar sin obsesionarse con la comercialidad y que tenga, sobre todo, «mucho amor», que buena falta hace.