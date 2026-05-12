La Guardia Civil lo confirma: cuidado con la oferta de trabajo que busca convertir a los canarios en “mula de dinero”
Las autoridades alertan sobre esta práctica delictiva que utiliza a ciudadanos a cambio de falsas comisiones
Los delincuentes han encontrado nuevos métodos para estafar a sus víctimas. Ofrecen trabajaos en los que la recompensa económica sea elevada por ejercer una labor rápida y sencilla es la trampa perfecta que pueden sufrir muchos ciudadanos.
La Guardia Civil ha publicado un vídeo en sus redes sociales alertando a los ciudadanos de los peligros a los que se enfrentan si aceptas el trabajo de "mula de dinero".
"¿Sabes qué es ser una mula de dinero?"
Este método comienda ofreciendo una oferta laborar en "tus únicas funciones son traspasar dinero de una cuenta a otra". Puede resultar una oferta muy tentadora, ya que consigues dinero de manera fácil y rápida. Sin embargo, no todo es tan perfecto como te lo venden.
Detrás de todos estos movimientos, se encuentran ciberdelincuentes que utilizan a personas inofensivas para obstaculizar el rastreo de dinero robado y evitar así ser identificado por las autoridades. "Los ciberdelincuentes tratan de convencerte para que el dinero que han estafado lo pases a otra cuenta a cambio de una suculenta comisión", advierten.
El peligro de convertirse en una “mula de dinero”
la Guardia Civil alerta sobre esta práctica cada vez más utilizada por los ciberdelincuentes, y es que las víctimas creen estar realizando un trabajo legal, pero en realidad no lo es. "Poner tu cuenta bancaria al servicio de un entramado criminal es delito", recuerdan.
La estafa suele consistir en recibir dinero en una cuenta bancaria personal y enviarlo a otros depósitos bancarios a cambio de una comisión. Sin embargo, muchos ciudadanos lo desconozco pero participar en este tipo de operaciones pueden suponer graves consecuencias legales.
Por ello, las autoridades recuerdan que ninguna empresa legítima contrata trabajadores cuya única función sea mover dinero entre cuentas particulares. También recomiendan desconfiar de ofertas de empleo que prometen beneficios rápidos, poco esfuerzo y pagos inmediatos.
Para evitar situaciones de riesgo, las autoridades recomiendan considerar qué ofrecen y de dónde vienen esas ofertas laborales que ofrecen dinero de manar rápida y sin grandes esfuerzos. "No es un trabajo, te conviertes en parte de una trama delictiva", concluye la Guardia Civil.
- Canarias se prepara para la llegada de lluvias y un descenso de temperaturas este viernes
- El 'crucero del hantavirus' fondeará en la costa de Tenerife, evacuará en lancha y Canarias activa el protocolo ante enfermedades infecciosas: 'No estamos conformes, pero es competencia del Gobierno central y no podemos hacer nada
- El Gobierno de España evita trasladar el avión de Gran Canaria a Málaga con el paciente con hantavirus para ahorrarse un conflicto institucional y electoral en Andalucía
- Un avión que trasladaba a dos infectados por hantavirus aterriza en Gran Canaria tras denegarle Marruecos la escala prevista en Marrakech
- Canarias prohíbe el fondeo del MV Hondius y el Estado lo impone
- La Aemet avisa: giro en el tiempo en Canarias hoy miércoles
- Sanidad ocultó un positivo en la travesía del MV Hondius a Canarias
- La Academia Canaria de la Lengua aplaude a Quevedo: 'Está prestigiando el español de Canarias