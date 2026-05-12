Hantavirus en Canarias | Así te hemos contado en directo la gestión del brote en el ‘MV Hondius’

La evacuación internacional de los pasajeros del MV Hondius ya ha concluido este lunes tras un operativo sin precedentes coordinado desde Tenerife, donde el crucero atracó después del brote de hantavirus que ha dejado tres fallecidos. El dispositivo, en el que participaron 23 países, finalizó con la salida del último vuelo con destino a Países Bajos, desde donde varios pasajeros continuarán viaje hacia otros países, entre ellos Australia.

Los primeros en abandonar el barco fueron los 14 pasajeros españoles, evacuados el domingo en un avión militar hasta el Hospital Gómez Ulla de Madrid. Todos permanecen asintomáticos y cumplen una cuarentena de 42 días establecida desde el pasado 6 de mayo, considerado el “día cero” por las autoridades sanitarias tras el análisis conjunto realizado entre el Ministerio de Sanidad, la World Health Organization, el ECDC y el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias de España.

FOTODELDIA MADRID, 11/05/2026.- Vista del exterior del Hospital Gómez Ulla, José García, este lunes, donde permanecen los pasajeros españoles del crucero Hondius, afectado por un brote de hantavirus, para pasar la cuarentena. EFE/ Maria Aguilella Pardo / Maria Aguilella Pardo / EFE El español positivo en hantavirus, con febrícula y síntomas respiratorios pero "aparentemente estable" El pasajero español del crucero 'MV Hondius' que ha dado positivo provisional por hantavirus y que se encuentra ingresado en la Unidad de Aislamiento de Alto Nivel (UAAN) del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, Madrid, presentó anoche febrícula y síntomas respiratorios, "aunque en el momento actual se encuentra aparentemente estable y sin empeoramiento clínico evidente", según ha actualizado el Ministerio de Sanidad esta mañana.

Con la salida del MV Hondius rumbo a Róterdam, el final del operativo internacional desplegado en Tenerife y las últimas actualizaciones sanitarias sobre los pasajeros evacuados, desde LA PROVINCIA / DIARIO DE LAS PALMAS cerramos este directo marcado por una de las mayores crisis sanitarias coordinadas en Canarias en los últimos años. Gracias por seguir con nosotros toda la última hora del brote de hantavirus y sus consecuencias.

Mikel Venys Sanidad ocultó un positivo en la travesía del MV Hondius a Canarias El crucero 'MV Hondius' en el puerto de Granadilla. / Europa Press Canarias - Europa Press Uno de los pasajeros estadounidenses que viajaba a bordo del MV Hondius dio positivo en hantavirus en Cabo Verde, momentos antes de que el Gobierno de España impusiese a Canarias recibir el crucero. Pero el contagio no se divulgó hasta este lunes, cuando el Ejecutivo de Estados Unidos informó de que el ciudadano había sido evacuado de forma separada al resto del pasaje. Sanidad reconoció, al filo de las 9 horas, que aunque Washington consideraba sospechoso el caso tras una primera prueba que reflejó «un positivo débil», ellos optaron por calificarla como «no concluyente». A esta noticia se suma que uno de los españoles internado en el Gómez Ulla de Madrid dio positivo este lunes en una PCR. Más información

Así ha sido el final del operativo Lucía Feijoo Viera La ministra de Sanidad, Mónica García, se ha congratulado del desenlace del operativo de desembarque de los pasajeros y tripulantes del MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, y, mientras zarpaba del puerto de Granadilla, ha proclamado: "Misión cumplida". García ha garantizado que se han adoptado "todas las medidas de seguridad" y se ha congratulado de que el Gobierno haya "cumplido el objetivo con eficacia, compromiso, transparencia y humanidad", lo cual ha calificado como un "éxito" y "un orgullo de país".

El MV Hondius llegará el domingo a Róterdam con 27 personas aún a bordo La naviera Oceanwide Expeditions ha confirmado que el MV Hondius navega ya rumbo a Rotterdam tras completar “con éxito” el desembarco de pasajeros en Tenerife. A bordo permanecen 27 personas: 25 miembros de la tripulación y dos expertos enviados por el instituto de salud de Netherlands. La compañía ha precisado además que el crucero llegará finalmente el domingo al puerto neerlandés, y no el sábado como se había previsto inicialmente. En el barco continúa también el cuerpo sin vida de una pasajera alemana fallecida durante la travesía a causa del hantavirus.

Argentina descarta que Ushuaia, ciudad de Tierra de Fuego de la que partió el crucero, sea el origen del brote de hantavirus San Carlos de Bariloche, en Río Negro, donde un hombre ha sido hospitalizado por hantavirus. / UAN MABROMATA / AFP La pregunta sobre el modo que el hantavirus llegó al crucero 'MV Hondius' ha vuelto a abrirse a la espera de respuestas científicas certeras. ¿La infección tuvo lugar en Ushuaia –punto de origen de la travesía en la austral Tierra del Fuego– o en otras provincias patagónicas argentinas, ubicadas más al norte? ¿Y si tampoco sucedió en Neuquén, Río Negro o Chubut? Las autoridades sanitarias argentinas han descartado en las últimas horas la posibilidad de que el foco radicara en el confín argentino, a 3.000 kilómetros al sur de la ciudad de Buenos Aires. El director de Epidemiología y Salud Ambiental de esa provincia, Juan Petrina, ha sostenido que no existen elementos que permitan vincular a Tierra del Fuego con los casos fatales detectados en la embarcación que partió desde la ciudad fueguina Ushuaia a comienzos de abril. Más información

Ángel Víctor Torres agradece la respuesta de Canarias tras la partida del ‘MV Hondius’ y pide combatir los “bulos” con “ciencia” Lucía Feijoo Viera El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, el canario Ángel Víctor Torres, ha desvelado que se han llegado a hacer hasta ocho reuniones diarias para coordinar el operativo y ha agradecido a los canarios el compromiso, la comprensión y el ejemplo de solidaridad y amabilidad. "Frente a los bulos, medios oficiales y ciencia", ha dicho. Más información

Un pasajero español del crucero afectado por hantavirus da positivo provisional en la prueba PCR Uno de los pasajeros españoles del MV Hondius, el crucero afectado por un brote de hantavirus, ingresado en el Hospital Gómez Ulla dio positivo ayer en la prueba de PCR. Sanidad lo considera un positivo provisional, ya que el resultado final lo determinará una segunda prueba. El paciente no presenta síntomas y su estado general es bueno. El resto de viajeros españoles permanecen aislados y sin síntomas, de momento, dos días después del desembarco en Granadilla. Por otor lado, las dos mujeres ingresadas en Barcelona y Alicante, que tuvieron contacto con la fallecida por hantavirus en Johannesburgo, han vuelto a dar negativo en las PCR realizadas.

Marlaska destaca el papel del Mecanismo Europeo de Protección Civil en la crisis del MV Hondius El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha destacado este martes la labor del Mecanismo Europeo de Protección Civil durante la gestión de la crisis del MV Hondius y ha defendido el valor del multilateralismo y la cooperación internacional en situaciones de emergencia. Marlaska puso además como ejemplo el compromiso mostrado por Netherlands, país bajo cuya bandera navega el crucero, por su implicación en el operativo. Por su parte, la ministra de Sanidad, Mónica García, dio por concluido el dispositivo con un mensaje rotundo: “Misión cumplida”.