Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Desprendimiento en FamaraEspañol positivo en hantavirusAccidente GC-1Parricidio en FuerteventuraDesarrollos urbanísticos de GuanartemeTiempo en CanariasMigraña en Canarias
instagramlinkedin

En Directo

Hantavirus en Canarias | Así te hemos contado en directo la gestión del brote en el ‘MV Hondius’

El operativo internacional coordinado desde Tenerife finaliza tras la salida del último vuelo hacia Países Bajos y la cuarentena de los pasajeros evacuados

Aránzazu Fernández

Johanna Betancor Galindo

Héctor Rosales

Claudia Morín

Eva de León

Alexandra Socorro

Diego R. Moreno

Yaiza Rodríguez

Las Palmas de Gran Canaria

La evacuación internacional de los pasajeros del MV Hondius ya ha concluido este lunes tras un operativo sin precedentes coordinado desde Tenerife, donde el crucero atracó después del brote de hantavirus que ha dejado tres fallecidos. El dispositivo, en el que participaron 23 países, finalizó con la salida del último vuelo con destino a Países Bajos, desde donde varios pasajeros continuarán viaje hacia otros países, entre ellos Australia.

Los primeros en abandonar el barco fueron los 14 pasajeros españoles, evacuados el domingo en un avión militar hasta el Hospital Gómez Ulla de Madrid. Todos permanecen asintomáticos y cumplen una cuarentena de 42 días establecida desde el pasado 6 de mayo, considerado el “día cero” por las autoridades sanitarias tras el análisis conjunto realizado entre el Ministerio de Sanidad, la World Health Organization, el ECDC y el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias de España.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Canarias se prepara para la llegada de lluvias y un descenso de temperaturas este viernes
  2. El 'crucero del hantavirus' fondeará en la costa de Tenerife, evacuará en lancha y Canarias activa el protocolo ante enfermedades infecciosas: 'No estamos conformes, pero es competencia del Gobierno central y no podemos hacer nada
  3. El Gobierno de España evita trasladar el avión de Gran Canaria a Málaga con el paciente con hantavirus para ahorrarse un conflicto institucional y electoral en Andalucía
  4. Un avión que trasladaba a dos infectados por hantavirus aterriza en Gran Canaria tras denegarle Marruecos la escala prevista en Marrakech
  5. Canarias prohíbe el fondeo del MV Hondius y el Estado lo impone
  6. La Aemet avisa: giro en el tiempo en Canarias hoy miércoles
  7. Sanidad ocultó un positivo en la travesía del MV Hondius a Canarias
  8. La Academia Canaria de la Lengua aplaude a Quevedo: 'Está prestigiando el español de Canarias

Good Franco, indie 'made in' Canarias que pone rumbo a la Península y Sonidos Líquidos impulsado por Sonora

Good Franco, indie 'made in' Canarias que pone rumbo a la Península y Sonidos Líquidos impulsado por Sonora

Condenado el Instituto Canario de Hemodonación por acoso laboral a su jefa de prensa

Condenado el Instituto Canario de Hemodonación por acoso laboral a su jefa de prensa

Una violinista canaria viaja a Honduras para crear una orquesta infantil con 120 menores

Una violinista canaria viaja a Honduras para crear una orquesta infantil con 120 menores

La Asociación Española de Enfermería en Neurociencias celebrará su encuentro en Las Palmas de Gran Canaria en 2026

La Asociación Española de Enfermería en Neurociencias celebrará su encuentro en Las Palmas de Gran Canaria en 2026

Canarias advierte con "revisar" las prioridades del gasto si el Estado no actualiza la financiación

Canarias advierte con "revisar" las prioridades del gasto si el Estado no actualiza la financiación

¿Se puede adelantar a la Guardia Civil? La maniobra que puede costar una multa de hasta 600 euros a los conductores canarios

¿Se puede adelantar a la Guardia Civil? La maniobra que puede costar una multa de hasta 600 euros a los conductores canarios

El número de alumnos en las aulas canarias descenderá a partir del próximo curso

El número de alumnos en las aulas canarias descenderá a partir del próximo curso

Clamidia, gonorrea y sífilis: las ITS más frecuentes entre la juventud canaria

Clamidia, gonorrea y sífilis: las ITS más frecuentes entre la juventud canaria
Tracking Pixel Contents