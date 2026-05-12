El número de alumnos en las aulas canarias descenderá a partir del próximo curso

Menos alumnos por grupo en Canarias en pos de una mejor atención docente. Esa es la novedad anunciada este martes por la Consejería de Educación del Gobierno autonómico para el próximo curso tras la publicación de los criterios de escolarización. Las clases del Archipiélago pasarán de 18 a 16 alumnos en el segundo ciclo de Educación Infantil (3 años); de 25 a 22 en tercero y cuarto de Primaria y de 30 a 25 en el tercer curso de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO).

En el caso de los Programas de Diversificación Curricular, el número de estudiantes necesario para constituir los grupos pasará de 15 a 12 por clase. Respecto a las escuelas unitarias —aquellas constituidas por entre una y tres unidades escolares—, también se reducirá la ratio máxima: las unidades conformadas por alumnado de Educación Infantil y Primaria se establecerán a partir de los 14 , 28 o 42 alumnos, lo que supone una disminución de 1, 7 y 15 menores respecto a los criterios actuales.

Necesidades educativas especiales

En lo referente al alumnado con necesidades educativas especiales (NEE) y la configuración de sus grupos, en el caso de Primaria y ESO, los estudiantes con NEE computarán como dos plazas en el caso de discapacidad o trastorno del espectro autista, adaptación curricular significativa (ACUS), trastorno grave de conducta, de la comunicación o del lenguaje con adaptación curricular.

Como excepción, cuando la aplicación de la ratio estuviese restringida por la incapacidad de crear más grupos, se contrarrestará mediante la asignación de horario de apoyo para docencia compartida. Así, podrá tenerse en cuenta la cantidad de estudiantes con NEE y con adaptaciones curriculares en el momento de asignar días adicionales de apoyo de los docentes para la atención a las necesidades específicas de apoyo educativo. Finalmente, en grupos de ESO con uno o dos alumnos con NEE y ACUS o con trastorno grave de conducta, de la comunicación o el lenguaje, la disminución de la ratio será a 22 alumnos.

El viceconsejero de Educación, José Manuel Cabrera, afirma que desde el Gobierno siguen "cumpliendo con el compromiso" de "bajar la ratio profesor-alumno en las Islas". De esta manera, añade que se consolida una tendencia iniciada "hace dos cursos", enmarcada en "un plan plurianual" en la que esta medida "representa una más" de las que han "impulsado para mejorar la calidad educativa en el Archipiélago".

Huelgas en el primer ciclo de Educación Infantil

Estos criterios no incluyen a las aulas correspondientes al primer ciclo de Educación Infantil, de 0 a 3 años, cuyos profesionales han salido varias veces a la calle para protestar por la ratio de alumnos por clase. La última tuvo lugar el pasado jueves frente a la Delegación del Gobierno en Canarias, ubicada en la capital grancanaria, donde se volvieron a manifestar por la situación actual: en el aula de 2 a 3 años, una sola educadora debe hacerse cargo de 18 niños. En los grupos de 1 a 2 años, atiende a 13 menores, y en los de 0 a 1 año, a 8 bebés.