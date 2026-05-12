Preocupación por el súbito repunte en la llegada de pateras a Canarias

Preocupación por el importante repunte migratorio en la llegada de embarcaciones con migrantes a las costas canarias en los diez primeros días de mayo. Frente al descenso generalizado desde que se inició el año 2026, con una caída en las llegadas superior al 60%, desde que empezó el mes y con las buenas condiciones del mar el incremento ha sido de hasta el 90% en comparación con el mismo periodo de 2025.

«La realidad es que en mayo ha habido un punto de inflexión bastante importante y tratamos de dilucidar si es un hecho puntual o va a ser una tendencia para este mes», advirtió ayer el portavoz del Ejecutivo regional, Alfonso Cabello.

En este periodo de diez días han llegado 569 migrantes frente a 299 del año pasado, lo que supone un aumento del 90%, según los datos oficiales manejados por el Ejecutivo regional. Solo el domingo, en Canarias se atendió a más de 200 migrantes en diferentes embarcaciones. De hecho, en la noche del domingo también fue rescatada una patera con unos 125 migrantes a bordo cuando se encontraba a 17,5 kilómetros al sureste de La Restinga, en El Hierro, con 116 hombres, tres mujeres y seis menores. El total de menores llegados en estos días ha sido de 38, entre ellos varios bebés.

Este repunte se da cuando está próximo a entrar en vigor el Pacto Europeo de Migración y Asilo. En este sentido, la diputada de CC en el Congreso Cristina Valido ha registrado una pregunta escrita al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para reclamar que convoque con carácter urgente a las comunidades autónomas e informe de «los protocolos, los recursos y los mecanismos concretos» de implementación del Pacto, cuya entrada en vigor está prevista para el próximo 12 de junio.

Recientemente el Gobierno de Canarias, junto al del País Vasco, denunció que el Ejecutivo central aún no haya convocado a las autonomías para informarles sobre el modo en que dicho acuerdo será aplicado en sus respectivos territorios, pese a la inminencia de su entrada en vigor.

La diputada nacionalista detalla en el texto de su iniciativa la situación de vulnerabilidad que esta realidad genera para el Archipiélago por su condición de principal frontera sur de los flujos migratorios procedentes del África subsahariana a través de la ruta atlántica, una de las más letales del mundo.

Noticias relacionadas

Los contactos mantenidos por el Gobierno de Canarias con la Dirección General de Asuntos de Interior de la Comisión Europea no han permitido despejar las dudas existentes. Así, desde el Ejecutivo canario se ha advertido que todavía no se han concretado protocolos ni criterios claros sobre el funcionamiento del reglamento de triaje, sobre qué centros se habilitarán o sobre la disponibilidad de recursos estables que garanticen una gestión estructural de los flujos migratorios. Valido también pone el foco en el progresivo deterioro de la situación política y de seguridad en el Sahel, especialmente por los conflictos armados en Mali.