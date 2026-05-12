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Ruyman Rey, educador medioambiental: "Me da mucha rabia que gente de fuera cambie los nombres de las playas canarias"

El reconocido bodyboarder reflexiona en sus redes sobre la pérdida de identidad canaria

Ruyman Rey, educador medioambiental: &quot;Me da mucha rabia que gente de fuera cambie los nombres de las playas canarias&quot;

Ruyman Rey, educador medioambiental: "Me da mucha rabia que gente de fuera cambie los nombres de las playas canarias" / LP / DLP

Aarón Cabrera Artiles

Para Ruyman, licenciado en Educación Física por la ULPGC, no se trata solo de un cambio de palabras, sino de un borrado cultural. En su último vídeo viral, expresa su frustración al ver cómo lugares que han tenido nombre propio durante generaciones —puestos por marineros, familias locales o simplemente transmitidos de generación en generación— son ahora denominados con nombres extranjeros.

El peligro de la pérdida de identidad: cuando el mapa deja de hablar canario

El fenómeno de rebautizar la geografía canaria —como llamar Popcorn beach a la playa del Mejillón— es un síntoma de un problema mucho más profundo: la desconexión con el territorio. En el pódcast Volcanicacommunity, Ruyman Rey advierte que al cambiar el nombre de una playa o un charco por una etiqueta impuesta por "gente de fuera", se está rompiendo el hilo que une a los canarios con su propia historia.

"Cuando viene alguien a la escuela y me pregunta por Rocky Point, yo, con todo mi amor, le explico que esta ola se llama Punta Elena. Se llama así porque hace muchos años vivía la madre de un amigo mío que se llamaba Elena, y era la única que vivía aquí", relataba el educador en una charla que invita a la reflexión urgente sobre la identidad canaria.

La cultura del respeto

En un momento de su intervención, Ruyman Rey pone el foco en el desconocimiento que muchos visitantes muestran hacia las tradiciones locales, lanzando una pregunta que invita a la empatía: "¿Cómo se sentirían ellos si nosotros cambiáramos el nombre de una plaza emblemática de su país?".

En un mundo globalizado y constantemente conectado, la pérdida de identidad es una pérdida de información que, una vez desaparece, no se puede volver a rescatar. Cada rincón de la geografía isleña corre el riesgo de convertirse en un parque temático sin alma ni esencia.

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La reflexión ha generado una oleada de comentarios positivos, donde los usuarios han respaldado las palabras del educador, compartiendo el sentimiento de pertenencia ante la pérdida de las raíces canarias. En un archipiélago que se debate entre el progreso y la conservación, proteger el lenguaje canario es la última línea de defensa de nuestra historia para que las tradiciones canarias perduren con el paso de los siglos.

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