El Servicio Canario de la Salud mejora la accesibilidad auditiva en centros con nuevos bucles magnéticos

El Servicio Canario de la Salud (SCS) ha finalizado la instalación de bucles de inducción magnética en distintos centros de salud del Archipiélago con el objetivo de mejorar la accesibilidad y facilitar la comunicación de las personas con discapacidad auditiva durante su atención sanitaria.

La actuación, desarrollada entre marzo y abril de 2026, se ha llevado a cabo a través de la Dirección General del Paciente y Cronicidad en coordinación con las Gerencias de Atención Primaria de las distintas islas y financiada con fondos del Ministerio de Sanidad destinados a Atención Primaria.

¿Cómo funciona esta tecnología?

Los dispositivos permiten que las personas usuarias de audífonos o implantes cocleares reciban el sonido de forma más clara y sin interferencias en mostradores de información, admisión y atención al público.

El sistema funciona mediante señales magnéticas inalámbricas que son captadas directamente por los audífonos compatibles, evitando problemas habituales como el ruido ambiente, la reverberación o la dificultad para escuchar a distancia.

De esta forma, la conversación llega al usuario de manera más limpia, inteligible y con un volumen adecuado incluso en espacios concurridos o con mucho eco.

Además, los espacios equipados con esta tecnología estarán identificados con el símbolo internacional de accesibilidad auditiva: un oído acompañado de una “T”.

Instalados en todas las islas

La distribución de estos dispositivos se ha realizado siguiendo criterios de accesibilidad y equilibrio territorial.

En esta primera fase se han instalado cinco bucles de inducción magnética en centros de salud de Tenerife y otros cinco en Gran Canaria. También se han colocado dos en Lanzarote, dos en Fuerteventura y dos en La Palma, además de uno en El Hierro y otro en La Gomera.

Cartel informativo bucles SCS / LP/DLP

Una atención más accesible y humana

El SCS enmarca esta medida dentro de la Estrategia de Atención Sanitaria Centrada en la Persona 2025-2029, que busca reducir barreras y avanzar hacia una atención más accesible, empática y adaptada a las necesidades reales de la ciudadanía.

Entre los objetivos de esta estrategia se encuentra mejorar tanto la accesibilidad física de los espacios sanitarios como la comunicación y transmisión de información a los pacientes.

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Con esta iniciativa, el Servicio Canario de la Salud continúa reforzando la humanización de la asistencia sanitaria pública y avanzando hacia un sistema más inclusivo para todas las personas.