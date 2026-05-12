Sigue en directo la comparecencia del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el director general de la OMS, Tedros Adhanom
Pedro Sánchez comparece este martes junto al director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, tras el encuentro mantenido en el Palacio de La Moncloa. La comparecencia conjunta ante los medios servirá para abordar cuestiones vinculadas a la cooperación internacional en materia sanitaria, los retos globales de salud pública y las líneas de colaboración entre España y la OMS.
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