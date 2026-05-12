Una violinista canaria viaja a Honduras para crear una orquesta infantil con 120 menores
La fundadora del proyecto músico-social Barrios Orquestados permanecerá dos meses trabajando en un asentamiento situado a las afueras de la capital
E. D. / L. P.
Con una maleta repleta de arcos y resinas, varios instrumentos y dos meses de trabajo por delante en Honduras, la violinista Laura Brito, fundadora del proyecto músico-social Barrios Orquestados en Canarias, se ha desplazado en solitario hasta la capital de Tegucigalpa para impulsar una nueva orquesta infantil y juvenil integrada por 120 niños y niñas en situación de vulnerabilidad.
En este contexto, se impulsa también el concierto solidario 'Mondmuziko – Músicas para la paz' el 24 de mayo a las 19:00 horas en el Auditorio Alfredo Kraus. Los fondos recaudados permitirán ampliar la atención a menores en riesgo de exclusión social y reforzar el funcionamiento del proyecto en Tegucigalpa.
Un proyecto nacido en Canarias que cruzó el océano
Barrios Orquestados, creado por el director de orquesta José Brito junto a la violinista Laura Brito, nació en Canarias con el objetivo de llevar la música a barrios periféricos como herramienta educativa y de cohesión social. Hace ocho años, la iniciativa dio un paso decisivo al implantarse en Honduras, trasladando su modelo pedagógico a un entorno especialmente desfavorecido.
Desde entonces, el proyecto se desarrolla en un asentamiento situado a las afueras de Tegucigalpa, donde miles de familias viven en condiciones marcadas por la inseguridad y la carencia de servicios básicos como electricidad, agua potable, educación estable o atención sanitaria.
Un espacio seguro para la infancia y la juventud
En este contexto de vulnerabilidad estructural, la música se ha convertido en un espacio seguro para la infancia y la juventud, alcanzando cada curso a cerca de 300 niñas y niños y ofreciendo una alternativa educativa que contribuye a reducir factores de riesgo como el absentismo escolar, la delincuencia juvenil, el embarazo prematuro o el trabajo infantil.
Desde su implantación en Honduras, la iniciativa ha ofrecido formación musical completamente gratuita, incluyendo el préstamo de instrumentos como violines, violas, violonchelos y contrabajos, un recurso inaccesible para muchas de las familias participantes y que constituye una de las bases del modelo educativo del proyecto.
Actualmente, Barrios Orquestados cuenta con una sede activa, tres docentes y capacidad para atender a 120 niños y niñas integrados en orquesta y coro infantil, donde la música se ha convertido en un espacio seguro frente a la violencia y la exclusión social.
Más de 150 músicos y coristas para un viaje musical solidario
La Orquesta Universitaria Maestro Valle de la ULPGC y la Fundación Auditorio y Teatro de Las Palmas de Gran Canaria presentan 'Mondmuziko - Músicas para la paz', un programa que recorre distintas tradiciones musicales del mundo.
El repertorio incluye obras como ‘Danzas rumanas’ de Béla Bartók, ‘Alfonsina y el mar’, interpretada por la mezzosoprano Celia Jiménez, ‘La comparsa’ de Ernesto Lecuona o ‘Fantasía sobre Mali’, del compositor grancanario Carlos Vega, entre otras piezas.
Sobre el escenario participarán más de 60 músicos bajo la dirección de José Brito, junto al coro participativo Orfeón Tagoror compuesto por 95 personas, dirigido por Héctor de Armas.
Las entradas tienen un precio único de 10 euros y pueden adquirirse a través de la web del Auditorio Alfredo Kraus y en sus taquillas. Asimismo, se ha habilitado una fila cero solidaria para quienes deseen realizar donativos sin acceso al concierto. Toda la recaudación se destinará a garantizar la continuidad de Barrios Orquestados en Honduras como herramienta educativa y de protección social.
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