Una violinista canaria viaja a Honduras para crear una orquesta infantil con 120 menores

Con una maleta repleta de arcos y resinas, varios instrumentos y dos meses de trabajo por delante en Honduras, la violinista Laura Brito, fundadora del proyecto músico-social Barrios Orquestados en Canarias, se ha desplazado en solitario hasta la capital de Tegucigalpa para impulsar una nueva orquesta infantil y juvenil integrada por 120 niños y niñas en situación de vulnerabilidad.

En este contexto, se impulsa también el concierto solidario 'Mondmuziko – Músicas para la paz' el 24 de mayo a las 19:00 horas en el Auditorio Alfredo Kraus. Los fondos recaudados permitirán ampliar la atención a menores en riesgo de exclusión social y reforzar el funcionamiento del proyecto en Tegucigalpa.

Un proyecto nacido en Canarias que cruzó el océano

Barrios Orquestados, creado por el director de orquesta José Brito junto a la violinista Laura Brito, nació en Canarias con el objetivo de llevar la música a barrios periféricos como herramienta educativa y de cohesión social. Hace ocho años, la iniciativa dio un paso decisivo al implantarse en Honduras, trasladando su modelo pedagógico a un entorno especialmente desfavorecido.

Desde entonces, el proyecto se desarrolla en un asentamiento situado a las afueras de Tegucigalpa, donde miles de familias viven en condiciones marcadas por la inseguridad y la carencia de servicios básicos como electricidad, agua potable, educación estable o atención sanitaria.

Un espacio seguro para la infancia y la juventud

En este contexto de vulnerabilidad estructural, la música se ha convertido en un espacio seguro para la infancia y la juventud, alcanzando cada curso a cerca de 300 niñas y niños y ofreciendo una alternativa educativa que contribuye a reducir factores de riesgo como el absentismo escolar, la delincuencia juvenil, el embarazo prematuro o el trabajo infantil.

Algunos de los alumnos hondureños con la violinista. / E. D. / L. P.

Desde su implantación en Honduras, la iniciativa ha ofrecido formación musical completamente gratuita, incluyendo el préstamo de instrumentos como violines, violas, violonchelos y contrabajos, un recurso inaccesible para muchas de las familias participantes y que constituye una de las bases del modelo educativo del proyecto.

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Actualmente, Barrios Orquestados cuenta con una sede activa, tres docentes y capacidad para atender a 120 niños y niñas integrados en orquesta y coro infantil, donde la música se ha convertido en un espacio seguro frente a la violencia y la exclusión social.