Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crimen FuerteventuraNuevo hotel Lopesan Gran CanariaUrbanismo TamaraceiteCrisis hantavirus CanariasBOE CiclistasAulas hospitalarias del MaternoViera - UD Las Palmas
instagramlinkedin

Bulo hantavirus: la imagen de un conductor sin mascarilla de 2020 es utilizada para desinformar

Una fotografía de 2020, sacada de contexto, se difunde en redes sociales para desacreditar la alerta sanitaria por hantavirus.

Fotografía difundida en X.

Fotografía difundida en X. / @julianmaciast

Briseida Viera

Briseida Viera

Las Palmas de Gran Canaria

Una fotografía de un conductor de autobús sin mascarilla se ha viralizado en X como si mostrara el traslado de personas contagiadas por hantavirus. El mensaje que acompaña la imagen sugiere que la alerta sanitaria es una farsa porque el chófer aparece sin equipo de protección.

Sin embargo, la imagen no es actual ni guarda relación con el brote del crucero MV Hondius. La fotografía fue tomada el 31 de enero de 2020, durante el traslado en Reino Unido de personas evacuadas desde Wuhan, China, en los primeros meses de la pandemia de coronavirus.

Una imagen real, pero sacada de contexto

El conductor que aparece en la instantánea fue identificado como Andy Simonds. Según verificadores, la BBC lo entrevistó años después y situó la imagen en el traslado hacia el Hospital Arrowe Park, donde los pasajeros debían guardar cuarentena tras llegar desde China.

La reutilización de esta foto sigue un patrón frecuente de desinformación: tomar una imagen real de otro momento, cambiarle el contexto y presentarla como prueba de una teoría conspirativa. En este caso, el objetivo del mensaje viral es sembrar dudas sobre la gestión sanitaria del brote de hantavirus.

El brote del MV Hondius, el contexto que aprovecha el bulo

La alerta sanitaria real está relacionada con el crucero MV Hondius, donde se detectó un brote de hantavirus que dejó tres fallecidos y obligó a coordinar un operativo internacional. El barco llegó a Canarias el 10 de mayo de 2026 y el desembarco y traslado de pasajeros finalizó al día siguiente.

Hasta el 13 de mayo, RTVE contabilizaba 10 positivos vinculados al brote, incluidos los tres fallecidos. Los 14 españoles fueron trasladados al Hospital Gómez Ulla de Madrid, donde uno de ellos dio positivo y el resto permanecía bajo vigilancia sanitaria.

Desinformación sanitaria y teorías conspirativas

El caso ha reactivado bulos similares a los que circularon durante la pandemia de coronavirus. Además de la fotografía del conductor, se han difundido mensajes falsos sobre supuestas vacunas de Pfizer, restricciones inventadas y teorías que presentan el brote como un montaje.

Noticias relacionadas

Los expertos recuerdan que el hantavirus no es un virus desconocido ni implica, por sí solo, el inicio de una nueva pandemia. La vía habitual de contagio es el contacto con excrementos de roedores, aunque la variante Andes, detectada en este brote, puede transmitirse entre personas en situaciones poco frecuentes de contacto estrecho.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Canarias se prepara para la llegada de lluvias y un descenso de temperaturas este viernes
  2. El 'crucero del hantavirus' fondeará en la costa de Tenerife, evacuará en lancha y Canarias activa el protocolo ante enfermedades infecciosas: 'No estamos conformes, pero es competencia del Gobierno central y no podemos hacer nada
  3. El Gobierno de España evita trasladar el avión de Gran Canaria a Málaga con el paciente con hantavirus para ahorrarse un conflicto institucional y electoral en Andalucía
  4. Un avión que trasladaba a dos infectados por hantavirus aterriza en Gran Canaria tras denegarle Marruecos la escala prevista en Marrakech
  5. Canarias prohíbe el fondeo del MV Hondius y el Estado lo impone
  6. La Aemet avisa: giro en el tiempo en Canarias hoy miércoles
  7. Sanidad ocultó un positivo en la travesía del MV Hondius a Canarias
  8. La Academia Canaria de la Lengua aplaude a Quevedo: 'Está prestigiando el español de Canarias

Bulo hantavirus: la imagen de un conductor sin mascarilla de 2020 es utilizada para desinformar

Bulo hantavirus: la imagen de un conductor sin mascarilla de 2020 es utilizada para desinformar

El hantavirus ‘infecta’ las relaciones entre el Gobierno de Canarias y la oposición

El hantavirus ‘infecta’ las relaciones entre el Gobierno de Canarias y la oposición

La Guardia Civil alerta a los canarios: este hilo casi invisible en la puerta puede indicar que tu casa está vacía

La Guardia Civil alerta a los canarios: este hilo casi invisible en la puerta puede indicar que tu casa está vacía

El Gobierno de Canarias lanza un plan para reducir la carga administrativa en colegios e institutos

El Gobierno de Canarias lanza un plan para reducir la carga administrativa en colegios e institutos

Canarias impulsará los actos judiciales telemáticos durante la visita del Papa

Canarias impulsará los actos judiciales telemáticos durante la visita del Papa

Multa de 200 euros por viajar solo en el vehículo pero ignorar la señal S-51b: la Guardia Civil vigila a los conductores canarios

Multa de 200 euros por viajar solo en el vehículo pero ignorar la señal S-51b: la Guardia Civil vigila a los conductores canarios

El Hospital Doctor Negrín debate el futuro de la enfermería en unas jornadas por su Día Internacional

El Hospital Doctor Negrín debate el futuro de la enfermería en unas jornadas por su Día Internacional

El Servicio Canario de la Salud agiliza el acceso a la dependencia extrema para pacientes con ELA

El Servicio Canario de la Salud agiliza el acceso a la dependencia extrema para pacientes con ELA
Tracking Pixel Contents