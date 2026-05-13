Bulo hantavirus: la imagen de un conductor sin mascarilla de 2020 es utilizada para desinformar

Una fotografía de un conductor de autobús sin mascarilla se ha viralizado en X como si mostrara el traslado de personas contagiadas por hantavirus. El mensaje que acompaña la imagen sugiere que la alerta sanitaria es una farsa porque el chófer aparece sin equipo de protección.

Sin embargo, la imagen no es actual ni guarda relación con el brote del crucero MV Hondius. La fotografía fue tomada el 31 de enero de 2020, durante el traslado en Reino Unido de personas evacuadas desde Wuhan, China, en los primeros meses de la pandemia de coronavirus.

Una imagen real, pero sacada de contexto

El conductor que aparece en la instantánea fue identificado como Andy Simonds. Según verificadores, la BBC lo entrevistó años después y situó la imagen en el traslado hacia el Hospital Arrowe Park, donde los pasajeros debían guardar cuarentena tras llegar desde China.

La reutilización de esta foto sigue un patrón frecuente de desinformación: tomar una imagen real de otro momento, cambiarle el contexto y presentarla como prueba de una teoría conspirativa. En este caso, el objetivo del mensaje viral es sembrar dudas sobre la gestión sanitaria del brote de hantavirus.

El brote del MV Hondius, el contexto que aprovecha el bulo

La alerta sanitaria real está relacionada con el crucero MV Hondius, donde se detectó un brote de hantavirus que dejó tres fallecidos y obligó a coordinar un operativo internacional. El barco llegó a Canarias el 10 de mayo de 2026 y el desembarco y traslado de pasajeros finalizó al día siguiente.

Hasta el 13 de mayo, RTVE contabilizaba 10 positivos vinculados al brote, incluidos los tres fallecidos. Los 14 españoles fueron trasladados al Hospital Gómez Ulla de Madrid, donde uno de ellos dio positivo y el resto permanecía bajo vigilancia sanitaria.

Desinformación sanitaria y teorías conspirativas

El caso ha reactivado bulos similares a los que circularon durante la pandemia de coronavirus. Además de la fotografía del conductor, se han difundido mensajes falsos sobre supuestas vacunas de Pfizer, restricciones inventadas y teorías que presentan el brote como un montaje.

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Los expertos recuerdan que el hantavirus no es un virus desconocido ni implica, por sí solo, el inicio de una nueva pandemia. La vía habitual de contagio es el contacto con excrementos de roedores, aunque la variante Andes, detectada en este brote, puede transmitirse entre personas en situaciones poco frecuentes de contacto estrecho.