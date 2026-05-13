Canarias, epicentro de los bulos: el éxito de la desinformación sobre cambio climático y la inmigración se prueba en las Islas

Canarias es un banco de pruebas para la desinformación y los bulos. Su vulnerabilidad a los efectos ya notables efectos del cambio climático y su cercanía a los procesos migratorios desde el continente africano han convertido al Archipiélago al lugar donde se gestan y se someten al sesgo cognitivo de la sociedad los mensajes que, a día de hoy, se han convertido en parte de la narrativa negacionista o xenófoba que, según un reciente informe de Seguridad Nacional, se han consolidado como factor de amenaza para España.

Así lo describió Rocío Benavente, periodista científica especializada en verificación en la Fundación Maldita.es, quien afirmó que "estos dos temas activan o sensibilizan ideas preconcebidas en España y Europa". Lo hizo en la Jornada para combatir bulos y desinformación sobre el cambio climático, organizada por IRLab del Gobierno de Canarias, donde también explicó cómo se gestan estas informaciones falsas, su recorrido histórico y cómo las redes sociales han cambiado la forma de difusión.

"Canarias es un lugar especialmente expuesto a los problemas meteorológicos y también es una en las que la migración más ha impactado", insistió Benavente, que concretó que "en Canarias se ponen a prueba argumentos probeta para experimentar con narrativas desinformadoras", insiste. De esta manera, se puede saber qué mensajes tienen más éxito entre la población, y los que "calan, escalan".

En Canarias, por ejemplo, una de las narrativas desinformadoras que más impacto ha tenido en la opinión pública es que a los inmigrantes les tratan mejor que a los residentes. Y este significado subyace en mensajes que se hacen virales en internet tales como: "a los inmigrantes que llegan en patera les dan un móvil y los llevan a hoteles 5 estrellas, mientras a mi madre no le arreglan las goteras".

En el caso del cambio climático, con mensajes como "la naturaleza recupera lo que es suyo" subyace una narrativa sobre que no existe solución factible para atajar la crisis climática. "Ambos temas se combinan y se echan hacia delante con mucha frecuencia, porque el ecosistema lo favorece y lo permite", destacó la Benavente.

Cinco riesgos de la desinformación

Lo hizo el mismo día en el que un informe de Seguridad Nacional ha contabilizado un total de cinco riesgos que muestran una peor evolución en cinco años. Así, además de la inmigración, se encuentra la vulnerabilidad del ciberespacio, la tensión estratégica y regional, los efectos del cambio climático y las emergencias y las catástrofes.

Sobre las campañas de desinformación alerta de que "buscan influir en procesos políticos, erosionar la confianza en las instituciones, moldear la opinión pública y debilitar la cooperación internacional" y habla de narrativas que buscan "entrelazar" migración con inseguridad para proyectar un deterioro de la seguridad pública.

Los bulos siempre han existido, pero ahora van más rápido

Benavente empezó su charla magistral, en la sede de Presidencia del Gobierno, recordando que los bulos "no son nada nuevo". El primero del que se tiene registro, de hecho, son una serie de artículos que aparecieron en un periódico estadounidense en 1835, en el que se afirmaba que un investigador había descubierto vida en La Luna. "La fuente era un astrónomo real", recordó Benavente, que explicó que aquellos artículos –un total de seis–, se pudieron difundir por todo el país gracias a ferrocarril.

Ahora las informaciones ya no necesitan un transporte terrestre ultrarrápido, porque corren a una velocidad muchísimo más rápida y eficiente a través de las redes sociales. "La desinformación se mueve donde hay conversación pública", insistió Benavente, que recalcó que "ahora ocurre en un entorno especialmente vulnerable". En este caso, estas plataformas cumplen una doble función: por un lado, expanden la conversación pública más allá los medios de comunicación tradicionales y, por otro, segmentan la atención de la población.

Frente al beneficio de la instantaneidad y la conexión a largas distancias, las características de las redes sociales han mostrado, con el tiempo, consecuencias perversas. Una de ellas es la polarización social. "Una persona puede ir a tu lado en el transporte público y tener una percepción distinta que tú sobre el mismo hecho", recalcó. Por otro lado, la información que se recibe a través de estas plataformas lo hacen a través de grupos o personas que conocen, sin "un criterio profesional que la jerarquice".

La pandemia, punto de inflexión

La pandemia fue un momento crucial en la avanzadilla de las fake news, aunque antes "ya se habían probado algunas técnicas de injerencia extranjera en campañas de desinformación" durante el referéndum catalán de 2017. Con la irrupción del coronavirus, se crearon grupos de Telegram donde miles de personas lanzaban y difundían bulos relacionados con la pandemia. "Sin embargo, hubo un momento en el que en esos mismos grupos se empieza a hablar de otros temas, como la guerra de ucrania o la crisis climática", aseguró la periodista.

Fue entonces cuando los profesionales de la verificación de información se dieron cuenta de que lo que interesaba no era tanto la información sanitaria, sino "crear alternativas contra el status quo del consenso científico-democrático". El punto en común de todos estos temas, además, siempre acababa siendo el mismo: "nos mienten o nos engañan. "Hay gran interés en difundir este tipo de narrativo y hay mucho talento para hacerlo, la idea es sacar a la gente del consenso y meterlo en la burbuja dialéctica de los bandos".

El resultado, como insiste Benavente y ratifica el informe de Seguridad Nacional, "es que se produce un impacto en la calidad democrática y social así como un problema para la seguridad y la vida de las personas".