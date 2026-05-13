Canarias se prepara para celebrar el Día de las Fuerzas Armadas

Tenerife acogerá distintos actos con motivo del Día de las Fuerzas Armadas 2026, con actividades programadas en Los Realejos y Santa Cruz de Tenerife que incluirán conciertos, pasacalles, exhibiciones militares y homenajes institucionales.

Uno de los actos destacados será un concierto en el que participarán la Banda Municipal de Santa Cruz de Tenerife, la Banda Academia Sociedad Filarmónica Nivaria de Arafo, la Banda Juvenil “Las Candelas”, la Asociación Folclórica “Las Hiedras”, la Unidad de Música del Mando de Canarias y la Banda de Guerra N.º 2 de la Brigada Canarias XVI. Las bandas recorrerán distintos itinerarios asignados previamente hasta confluir en la Plaza de La Candelaria. El pasacalle comenzará a las 19:00 horas con la salida de la Banda de Guerra N.º 2.

El certamen reunirá un total de doce piezas musicales y busca promover la creatividad, la colaboración y el talento joven, además de servir como espacio de encuentro entre bandas de música vinculadas a la Música Militar. La organización destaca también que esta iniciativa permitirá acercar el Ejército a los jóvenes canarios a través de los componentes del Cuerpo Común de Músicas Militares de las Fuerzas Armadas, mostrando posibles salidas profesionales.

Así será la jornada en Los Realejos

El miércoles 20 de mayo, la Plaza Viera y Clavijo de Los Realejos acogerá una jornada completa de actividades. Los actos comenzarán a las 10:30 horas con un Izado de Bandera, tras el cual se inaugurará una exposición estática con material del Ejército de Tierra, Ejército del Aire y del Espacio, la Armada, la Guardia Civil y la Unidad Militar de Emergencias (UME). Además, habrá un stand del Equipo de Captación/Información del Mando de Canarias para informar sobre las vías de ingreso a las Fuerzas Armadas.

Durante la jornada se desarrollarán exhibiciones de defensa personal, demostraciones de equipos cinológicos de la UME y la Guardia Civil, un checkpoint con perros de la Armada, ejercicios de desactivación de explosivos, entrada de posición de material Light Gun y tablas de combate. Como novedad, helicópteros del Batallón de Helicópteros de Maniobra VI sobrevolarán la exposición estática.

Las exposiciones podrán visitarse entre las 11:00 y las 18:00 horas. La jornada finalizará a las 19:00 horas con el acto de Arriado de Bandera y el homenaje a los que dieron su vida por España. El acto estará presidido por el teniente general jefe del Mando de Canarias, Julio Salom, acompañado por el alcalde de Los Realejos, Adolfo González.

Estos son los actos en Santa Cruz de Tenerife

En Santa Cruz de Tenerife, la programación comenzará también a las 10:30 horas con un Izado de Bandera en la Avenida Marítima, presidido por el general jefe de la Quinta Subinspección General del Ejército de Tierra (5ª SUIGE), Ignacio José Boudet Marín.

La formación participante estará integrada por un piquete de honores de la 5ª SUIGE, una escuadra interejércitos, la Banda de Guerra N.º 2 de la Brigada Canarias XVI y la Unidad de Música del Mando de Canarias. Por la tarde, a las 19:15 horas, tendrá lugar el Arriado de Bandera y el Acto de Homenaje a los que dieron su vida por España en la Avenida Marítima. El acto estará presidido por el teniente general Julio Salom e incluirá la imposición de varias corbatas al guion del Mando de Canarias del Ejército de Tierra.

Entre las distinciones civiles figuran la Medalla de Oro de la isla de Tenerife concedida por el Cabildo de Tenerife, así como reconocimientos otorgados por los ayuntamientos de Santa Cruz de Tenerife y La Orotava. También se impondrán corbatas conmemorativas de campañas militares correspondientes a las “Guerras contra Inglaterra 1796-1807”, la “Campaña Ifni-Sahara 1957-1958” y la “Campaña del Sahara 1975”.

Tras la imposición de las corbatas, la bandera será arriada por una escuadra interejércitos con participación de las Reinas de las Fiestas de Mayo. El acto concluirá con una parada militar terrestre y aérea. La fuerza participante estará formada por una Unidad de Honores tipo batallón integrada por dos compañías y secciones del Ejército de Tierra, Armada, Ejército del Aire y del Espacio, Guardia Civil, Unidad Militar de Emergencias y Reservistas Voluntarios, además de Escuadra de Gastadores/Batidores, Banda de Guerra y la Unidad de Música del Mando de Canarias. Como parte de la programación del Día de las Fuerzas Armadas 2026, el Palacio de Capitanía abrirá al público el Salón del Trono del 18 al 22 de mayo.