El Gobierno de Canarias lanza un plan para reducir la carga administrativa en colegios e institutos

La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, dirigida por Poli Suárez, celebró este miércoles la reunión de constitución de la comisión técnica del Plan de Simplificación Administrativa y de Mejora de la Gestión de la Educación en Canarias 2025-2027, un órgano encargado de coordinar y supervisar las medidas previstas para reducir la carga burocrática en los centros y mejorar la gestión administrativa del sistema educativo público.

La reunión estuvo presidida por el viceconsejero de Educación, José Manuel Cabrera, y contó con la participación de personal técnico de la Viceconsejería y de la Dirección General de Personal y Formación del Profesorado, además de representantes sindicales de UGT, ANPE, CSIF, STEC, CCOO e INSUCAN.

“La simplificación administrativa tiene un impacto directo en el día a día de los centros educativos"

Durante el encuentro se revisaron los avances ya desarrollados en distintas líneas de actuación del plan y se abordó el calendario de implantación de nuevas medidas durante los cursos 2025-2026 y 2026-2027.

La comisión técnica nace con la función de ordenar, coordinar y hacer seguimiento de ese despliegue, con el objetivo de que las medidas lleguen al día a día de los centros.

Cabrera subrayó el efecto de estas decisiones en la actividad cotidiana de los colegios e institutos y en la organización de los equipos docentes. “La simplificación administrativa tiene un impacto directo en el día a día de los centros educativos y en el trabajo del profesorado”, afirmó el viceconsejero durante la reunión.

Menos tareas burocráticas

Según explicó Cabrera, la finalidad es “reducir tareas burocráticas que ocupan tiempo y facilitar una gestión más ágil para que docentes y equipos directivos puedan centrarse en la enseñanza y la atención al alumnado”. En esa línea, indicó que el plan se ha construido a partir de peticiones trasladadas por profesionales de la educación y equipos directivos a lo largo de los últimos años.

El viceconsejero añadió que la Consejería trabaja para “hacer más sencillos los procedimientos y mejorar el funcionamiento diario de los centros educativos”, en un marco que pretende reducir duplicidades y mejorar la tramitación de procesos recurrentes en la gestión académica y administrativa.

Entre las actuaciones ya impulsadas, la Consejería sitúa la elaboración de modelos y guías digitales para simplificar documentos institucionales, la reducción de duplicidades administrativas y el avance en la tramitación electrónica y automatización de procesos de gestión.

En la reunión también se informó del trabajo realizado para agilizar procedimientos relacionados con informes psicopedagógicos, programaciones didácticas, gestión de incidencias, servicios complementarios, comunicaciones con las familias y la digitalización de expedientes y documentación educativa, ámbitos que concentran parte de la carga administrativa en los centros.

Dos ámbitos y 65 medidas

El plan contempla un total de 65 medidas y se estructura en dos grandes bloques: uno documental, orientado a simplificar informes, memorias y procedimientos internos de los centros; y otro centrado en la gestión administrativa, con acciones vinculadas a la digitalización, automatización de trámites y mejora de la comunicación entre la Administración educativa y la comunidad escolar.

La comisión técnica constituida este miércoles deberá supervisar ese desarrollo y su implementación progresiva, con especial atención al impacto en la actividad docente y en las tareas de dirección y coordinación en los centros.

Despliegue de Doramas

Una parte relevante de las medidas se vincula al despliegue progresivo de DORAMAS, el nuevo sistema integral de gestión educativa de la Consejería. La plataforma sustituirá de forma gradual a las aplicaciones actuales y permitirá unificar trámites, automatizar procesos y centralizar la información administrativa y académica de los centros educativos.

El nuevo sistema, basado en una adaptación del modelo Séneca utilizado por la Junta de Andalucía, busca facilitar una gestión interoperable, reducir la duplicidad documental y mejorar la comunicación entre centros, familias y Administración. Su implantación se enmarca en el Plan de Simplificación Administrativa y de Mejora de la Gestión de la Educación en Canarias 2025-2027.