Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crimen FuerteventuraNuevo hotel Lopesan Gran CanariaUrbanismo TamaraceiteCrisis hantavirus CanariasBOE CiclistasAulas hospitalarias del MaternoViera - UD Las Palmas
instagramlinkedin

La Guardia Civil alerta a los canarios: este hilo casi invisible en la puerta puede indicar que tu casa está vacía

La s autoridades advierten sobre el método que utilizan los delincuentes para comprobar si las viviendas están vacías

La Guardia Civil de Tráfico intensifica la vigilancia sobre este método

La Guardia Civil de Tráfico intensifica la vigilancia sobre este método / LP

Helena Ros

Helena Ros

Con la llegada del verano, aumentan los periodos de vacaciones y desplazamientos durante varios días. Con ello, aparecen los delincuentes que buscan comprobar que el hogar ha quedado vacío mediante un sencillo método. El objetivo es comprobar que los propietarios se han marchado de vacaciones y acceder al hogar para hacerse con los bienes más preciados.

La Guardia Civil ha compartido un vídeo a través de sus redes sociales en el que alerta sobre un truco que han detectado en Zaragoza, pero que podría afectar a más viviendas en España. "Mira que truco usaba el grupo criminal que hemos detenido en Zaragoza para robar en el interior de viviendas", comentan.

El hilo de silicona

"Un simple hilo de silicona puede indicar al delincuente si tu casa está vacía", explica la agente. Los delincuentes actúan colocando el hilo de silicona entre el marco y la puerta y "si el hilo sigue intacto, ellos saben que la casa está vacía", avisa la Guardia Civil.

Cuando el propietario entra o sale el hilo se rompe, y así pueden conocer qué viviendas están vacías y en cuáles sus dueños continúan haciendo vida. "Es discreto, casi invisible y cada vez un método más usado", asegura.

Consejos para prevenir riesgos

Par evitar este truco, la Guardia Civil lanza una serie de recomendaciones para que los propietarios tengan en cuenta antes de marcharse unos días de vacaciones:

  • Revisa tu puerta con frecuencia
  • Las persianas no deben permanecer bajadas del todo, es recomendable mantener alguna abierta para que los ladrones piensen que hay alguna persona en el interior de la vivienda.
  • No dejar al ropa tendida durante los días de vacaciones
  • Deja una copia de la llave a algún vecino de confianza y pídeles que recojan el correo
  • No publicar los planes en redes sociales hasta la vuelta

Noticias relacionadas y más

Además, las autoridades insiste en que si detectas algo extraño les avises para que puedan investigar de qué se trata y poner en aviso al resto de la ciudadanía.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Canarias se prepara para la llegada de lluvias y un descenso de temperaturas este viernes
  2. El 'crucero del hantavirus' fondeará en la costa de Tenerife, evacuará en lancha y Canarias activa el protocolo ante enfermedades infecciosas: 'No estamos conformes, pero es competencia del Gobierno central y no podemos hacer nada
  3. El Gobierno de España evita trasladar el avión de Gran Canaria a Málaga con el paciente con hantavirus para ahorrarse un conflicto institucional y electoral en Andalucía
  4. Un avión que trasladaba a dos infectados por hantavirus aterriza en Gran Canaria tras denegarle Marruecos la escala prevista en Marrakech
  5. Canarias prohíbe el fondeo del MV Hondius y el Estado lo impone
  6. La Aemet avisa: giro en el tiempo en Canarias hoy miércoles
  7. Sanidad ocultó un positivo en la travesía del MV Hondius a Canarias
  8. La Academia Canaria de la Lengua aplaude a Quevedo: 'Está prestigiando el español de Canarias

Leocadio Martín, psicólogo, sobre el miedo que causa el hantavirus: "Ante lo desconocido, el cerebro trabaja con el peor escenario posible"

Leocadio Martín, psicólogo, sobre el miedo que causa el hantavirus: "Ante lo desconocido, el cerebro trabaja con el peor escenario posible"

Canarias, epicentro de los bulos: el éxito de la desinformación sobre cambio climático y la inmigración se prueba en las Islas

Canarias, epicentro de los bulos: el éxito de la desinformación sobre cambio climático y la inmigración se prueba en las Islas

Canarias se prepara para celebrar el Día de las Fuerzas Armadas

Canarias se prepara para celebrar el Día de las Fuerzas Armadas

Japón ve a Canarias como plataforma estratégica para su proyección internacional

Japón ve a Canarias como plataforma estratégica para su proyección internacional

Bulo hantavirus: la imagen de un conductor sin mascarilla de 2020 es utilizada para desinformar

Bulo hantavirus: la imagen de un conductor sin mascarilla de 2020 es utilizada para desinformar

El hantavirus ‘infecta’ las relaciones entre el Gobierno de Canarias y la oposición

El hantavirus ‘infecta’ las relaciones entre el Gobierno de Canarias y la oposición

La Guardia Civil alerta a los canarios: este hilo casi invisible en la puerta puede indicar que tu casa está vacía

La Guardia Civil alerta a los canarios: este hilo casi invisible en la puerta puede indicar que tu casa está vacía

El Gobierno de Canarias lanza un plan para reducir la carga administrativa en colegios e institutos

El Gobierno de Canarias lanza un plan para reducir la carga administrativa en colegios e institutos
Tracking Pixel Contents