La Guardia Civil alerta a los canarios: este hilo casi invisible en la puerta puede indicar que tu casa está vacía
La s autoridades advierten sobre el método que utilizan los delincuentes para comprobar si las viviendas están vacías
Con la llegada del verano, aumentan los periodos de vacaciones y desplazamientos durante varios días. Con ello, aparecen los delincuentes que buscan comprobar que el hogar ha quedado vacío mediante un sencillo método. El objetivo es comprobar que los propietarios se han marchado de vacaciones y acceder al hogar para hacerse con los bienes más preciados.
La Guardia Civil ha compartido un vídeo a través de sus redes sociales en el que alerta sobre un truco que han detectado en Zaragoza, pero que podría afectar a más viviendas en España. "Mira que truco usaba el grupo criminal que hemos detenido en Zaragoza para robar en el interior de viviendas", comentan.
El hilo de silicona
"Un simple hilo de silicona puede indicar al delincuente si tu casa está vacía", explica la agente. Los delincuentes actúan colocando el hilo de silicona entre el marco y la puerta y "si el hilo sigue intacto, ellos saben que la casa está vacía", avisa la Guardia Civil.
Cuando el propietario entra o sale el hilo se rompe, y así pueden conocer qué viviendas están vacías y en cuáles sus dueños continúan haciendo vida. "Es discreto, casi invisible y cada vez un método más usado", asegura.
Consejos para prevenir riesgos
Par evitar este truco, la Guardia Civil lanza una serie de recomendaciones para que los propietarios tengan en cuenta antes de marcharse unos días de vacaciones:
- Revisa tu puerta con frecuencia
- Las persianas no deben permanecer bajadas del todo, es recomendable mantener alguna abierta para que los ladrones piensen que hay alguna persona en el interior de la vivienda.
- No dejar al ropa tendida durante los días de vacaciones
- Deja una copia de la llave a algún vecino de confianza y pídeles que recojan el correo
- No publicar los planes en redes sociales hasta la vuelta
Además, las autoridades insiste en que si detectas algo extraño les avises para que puedan investigar de qué se trata y poner en aviso al resto de la ciudadanía.
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