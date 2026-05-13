El Hospital Doctor Negrín debate el futuro de la enfermería en unas jornadas por su Día Internacional
Profesionales del centro reflexionan sobre liderazgo, innovación y nuevas competencias en la práctica enfermera
El Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín celebró este miércoles las IV Jornadas del Día Internacional de la Enfermería, un encuentro centrado en analizar los retos, la evolución y el futuro de la profesión dentro del sistema sanitario.
La iniciativa, organizada por la Dirección de Enfermería del centro hospitalario, reunió a profesionales con experiencia en distintos ámbitos asistenciales, de gestión e innovación sanitaria en un espacio concebido para el intercambio de conocimiento y la reflexión colectiva.
Las jornadas fueron inauguradas por el director gerente del hospital, Miguel Ángel Ponce, y el director de Enfermería, Enrique Hernández.
Liderazgo y gestión enfermera
El encuentro se estructuró en torno a dos mesas de trabajo.
La primera, bajo el título “Avanzando con responsabilidad: el valor de la gestión de enfermeras”, abordó el papel de los profesionales de enfermería en puestos de liderazgo y toma de decisiones estratégicas dentro del sistema sanitario.
Durante las intervenciones se analizó la evolución del rol enfermero desde la práctica asistencial hacia funciones de gestión, compartiendo experiencias profesionales y reflexiones sobre los desafíos actuales de la organización sanitaria.
Innovación y competencias avanzadas
La segunda mesa, denominada “Capacidad enfermera: conectando realidad, innovación y futuro”, puso el foco en el desarrollo de competencias avanzadas y en los cambios que afronta la profesión en los próximos años.
Entre los temas tratados destacaron la humanización de los cuidados, la incorporación de nuevas tecnologías, la innovación aplicada a los procesos asistenciales y la mejora de la eficiencia clínica.
Además, los participantes analizaron nuevas tendencias orientadas a reforzar la capacidad de anticipación y la toma de decisiones en la atención sanitaria.
Un espacio para poner en valor la profesión
Desde el Hospital Doctor Negrín subrayan que estas jornadas representan una oportunidad para reconocer el papel esencial de la enfermería dentro del sistema sanitario y fomentar el diálogo profesional y la generación de nuevas ideas en torno al futuro de la profesión.
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