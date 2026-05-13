Multa de 200 euros por viajar solo en el vehículo pero ignorar la señal S-51b: la Guardia Civil vigila a los conductores canarios
La Dirección General de Tráfico refuerza la vigilancia de los carriles VAO
La Dirección General de Tráfico (DGT) busca garantizar la seguridad vial y reducir la siniestralidad en las carreteras. Para ello, ha reforzado la vigilancia en los carriles reservados para vehículos de alta ocupación (VAO). Este tramo se identifica con la señal S-51b, un distintivo que muchos conductores no tienen muy presente.
Además, no respetar los requisitos para circular por este carril puede derivar en sanción económica.
Qué significa la señal S-51b
La señal S-51b identifica los carriles VAO (Vehículos de Alta Ocupación). Se trata de un panel cuadrado azul en el que aparece un coche blanco con varios ocupantes y el símbolo “2+” o el número mínimo de personas necesarias para circular por ese carril.
Su función en indicar que por ese carril solo pueden circular los vehículos que transporten el número mínimo de ocupantes exigido en ese tramo. También hay carriles destinados para autobuses, con la señalización específica de BUS-VAO.
¿Cómo controlan que los vehículos respeten la normativa?
Para vigilar ese tipo de irregularidades, la DGT ha comenzado a implantar radares de ocupación. Estos dispositivos funcionan a través de cámaras e inteligencia artificial y son capaces de detectar automáticamente cuántas personas viajan dentro del vehículo.
Además, permiten interponer sanciones sin necesidad de que intervenga un agente de la Guardia Civil de Tráfico.
Multas para los conductores
Circular por un carril VAO sin cumplir con las condiciones establecidas se considera una infracción graves que está sancionado con hasta 200 euros, pero sin pérdidas de puntos del carné de conducir.
Por lo tanto, los conductores si el conductor está circulando solo en el vehículo y respetando los límites de velocidad, pero lo hace por el este carril será multado.
El objetivo de estos carriles es fomentar el uso del vehículo compartido y descongestionar el tráfico en las carreteras, especialmente en horas punta. "Si consiguiéramos dos personas en cada vehículo, sería la mitad de vehículos, la mitad de consumo de combustible, la mitad de emisiones", resume el directo general de Tráfico, Pere Navarro.
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