El Servicio Canario de la Salud agiliza el acceso a la dependencia extrema para pacientes con ELA

El Servicio Canario de la Salud (SCS) ha puesto en marcha este lunes, 11 de mayo, un circuito específico en los hospitales públicos de las islas para facilitar la acreditación de los criterios clínicos necesarios para acceder al nuevo Grado III+ de dependencia extrema. La medida se dirige a personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y a pacientes con “otras enfermedades o procesos graves, avanzados e irreversibles”.

El objetivo, según el propio SCS, es “unificar el procedimiento” en todos los centros y garantizar que el certificado clínico normalizado, incorporado a la Historia Clínica Electrónica, se emita de forma homogénea por el especialista responsable del seguimiento del paciente.

ELA en fase avanzada

En el caso de la ELA en fase avanzada, la acreditación clínica deberá recoger la concurrencia de, al menos, dos criterios. Entre ellos, el SCS detalla el “soporte ventilatorio superior a ocho horas al día” y la “necesidad diaria de aspiración de secreciones” o la “inmovilidad en el tren superior”.

El organismo sanitario subraya que estos criterios coinciden con los recogidos por el Imserso para el acceso al Grado III+ en personas con ELA, de forma que el procedimiento hospitalario se ajusta a los requisitos ya establecidos para esta valoración.

Cómo funciona el circuito

Una vez emitido el certificado, el circuito prevé la interconsulta al profesional de Trabajo Social Sanitario hospitalario de referencia. Este perfil participará en la coordinación de la documentación necesaria y en su traslado para la tramitación ante la Dirección General de Dependencia, adscrita a la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias.

El SCS encuadra esta actuación en el desarrollo de la Ley 3/2024, de 30 de octubre, orientada a mejorar la calidad de vida de personas con ELA y otros procesos de alta complejidad e irreversibles, y en el Decreto-ley 2/2026, de 9 de marzo, que el Parlamento refrendó el 24 de marzo y que “culmina la transformación del sistema de atención a la dependencia” en las islas.

Con este circuito, el SCS señala que refuerza la coordinación entre los servicios clínicos hospitalarios, las unidades de Trabajo Social Sanitario y el ámbito de Dependencia, con el objetivo de favorecer una respuesta “más ágil, homogénea y segura” ante situaciones de especial vulnerabilidad y elevada necesidad de cuidados.

Las direcciones generales de Programas Asistenciales y del Paciente y Cronicidad han solicitado a las gerencias hospitalarias la difusión del procedimiento entre los servicios implicados en el seguimiento de personas con ELA y otras enfermedades o procesos de alta complejidad en fase avanzada, así como entre las unidades de Trabajo Social Sanitario.

Estrategia de Enfermedades Neurodegenerativas 2025-2028

En Canarias, el SCS tiene registradas 146 personas afectadas por ELA, de las que 86 son hombres y 60 mujeres. Además, el sistema sanitario público cuenta con cuatro unidades multidisciplinares de ELA que integran atención diagnóstica, terapéutica y rehabilitadora, gestión de casos y apoyo de Trabajo Social Sanitario.

El SCS también sitúa este circuito dentro de su Estrategia de Enfermedades Neurodegenerativas 2025-2028, alineada con la visión de humanización de la asistencia sanitaria y conectada con otros programas como la Estrategia de Enfermedades Raras, el Plan de Salud Mental de Canarias o la Estrategia de Abordaje a la Cronicidad. El documento fija como objetivo una atención integral y coordinada, con líneas centradas en el modelo asistencial, la coordinación intersectorial, la formación e investigación, la mejora de los sistemas de información y el apoyo a la autonomía de las personas afectadas.